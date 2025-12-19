Кипр — гостеприимный, солнечный и очень разнообразный остров. Вы познакомитесь с его главными достопримечательностями, историей, традициями, мифами и культурным наследием. Посетите милые аутентичные деревушки, увидите древние монастыри и насладитесь невероятными горными видами!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от €210 за человека

Ваш гид в Лимасоле

Описание экскурсии

Колоритный Кипр

Вы посетите самые интересные и красивые места Кипра и узнаете, чем жил и живёт остров. В программе:

Горный массив Троодос — мы сделаем остановку на Олимпе, самой высокой горе Кипра. Вдыхая ароматы вековых сосен, кедра и кипарисов, вы насладитесь великолепными видами острова.

Гора Трони — поднявшись на её вершину, вы увидите великолепный храм, мемориал первому президенту Кипра и могилу архиепископа Макариоса III.

Монастырь Киккской иконы Божией Матери, богато украшенный фресками и мозаикой. По желанию зайдёте внутрь и рассмотрите чудотворную икону Девы Марии, которую евангелист Лука написал ещё при жизни Богородицы.

Деревня Платрес — вы узнаете, почему её называют «Новая Швейцария».

Винодельня — в предгорных районах острова вас ждёт дегустация лучших кипрских вин.

Деревня Омодос — памятник архитектуры с древний монастырём 3 века. Прогуливаясь по узким белокаменными улочкам, вы познакомитесь с серебряных дел мастерами и кружевными мастерицами.

Киккский монастырь и гору Трони можно заменить на деревню Какопетрия (объект ЮНЕСКО) или бухту Афродиты и водопад Миломери.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном автомобиле Merсedes E-класса

Экскурсия проводится из всех городов и курортов Кипра. При старте из Ларнаки — доплата €30, из Айя-Напы и Протараса и Пафоса — €60, Полис — €100

По вашему желанию мы можем изменить маршрут

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом

При посещении монастырей должны быть с закрыты плечи и колени

Дополнительные расходы