Индивидуальная
до 4 чел.
Путь паломника на Кипре: монастыри, церкви и горные деревни
Путешествие по святым местам Кипра: древние монастыри, уникальные иконы и живописные горные деревни. Узнайте историю христианства и насладитесь видами Троодоса
Начало: место проживания
«Дегустация вина, оливкового масла и местных деликатесов — после насыщенного путешествия вас ждёт отдых на винодельне в тёплой компании»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты кипрского виноделия
Погрузитесь в мир кипрского виноделия! Дегустации десятков вин, посещение виноградников и виноделен, знакомство с традициями и секретами виноделия
«Наш маршрут пройдет по пяти лучшим винодельням Кипра: Агия Маври, Ламбури, Менаргос, Зенон и Геролемо»
Сегодня в 14:00
16 апр в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Незабываемое путешествие по Никосии, Лефкаре и монастырю Святого Мины
Уникальная экскурсия по Лимасолу, включающая посещение Никосии, Лефкары, монастырей и виноделен. Погрузитесь в историю и культуру Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
«Винодельня Оставив позади святую обитель с её размеренной жизнью, мы отправимся дегустировать вино на небольшую семейную винодельню Ктима Христудиа, с её по-кипрски гостеприимными хозяевами»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Вкусная обзорная экскурсия по Лимасолу
Погрузитесь в атмосферу Кипра, посетив живописные деревни, монастыри и винодельни. Попробуйте уникальные сладости и наслаждайтесь обедом в рыбацкой деревне
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Семейная деревенская винодельня и рыбацкая деревня Следующая остановка — семейная деревенская винодельня, которая откроет вам секреты древнейшего кипрского ремесла»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Полдневная экскурсия Ларнака: от мечети до средневековой крепости
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ларнаки, где каждый камень хранит истории вековых событий
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Семейная деревенская винодельня Венцом этого путешествия станет семейная деревенская винодельня, которая откроет вам секреты древнейшего кипрского ремесла»
Расписание: Ежедневно в 09:00 или 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру: индивидуальная экскурсия в Лимасоле
Погрузитесь в атмосферу Кипра через его традиционную кухню, мясные деликатесы, сладости и вино в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Оазис спокойствия и вкусного вина Венцом тура гурмана по Кипру станет знаменитый винодельческий район и живописная деревня Омодос»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
На квадроциклах по Троодосу: уникальное приключение в горах Кипра
Погрузитесь в мир Троодоса на квадроциклах и откройте для себя уникальные деревни и живописные пейзажи
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Традиционная винодельня Венцом этого экстремально-познавательного дня станет семейная деревенская винодельня, которая откроет вам секреты древнейшего кипрского ремесла»
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€165 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Увлекательная экскурсия по предгорьям Троодоса в Лимасоле
Посетите монастырь Святого Мины, винодельню Ктима Христудиа, этнографический музей в Като Дрис и деревню Лефкара. Узнайте о культуре и истории Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Винодельня Оставив позади святую обитель с её размеренной жизнью, мы отправимся дегустировать вино на небольшую семейную винодельню Ктима Христудиа, с её по-кипрски гостеприимными хозяевами»
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Покоряя море и горы: индивидуальная экскурсия в Лимасоле
Начните день с SUP-прогулки, насладитесь обедом в горной таверне и исследуйте аутентичные деревни Лефкара и Като Дрис
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Винодельня Оставив позади святую обитель с её размеренной жизнью, мы отправимся дегустировать вино на небольшую семейную винодельню Ктима Христудиа, с её по-кипрски гостеприимными хозяевами»
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья10 ноября 2024Очень понравилось всё!
- ЕЕлизавета19 октября 2024Пишу с огромной благодарностью Яне, за две прекрасные экскурсии. Было очень интересно. Яне прекрасно удается влюбить гостей острова в Кипр, много истории, культуры, способность поддержать любую тему и ответить на самые нелепые вопросы. Спасибо огромное!
- ААлександр20 сентября 2024Вместе с Еленой мы отправились в живописные горы Тродос, посетив уединённые деревушки, где сохранился аутентичный уклад жизни. На нескольких семейных винодельнях узнали о тонкостях виноделия и продегустировали местные сорта. Обедали в уютном ресторанчике, где мы попробовали традиционные кипрские блюда.
- KKaterina4 сентября 2024Вкусно, пьяно и очень душевно😍
- ААртем4 июля 2024Советую экскурсию. Посетили 4 разных винодельни, где попробовали различные вина.
- ННиколай2 мая 2023Отличный, содержательный тур, профессиональный местный гид!
- ННастя22 декабря 2022Экскурсия очень понравилась! Увлекательно и вкусно!
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Винодельни»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лимасоле
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в апреле 2025
Сейчас в Лимасоле в категории "Винодельни" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 165 до 350. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Откройте для себя мир виноделия в Лимасоле с нашими экскурсиями. Вы познакомитесь с историей виноделия и посетите виноградники. При желании можно купить вино. Вы получите бесценные знания и впечатления. Все это доступно по хорошей цене