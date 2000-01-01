7 отзывов оставили туристы

В этой поездке всего за один день вы увидите всё самое интересное на острове!

Это очень насыщенная экскурсия ⛳. Мы проедем по всему острову с погружением в его историю 📖, познакомимся с бытом и традициями местных жителей, попробуем национальную кухню 🥧 и домашнее вино 🍷 будете любоваться морскими и горными ⛰️ пейзажами, а мы — рассказывать о прошлом и будущем Кипра. Погружение в исторический «слоеный пирог» от глубокой древности до разделения Кипра. Без скучных дат и лекций, но с мифами,

Что вас ожидает:

Бухта Афродиты (если едем из Лимасола или со стороны Пафоса)

Живописное место, где из пены морской явилась миру богиня любви и красоты Афродита. Мы познакомимся с древнегреческими мифами о жизни богини любви и других богов и героев Эллады. Если хотите сохранить свою любовь на всю жизнь, то советуем найти на пляже бухты Афродиты камень в виде сердечка. А женщинам для обретения вечной молодости и красоты обязательно надо искупаться здесь.

Омодос (если едем из Лимассола или со стороны Пафоса)

Традиционная горная деревня в окружении фруктовых садов. Расположилась в горах Троодоса, на высоте 900 метров над уровнем моря 🌊. Старинные каменные постройки с резными деревянными балконами делают деревню особенно живописной.

Мы посетим Монастырь Святого Креста, заложен святой Еленой в начале 4 века. Монастырь хранит:

•Мощи 26 христианских святых.

•Мощи апостола Филиппа в специальном ковчеге.

•Частица Животворящего креста.

•Частица Уз Крестовых (веревка, которой были связаны руки Христа при следовании его на Голгофу).

Лефкара (если едем со стороны Ларнаки и Аяй-Напы)

Это жемчужина среди кипрских деревень. Очаровательная, легкая, неповторимая, утопающая в зелени, она поведает о традиционных кипрских ремеслах – плетении кружев и изготовлении изделий из серебра, которые повторяют кружевные мотивы в металле.

В глубине деревни мы найдем место притяжения паломников. А именно - церковь ⛪ Святого Креста, где хранится православная святыня – частичка Святого Животворящего Креста. Роскошный серебряный оклад креста, украшенный драгоценными камнями, создали примерно 700 лет назад лефкарийские мастера. Его и сейчас демонстрируют верующим — правда, один раз в году, 14 сентября, в праздник Крестовоздвижения.

Монастырь Киккской иконы Божьей Матери

Самый богатый и известный монастырь Кипра. Расположен в горах Троодоса, на высоте 1140 метров.

В монастыре на протяжении многих веков хранятся: