1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Познакомиться с природой острова, посетить древние монастыри и попробовать местные вина
«Реликвии монастыря Богородицы Троодитиссы»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гранд-тур по Кипру: экскурсия на автомобиле с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Кипра с эксклюзивной автомобильной экскурсией, открывая культурное наследие и природные красоты
«Гора Трони — поднявшись на ее вершину, вы рассмотрите старинный храм, мемориал первому президенту Кипра и могилу архиепископа Макариоса III»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путь паломника на Кипре: монастыри, церкви и горные деревни
Путешествие по святым местам Кипра: древние монастыри, уникальные иконы и живописные горные деревни. Узнайте историю христианства и насладитесь видами Троодоса
Начало: место проживания
«Помимо старинных построек здесь есть и современные: на самой высокой точке горы в 2019 году построили великолепный храм-ротонду в честь Киккской Божией Матери Елиуса, который вы также увидите»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тайны горного Кипра: уникальное путешествие из Лимасола
Погрузитесь в атмосферу кипрских гор, их историю и культуру в увлекательной экскурсии из Лимасола
«Деревня Омодос и древние монастыри»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€245 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Лимассола на полуостров Акротири: Соленое озеро и замок Колосси
Погрузитесь в историю и красоту Кипра с экскурсией на полуостров Акротири. Откройте для себя древние замки, монастыри и удивительные пейзажи
«Кроме того, вы заглянете в монастырь святого Николая кошатника и раскроете секрет его необычного названия»
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Паломнический тур по святым местам Кипра из Лимасола
Погрузитесь в духовное путешествие по святым местам Кипра, где история и вера переплетаются в уникальный опыт
«Местом паломничества вымаливающих исцеления людей на Кипре является женский монастырь равноапостольной святой Феклы, где бьёт целебный источник, и откуда страждущие увозят исцеляющую кожные заболевания глину»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Православное наследие Кипра: от храмов до монастырей в Лимасоле
Погрузитесь в историю Православия на Кипре, посещая древние святыни и монастыри, хранящие уникальные реликвии и иконы
Начало: Ваш отель
«Мы предлагаем Вам отправиться в далекие времена, когда в Константинополе на троне восседали могущественные императоры, а на Кипре строились возвышенные в своей архитектуре храмы и монастыри»
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Лимассола
Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день
«Монастырь Киккос — «визитная карточка» острова»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€280 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана18 мая 2024Мы съездили в замечательное путешествие по горам Троодос с Еленой. Ездили и любовались красивой природой, аутентичными деревнями, древним м более молодым
- ННаталья16 мая 2024Замечательно провела время! Узнав, что я уже была в некоторых церквях, гид скорректировал маршрут. Тимур давно живет на Кипре, хорошо
- ААлексей18 апреля 2024Елена сразу чувствует ваше настроение, и сможет легко подстроить маршрут и под него, и под погоду, и под иные обстоятельства.
- ЮЮлия6 марта 2024Экскурсия очень интересная и познавательная, природа изумительная, но важно рассчитывать силы с учетом серпантина, на обратной дороге может быть тяжеловато
- ААнна19 февраля 2024Отличное путешествие. Остались очень довольны. Вкусно пообедали по дороге.
- AAureliu22 декабря 2023СПАСИБО ЗА ПРЕКРАСНУЮ ЭКСКУРСИЮ!!!
- ММария23 ноября 2023Все прошло супер, увидели "нетипичный" Кипр. За границей Лимассола он намного приятней) спасибо Олегу за экскурсию!
- ДДмитрий16 сентября 2023Все прошло хорошо
- ССергей25 августа 2023Елена конечно имеет большой опыт и глубокие знания в своем деле. В сочетании с явно заметным очень добрым отношением к Кипру это дает хороший эффект в восприятии экскурсии.
- IIrina8 мая 2023Чудесный маршрут и классная программа! Елена, спасибо большое за экскурсию и поездку по замечательным местам. Мы узнали Кипр с другой
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Святые места»
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