7 отзывов оставили туристы

В этой поездке всего за один день вы увидите всё самое интересное на острове!
Это очень насыщенная экскурсия ⛳. Мы проедем по всему острову с погружением в его историю 📖, познакомимся с бытом и традициями местных жителей, попробуем национальную кухню 🥧 и домашнее вино 🍷 будете любоваться морскими и горными ⛰️ пейзажами, а мы — рассказывать о прошлом и будущем Кипра. Погружение в исторический «слоеный пирог» от глубокой древности до разделения Кипра. Без скучных дат и лекций, но с мифами,
Что вас ожидает:
Бухта Афродиты (если едем из Лимасола или со стороны Пафоса)
Живописное место, где из пены морской явилась миру богиня любви и красоты Афродита. Мы познакомимся с древнегреческими мифами о жизни богини любви и других богов и героев Эллады. Если хотите сохранить свою любовь на всю жизнь, то советуем найти на пляже бухты Афродиты камень в виде сердечка. А женщинам для обретения вечной молодости и красоты обязательно надо искупаться здесь.
Омодос (если едем из Лимассола или со стороны Пафоса)
Традиционная горная деревня в окружении фруктовых садов. Расположилась в горах Троодоса, на высоте 900 метров над уровнем моря 🌊. Старинные каменные постройки с резными деревянными балконами делают деревню особенно живописной.
Мы посетим Монастырь Святого Креста, заложен святой Еленой в начале 4 века. Монастырь хранит:
- •Мощи 26 христианских святых.
- •Мощи апостола Филиппа в специальном ковчеге.
- •Частица Животворящего креста.
- •Частица Уз Крестовых (веревка, которой были связаны руки Христа при следовании его на Голгофу).
Лефкара (если едем со стороны Ларнаки и Аяй-Напы)
Это жемчужина среди кипрских деревень. Очаровательная, легкая, неповторимая, утопающая в зелени, она поведает о традиционных кипрских ремеслах – плетении кружев и изготовлении изделий из серебра, которые повторяют кружевные мотивы в металле.
В глубине деревни мы найдем место притяжения паломников. А именно - церковь ⛪ Святого Креста, где хранится православная святыня – частичка Святого Животворящего Креста. Роскошный серебряный оклад креста, украшенный драгоценными камнями, создали примерно 700 лет назад лефкарийские мастера. Его и сейчас демонстрируют верующим — правда, один раз в году, 14 сентября, в праздник Крестовоздвижения.
Монастырь Киккской иконы Божьей Матери
Самый богатый и известный монастырь Кипра. Расположен в горах Троодоса, на высоте 1140 метров.
В монастыре на протяжении многих веков хранятся:
- •Животворящая икона Богородицы Всемилостивой, написанной Святым Лукой, еще при жизни Девы Марии.
- •Величайшая реликвия Христианского мира - Пояс Пресвятой Богородицы, он помогает женщинам родить ребенка.
- •Мощи святых — Иоанна Крестителя, Николая Чудотворца, Георгия Победоносца, целителя Пантелеймона.
- Гора Олимпос – самая высокая вершина острова, высота которой достигает 2000 метров над уровнем моря. Нельзя побывать на Кипре и не покорить Олимп! Вы, вероятно, будете поражены тем, что на Кипре есть такие великолепные леса. Они как будто сошли со страниц романа «Властели́н коле́ц». Мы пройдемся по лесной тропе, чтобы увидеть и Северные и Южные склоны горного массива Троодоса. Захватывающие виды и звенящая тишина для этого величественного момента.