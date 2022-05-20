Колоритный Кипр

Этот маршрут прекрасно подойдёт для тех, кто хочет ближе познакомиться с колоритом жизни местных жителей

Этот маршрут прекрасно подойдёт для тех, кто хочет ближе познакомиться с колоритом жизни местных жителей.

Он проходит по горной местности через самый высокий водопад Кипра — Миломерис, через горную деревню Платрес и гору Олимп, деревни Педулас и Калопанайотис, и заканчивается в аутентичной Какопетрии.
Колоритный Кипр
Колоритный Кипр
Колоритный Кипр
Колоритный Кипр
Колоритный Кипр
Колоритный Кипр

Что вас ожидает 🤩

  • Водопад Миломерис
  • Гору Олимп
  • Педулас
  • Калопанайотис
  • Деревню Платрес
  • Монастырь Иоана Лампадиста
  • Деревню Какопетрия

Самый высокий водопад и густой хвойный лес

Первую остановку мы сделаем у самого высокого водопада Кипра — водопад Милломерис, который имеет одну из самых доступных автомобильных дорог.
Далее мы отправимся через горную деревню Платрес, строения которой относятся в английскому периоду правления на Кипре. Большинство домов датируются 1930-ми годами. Эта деревня расположена в густом хвойном лесу, чем стала излюбленным местом проведения выходных дней среди местных жителей.

Прекрасный олимп и уникальный монастырь

После деревни Платрес мы окажемся на самой высокой точке острова — горе Олимп (1952 м) и полюбуемся открывающимися видами на весь троодоский горный массив.
Затем мы будем спускаться по северному склону гор и проедем через деревню Педулас, являющуюся «черешневым раем» и окажемся в деревне Калопанайотис, где у горной реки возвышаются на склоне дома и один из уникальнейших монастырей острова Кипр — монастырь Иоанна Лампадиста.

Аутентичная деревня и горная форель

Впечатлившись старинными фресками и видами этой деревни, мы проследуем в соседнюю деревню, носящую название Какопетрия. Название было взято от любопытной легенды о «плохом камне». Здесь, прогулявшись по старой её части, в том числе и вдоль чистейшей горной реки, мы сможем отведать лучшую горную форель Кипра в необычном ресторане The Mill (Мельница). История этого отеля и ресторана начинается с середины 17-го века. А виды с балкона не оставят равнодушными никого!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Вода по количеству гостей
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
Лимассол, ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Суббота и воскресенье в 09:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лимасола

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные☀️На весь день

Еще несколько похожих предложений в Лимасоле

Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
4.8
28 отзывов
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Познакомиться с природой острова, посетить древние монастыри и попробовать местные вина
Завтра
21 мая
22 мая
325 за 1-6 чел.
Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Владимир и Ольга
5
6 отзывов
Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
Заглянуть в гости к местным, пообедать на форелевой ферме и попробовать лучшие вина и сладости
21 мая
22 мая
28 мая
299 за 1-4 чел.
Виноделие Кипра
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
5
2 отзыва
Виноделие Кипра
Путешествие по лучшим винодельням острова и дегустации местных вин (из любого города Кипра)
Завтра
21 мая
22 мая
325 за 1-6 чел.
Экскурсия по вашему маршруту
8 часов
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Экскурсия по вашему маршруту
Уважаемые гости острова! Это путешествие мы спланируем с вами вместе, составив такой маршрут, который подойдет именно
100 за 1 человека
Вкусная обзорная экскурсия
8 часов
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Вкусная обзорная экскурсия
В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь с
115 за 1 человека
Гурмэ-вояж по Кипру
8 часов
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Гурмэ-вояж по Кипру
Если вы желаете познакомиться с островом через его традиционную кухню, попробовать различные варианты приготовления
130 за 1 человека
Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Владимир и Ольга
5
8 отзывов
Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла
Секреты мастериц, серебро и аутентичные улочки в деревушке (путешествие из любого города Кипра)
21 мая
22 мая
24 мая
195 за 1-4 чел.
«Золотое кольцо Кипра». Горные монастыри и церкви Троодоса
8 часов
Индивидуальная
Владислав
Нет отзывов
«Золотое кольцо Кипра». Горные монастыри и церкви Троодоса
Наша экскурсия подарит вам прекрасную возможность совместить пищу духовную и материальную
275 за 1-6 чел.
По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
4.9
10 отзывов
По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра
Проехать по местам, связанным с богиней любви, и познакомиться с греческой мифологией
Завтра
21 мая
22 мая
325 за 1-6 чел.
Лимассол глазами местных жителей
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Владимир и Ольга
5
5 отзывов
Лимассол глазами местных жителей
Подобрать ключ к сердцу города, исследовать достопримечательности и запастись лайфхаками
Завтра
21 мая
22 мая
от 65 за 1-5 чел.
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Лимассола
8 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Татьяна
Нет отзывов
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Лимассола
Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день
23 мая
26 мая
27 мая
280 за 1-5 чел.
Тайны замков Северного Кипра
2 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Тайны замков Северного Кипра
Ваше пешеходно-автомобильное путешествие начнется с оккупированной части Кипра - Никосии
250 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лимасоле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Лимасоле
ХОРОШО
🧭
ТАМ