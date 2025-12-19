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Гранд-путешествие по Кипру на автомобиле

Живописные деревни, горы, старинные монастыри, дегустация вина за один день
Кипр — гостеприимный, солнечный и очень разнообразный остров.

Вы познакомитесь с его главными достопримечательностями, историей, традициями, мифами и культурным наследием.

Посетите милые аутентичные деревушки, увидите древние монастыри и насладитесь невероятными горными видами!
5
30 отзывов
Гранд-путешествие по Кипру на автомобиле
Гранд-путешествие по Кипру на автомобиле
Гранд-путешествие по Кипру на автомобиле

Описание экскурсии

Колоритный Кипр

Вы посетите самые интересные и красивые места Кипра и узнаете, чем жил и живёт остров. В программе:

  • Горный массив Троодос — мы сделаем остановку на Олимпе, самой высокой горе Кипра. Вдыхая ароматы вековых сосен, кедра и кипарисов, вы насладитесь великолепными видами острова.
  • Гора Трони — поднявшись на её вершину, вы увидите великолепный храм, мемориал первому президенту Кипра и могилу архиепископа Макариоса III.
  • Монастырь Киккской иконы Божией Матери, богато украшенный фресками и мозаикой. По желанию зайдёте внутрь и рассмотрите чудотворную икону Девы Марии, которую евангелист Лука написал ещё при жизни Богородицы.
  • Деревня Платрес — вы узнаете, почему её называют «Новая Швейцария».
  • Винодельня — в предгорных районах острова вас ждёт дегустация лучших кипрских вин.
  • Деревня Омодос — памятник архитектуры с древний монастырём 3 века. Прогуливаясь по узким белокаменными улочкам, вы познакомитесь с серебряных дел мастерами и кружевными мастерицами.

Киккский монастырь и гору Трони можно заменить на деревню Какопетрия (объект ЮНЕСКО) или бухту Афродиты и водопад Миломери.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автомобиле Merсedes E-класса
  • Экскурсия проводится из всех городов и курортов Кипра. При старте из Ларнаки — доплата €30, из Айя-Напы и Протараса и Пафоса — €60, Полис — €100
  • По вашему желанию мы можем изменить маршрут
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом
  • При посещении монастырей должны быть с закрыты плечи и колени

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в музей при монастыре — €5 за чел. (по желанию)
  • Дегустация вина — €5-10 за чел.
  • Обед в деревенской таверне с местной кухней

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
2 человек€260
3 человек€300
4 человек€350
5-7 человек€500
если турист один€200
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Лимасоле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 349 туристов
Я живу и работаю гидом на Кипре с 2015 года. С удовольствием покажу вам горы, замки, монастыри и другие достопримечательности острова. А также увлекательно расскажу о традициях, истории, ремёслах и ценностях Кипра!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
2
3
2
1
Арнольд
Отличная экскурсия, огромное спасибо, посмотрели очень много достопримечательностей. Даже получилось заехать на сыроварню, винодельню и шоколадную фабрику.
Отличная экскурсия, огромное спасибо, посмотрели очень много достопримечательностей. Даже получилось заехать на сыроварню, винодельню и шоколадную
Отличная экскурсия, огромное спасибо, посмотрели очень много достопримечательностей. Даже получилось заехать на сыроварню, винодельню и шоколадную
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Оксана
Гранд-путешестаие по Кипру на автомобиле потрясающая экскурсия! гид Олег - профессионал своего дела👍 с глубокими и разносторонними знаниями истории Кипра, открыл нам невероятный мир Кипра, с его многовековой историей, традициями, вкусной едой и гостеприимными киприотами)) Кипр - это рай, куда хочется возвращаться снова и снова😍
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А
Отличный гид, прекрасная экскурсия. Были в Лимассоле в круизе, ограниченная по времени стоянка, но Олег провез нас по интереснейшим местам, купались в бухте Афродиты когда там совсем не было других туристов. Оперативно подстроил маршрут под наши пожелания. Для нашей группы 7 человек нашёл второго гида с автомобилем. У гида очень комфортный мерседес
Отличный гид, прекрасная экскурсия. Были в Лимассоле в круизе, ограниченная по времени стоянка, но Олег провез
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О
Эта экскурсия (Гранд тур по Кипру на автомобиле) оказалась лучшим решением: подруги (нероссиянки), которые были на Кипре впервые, сказали, что поездка представила им остров с совершенно неожиданной - непляжной:))- стороны.
Минусов
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не выявлено. Из плюсов:
1. Комфортабельный Мерседес удобен для поездки по горным дорогам.
2. Программа за одну поездку демонстрирует разнообразие горных деревушек и природы острова.
3. Олег как гид - что называется,"Гугл" отдыхает! 👏 кроме положенных по маршруту комментариев, мы, например, узнали про все, встречавшиеся вдоль тропинок, растения. Некоторые можно было даже попробовать:))
4. Есть возможность немного скорректировать маршрут по своим предпочтениям. Мы заехали на водопад Миломерис - вместо Киккоского монастыря. (Кстати, для интересующихся, идти туда не 2,5 км, как до Каледонии, а 250м, правда, сплошь по ступенькам, а сам водопад выше Каледонии на 2 м и 23 июня был вполне многоводным)
Итог: рекомендую эту экскурсию - особенно тем путешественникам, у кого на Кипре всего несколько дней.

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Александр
Я бы лучше назвал этот тур иначе: Гранд-тур по горной системе Троодос с посещением монастырей и деревень горного Кипра, поскольку для гранд-тура по всему Кипру одного дня, конечно, недостаточно. Основная
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наша цель - посещение монастыря Киккос с чудотворной иконой Божией Матери - была достигнута. Приятным бонусом были дегустации местных вин и шоколада, а также обед в горной таверне с национальной кухней. Гид - Олег, хороший рассказчик, провёл замечательный экскурс, сообщая по пути маршрута много интересной и полезной информации об истории острова, традициях, современной жизни и т. д. Рекомендую!

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А
Поездка мне очень понравилась тем, что она сочетает в себе и моменты истории- посещение монастырей, мемориала Первому Президенту Кипра, потрясающие виды горного массива с необыкновенными соснами, напоминающими лес бабы-яги, кажется,
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что вот- вот они оживут о схватят тебя своими изогнутыми ветками, посещение прелестных деревушек, которые поражают интересными по архитектуре домиками, окружёнными буйной растительностью, которые сохраняют свой неповторимый облик… ко всему этому стоит добавить дегустацию настоящих кипрских вин(я не удержалась и купила бутылочку) и шоколада, правда последнее несколько удивило, но шоколад оказался вкусным, особенно с перцем и лавандой. Олег - прекрасный рассказчик. Я узнала историю создания флага Кипра, узнала, что в этом горном массиве водятся звери и птицы и даже можно на них охотиться, узнала, что зимой здесь можно кататься на лыжах и ещё много всего интересного, что помогает составить своё впечатление о Кипре и его жителях.

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