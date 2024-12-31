Индивидуальная
до 1 чел.
Незабываемое путешествие по Никосии, Лефкаре и монастырю Святого Мины
Уникальная экскурсия по Лимасолу, включающая посещение Никосии, Лефкары, монастырей и виноделен. Погрузитесь в историю и культуру Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Вкусная обзорная экскурсия по Лимасолу
Погрузитесь в атмосферу Кипра, посетив живописные деревни, монастыри и винодельни. Попробуйте уникальные сладости и наслаждайтесь обедом в рыбацкой деревне
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
Уникальная экскурсия по вашему маршруту в Лимасоле: планируйте сами
Уважаемые гости острова! Спланируйте индивидуальную экскурсию по Лимасолу, учитывая все ваши пожелания и интересы. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Историческое путешествие по Лимасолу: замок Колосси, Курион и Пафос
Путешествие в Пафос с посещением замка Колосси, раскопок Куриона и места рождения Афродиты. Узнайте историю и мифы Кипра, наслаждаясь видами и культурой
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€340 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру: индивидуальная экскурсия в Лимасоле
Погрузитесь в атмосферу Кипра через его традиционную кухню, мясные деликатесы, сладости и вино в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
Монастыри Лимасола: история и религия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по горам Троодоса, где вас ждут монастыри, древние деревушки и уникальные культурные памятники
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€115 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила31 декабря 2024Мы заказали экскурсию по памятникам древней Греции. Сама по себе экскурсия была хорошей, но об этом чуть позже. А начало было
- ЕЕлизавета19 октября 2024Пишу с огромной благодарностью Яне, за две прекрасные экскурсии. Было очень интересно. Яне прекрасно удается влюбить гостей острова в Кипр, много истории, культуры, способность поддержать любую тему и ответить на самые нелепые вопросы. Спасибо огромное!
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Замок Святого Илариона»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лимасоле
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в апреле 2025
Сейчас в Лимасоле в категории "Замок Святого Илариона" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 100 до 340. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Лимасоле (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «Замок Святого Илариона», 3 ⭐ отзыва, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь