Кипр — гостеприимный, солнечный и очень разнообразный остров.
Вы познакомитесь с его главными достопримечательностями, историей, традициями, мифами и культурным наследием.
Посетите милые аутентичные деревушки, увидите древние монастыри и насладитесь невероятными горными видами!
Вы познакомитесь с его главными достопримечательностями, историей, традициями, мифами и культурным наследием.
Посетите милые аутентичные деревушки, увидите древние монастыри и насладитесь невероятными горными видами!
Описание экскурсии
Колоритный Кипр
Вы посетите самые интересные и красивые места Кипра и узнаете, чем жил и живёт остров. В программе:
- Горный массив Троодос — мы сделаем остановку на Олимпе, самой высокой горе Кипра. Вдыхая ароматы вековых сосен, кедра и кипарисов, вы насладитесь великолепными видами острова.
- Гора Трони — поднявшись на её вершину, вы увидите великолепный храм, мемориал первому президенту Кипра и могилу архиепископа Макариоса III.
- Монастырь Киккской иконы Божией Матери, богато украшенный фресками и мозаикой. По желанию зайдёте внутрь и рассмотрите чудотворную икону Девы Марии, которую евангелист Лука написал ещё при жизни Богородицы.
- Деревня Платрес — вы узнаете, почему её называют «Новая Швейцария».
- Винодельня — в предгорных районах острова вас ждёт дегустация лучших кипрских вин.
- Деревня Омодос — памятник архитектуры с древний монастырём 3 века. Прогуливаясь по узким белокаменными улочкам, вы познакомитесь с серебряных дел мастерами и кружевными мастерицами.
Киккский монастырь и гору Трони можно заменить на деревню Какопетрия (объект ЮНЕСКО) или бухту Афродиты и водопад Миломери.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном автомобиле Merсedes E-класса
- Экскурсия проводится из всех городов и курортов Кипра. При старте из Ларнаки — доплата €30, из Айя-Напы и Протараса и Пафоса — €60, Полис — €100
- По вашему желанию мы можем изменить маршрут
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом
- При посещении монастырей должны быть с закрыты плечи и колени
Дополнительные расходы
- Входные билеты в музей при монастыре — €5 за чел. (по желанию)
- Дегустация вина — €5-10 за чел.
- Обед в деревенской таверне с местной кухней
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|2 человек
|€260
|3 человек
|€300
|4 человек
|€350
|5-7 человек
|€500
|если турист один
|€200
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Лимасоле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 349 туристов
Я живу и работаю гидом на Кипре с 2015 года. С удовольствием покажу вам горы, замки, монастыри и другие достопримечательности острова. А также увлекательно расскажу о традициях, истории, ремёслах и ценностях Кипра!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия, огромное спасибо, посмотрели очень много достопримечательностей. Даже получилось заехать на сыроварню, винодельню и шоколадную фабрику.
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Гранд-путешестаие по Кипру на автомобиле потрясающая экскурсия! гид Олег - профессионал своего дела👍 с глубокими и разносторонними знаниями истории Кипра, открыл нам невероятный мир Кипра, с его многовековой историей, традициями, вкусной едой и гостеприимными киприотами)) Кипр - это рай, куда хочется возвращаться снова и снова😍
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А
Отличный гид, прекрасная экскурсия. Были в Лимассоле в круизе, ограниченная по времени стоянка, но Олег провез нас по интереснейшим местам, купались в бухте Афродиты когда там совсем не было других туристов. Оперативно подстроил маршрут под наши пожелания. Для нашей группы 7 человек нашёл второго гида с автомобилем. У гида очень комфортный мерседес
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О
Эта экскурсия (Гранд тур по Кипру на автомобиле) оказалась лучшим решением: подруги (нероссиянки), которые были на Кипре впервые, сказали, что поездка представила им остров с совершенно неожиданной - непляжной:))- стороны.
Минусов
Минусов
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Я бы лучше назвал этот тур иначе: Гранд-тур по горной системе Троодос с посещением монастырей и деревень горного Кипра, поскольку для гранд-тура по всему Кипру одного дня, конечно, недостаточно. Основная
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А
Поездка мне очень понравилась тем, что она сочетает в себе и моменты истории- посещение монастырей, мемориала Первому Президенту Кипра, потрясающие виды горного массива с необыкновенными соснами, напоминающими лес бабы-яги, кажется,
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