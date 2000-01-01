7 отзывов оставили туристы

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Кипр: самое-самое за 1 день

5
7 отзывов
Владимир&Ольга
Владимир&Ольга – Гид из Лимассола
Кипр: самое-самое за 1 день
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €230 за экскурсию

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Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
В этой поездке всего за один день вы увидите всё самое интересное на острове!
Это очень насыщенная экскурсия ⛳. Мы проедем по всему острову с погружением в его историю 📖, познакомимся с бытом и традициями местных жителей, попробуем национальную кухню 🥧 и домашнее вино 🍷 будете любоваться морскими и горными ⛰️ пейзажами, а мы — рассказывать о прошлом и будущем Кипра. Погружение в исторический «слоеный пирог» от глубокой древности до разделения Кипра. Без скучных дат и лекций, но с мифами,

Что вас ожидает:

    Бухта Афродиты (если едем из Лимасола или со стороны Пафоса)
    Живописное место, где из пены морской явилась миру богиня любви и красоты Афродита. Мы познакомимся с древнегреческими мифами о жизни богини любви и других богов и героев Эллады. Если хотите сохранить свою любовь на всю жизнь, то советуем найти на пляже бухты Афродиты камень в виде сердечка. А женщинам для обретения вечной молодости и красоты обязательно надо искупаться здесь.
    Омодос (если едем из Лимассола или со стороны Пафоса)
    Традиционная горная деревня в окружении фруктовых садов. Расположилась в горах Троодоса, на высоте 900 метров над уровнем моря 🌊. Старинные каменные постройки с резными деревянными балконами делают деревню особенно живописной.

    Мы посетим Монастырь Святого Креста, заложен святой Еленой в начале 4 века. Монастырь хранит:

    • •Мощи 26 христианских святых.
    • •Мощи апостола Филиппа в специальном ковчеге.
    • •Частица Животворящего креста.
    • •Частица Уз Крестовых (веревка, которой были связаны руки Христа при следовании его на Голгофу).
    Лефкара (если едем со стороны Ларнаки и Аяй-Напы)
    Это жемчужина среди кипрских деревень. Очаровательная, легкая, неповторимая, утопающая в зелени, она поведает о традиционных кипрских ремеслах – плетении кружев и изготовлении изделий из серебра, которые повторяют кружевные мотивы в металле.
    В глубине деревни мы найдем место притяжения паломников. А именно - церковь ⛪ Святого Креста, где хранится православная святыня – частичка Святого Животворящего Креста. Роскошный серебряный оклад креста, украшенный драгоценными камнями, создали примерно 700 лет назад лефкарийские мастера. Его и сейчас демонстрируют верующим — правда, один раз в году, 14 сентября, в праздник Крестовоздвижения.
    Монастырь Киккской иконы Божьей Матери
    Самый богатый и известный монастырь Кипра. Расположен в горах Троодоса, на высоте 1140 метров.

    В монастыре на протяжении многих веков хранятся:

    • •Животворящая икона Богородицы Всемилостивой, написанной Святым Лукой, еще при жизни Девы Марии.
    • •Величайшая реликвия Христианского мира - Пояс Пресвятой Богородицы, он помогает женщинам родить ребенка.
    • •Мощи святых — Иоанна Крестителя, Николая Чудотворца, Георгия Победоносца, целителя Пантелеймона.
    • Гора Олимпос – самая высокая вершина острова, высота которой достигает 2000 метров над уровнем моря. Нельзя побывать на Кипре и не покорить Олимп! Вы, вероятно, будете поражены тем, что на Кипре есть такие великолепные леса. Они как будто сошли со страниц романа «Властели́н коле́ц». Мы пройдемся по лесной тропе, чтобы увидеть и Северные и Южные склоны горного массива Троодоса. Захватывающие виды и звенящая тишина для этого величественного момента.
    Что входит
    • Детские кресла
    • вода
    Что не входит
    • Обед
    • входные билеты
    Начало
    🚩 Приедем за вами в отель
    Место завершения
    🏁 Отвезем в отель
    Кипр: самое-самое за 1 день
    Кипр: самое-самое за 1 день
    Кипр: самое-самое за 1 день
    Кипр: самое-самое за 1 день
    Кипр: самое-самое за 1 день

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Владимир&Ольга
    Владимир&Ольга
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    7 отзывов оставили туристы

    Владимир&Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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