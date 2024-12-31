Замок Святого Илариона – экскурсии в Лимасоле

Найдено 6 экскурсий в категории «Замок Святого Илариона» в Лимасоле на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
На автобусе
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Незабываемое путешествие по Никосии, Лефкаре и монастырю Святого Мины
Уникальная экскурсия по Лимасолу, включающая посещение Никосии, Лефкары, монастырей и виноделен. Погрузитесь в историю и культуру Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€300 за экскурсию
Вкусная обзорная экскурсия
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Вкусная обзорная экскурсия по Лимасолу
Погрузитесь в атмосферу Кипра, посетив живописные деревни, монастыри и винодельни. Попробуйте уникальные сладости и наслаждайтесь обедом в рыбацкой деревне
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Экскурсия по вашему маршруту
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Уникальная экскурсия по вашему маршруту в Лимасоле: планируйте сами
Уважаемые гости острова! Спланируйте индивидуальную экскурсию по Лимасолу, учитывая все ваши пожелания и интересы. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
Пафос - от мифов до древней столицы
На автобусе
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Историческое путешествие по Лимасолу: замок Колосси, Курион и Пафос
Путешествие в Пафос с посещением замка Колосси, раскопок Куриона и места рождения Афродиты. Узнайте историю и мифы Кипра, наслаждаясь видами и культурой
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€340 за экскурсию
Гурмэ-вояж по Кипру
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру: индивидуальная экскурсия в Лимасоле
Погрузитесь в атмосферу Кипра через его традиционную кухню, мясные деликатесы, сладости и вино в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Троодос - по стопам Святых Апостолов
8 часов
Индивидуальная
Монастыри Лимасола: история и религия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по горам Троодоса, где вас ждут монастыри, древние деревушки и уникальные культурные памятники
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€115 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    31 декабря 2024
    Экскурсия по вашему маршруту
    Мы заказали экскурсию по памятникам древней Греции. Сама по себе экскурсия была хорошей, но об этом чуть позже. А начало было
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    не очень хорошим. Я хотела узнать подробности экскурсии, нажала "задать вопрос не бронирую", ответа не получила, а получила сообщение о брони. Были свободные даты, и я решила заказать экскурсию на завтра. Цена 200 евро. Т. к. никто мне не отвечал, а время поджимало, то решила на свой страх и риск заказать. Тут же пришло предложение внести предоплату 40 евро, а остальные 160 отдать экскурсоводу Сергею. Без предоплаты заказать нельзя. Хорошо, оплатила 40 евро, и получила сообщение, что экскурсия заказана, остальные 260 (не 160!) евро отдать экскурсоводу, цена экскурсии 300 евро. Отказаться уже нельзя - отказ не менее, чем за 48 часов. И теперь появилась возможность связаться в Télégramme. Пишу вопрос - в чем дело, почему изменилась цена. Получаю ответ, что Спутник не внёс изменений, а цена давно поменялась. Между тем, получаю СМС от Спутника, что экскурсия заказана, предоплата 40 евро получена, осталось оплатить 160 после экскурсии. Чат в Télégramme со мной ведёт некоторая лама, с ней же я созваниваюсь, она мне и повторяет про изменение цены. Я соглашаюсь - а что делать, мы уже настроились! Экскурсовода мне назначают Яну, а не прописанного на сайте Сергея. Ну вот, это начало. Потом все было хорошо. Яна приехала вовремя, никаких проблем с ней не было. Она показала нам много интересного, рассказывала и о древних греках на острове, и про современность.

  • Е
    Елизавета
    19 октября 2024
    Вкусная обзорная экскурсия
    Пишу с огромной благодарностью Яне, за две прекрасные экскурсии. Было очень интересно. Яне прекрасно удается влюбить гостей острова в Кипр, много истории, культуры, способность поддержать любую тему и ответить на самые нелепые вопросы. Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Замок Святого Илариона»

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  1. Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
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  3. Экскурсия по вашему маршруту
  4. Пафос - от мифов до древней столицы
  5. Гурмэ-вояж по Кипру
Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в апреле 2025
Сейчас в Лимасоле в категории "Замок Святого Илариона" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 100 до 340. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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