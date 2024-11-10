Е Елизавета

Пишу с огромной благодарностью Яне, за две прекрасные экскурсии. Было очень интересно. Яне прекрасно удается влюбить гостей острова в Кипр, много истории, культуры, способность поддержать любую тему и ответить на самые нелепые вопросы. Спасибо огромное!