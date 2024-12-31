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не очень хорошим. Я хотела узнать подробности экскурсии, нажала "задать вопрос не бронирую", ответа не получила, а получила сообщение о брони. Были свободные даты, и я решила заказать экскурсию на завтра. Цена 200 евро. Т. к. никто мне не отвечал, а время поджимало, то решила на свой страх и риск заказать. Тут же пришло предложение внести предоплату 40 евро, а остальные 160 отдать экскурсоводу Сергею. Без предоплаты заказать нельзя. Хорошо, оплатила 40 евро, и получила сообщение, что экскурсия заказана, остальные 260 (не 160!) евро отдать экскурсоводу, цена экскурсии 300 евро. Отказаться уже нельзя - отказ не менее, чем за 48 часов. И теперь появилась возможность связаться в Télégramme. Пишу вопрос - в чем дело, почему изменилась цена. Получаю ответ, что Спутник не внёс изменений, а цена давно поменялась. Между тем, получаю СМС от Спутника, что экскурсия заказана, предоплата 40 евро получена, осталось оплатить 160 после экскурсии. Чат в Télégramme со мной ведёт некоторая лама, с ней же я созваниваюсь, она мне и повторяет про изменение цены. Я соглашаюсь - а что делать, мы уже настроились! Экскурсовода мне назначают Яну, а не прописанного на сайте Сергея. Ну вот, это начало. Потом все было хорошо. Яна приехала вовремя, никаких проблем с ней не было. Она показала нам много интересного, рассказывала и о древних греках на острове, и про современность.