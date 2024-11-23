На экскурсии вы узнаете о горных породах, которые вошли в мировые учебники, и о добыче серы, медной и хромитовой руды. Увидите редкие
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Погружение в мир геологии
- 🔍 Уникальные минералы и породы
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 🏞 Живописные виды
- 🗺 Заброшенные штольни и карьеры
Что можно увидеть
- Геопарк Тродос
- Карьер по добыче хризотила
- Заброшенная штольня на горе Тродос
- Медный рудник Алесто
- Уникальное озеро
Описание экскурсии
Геопарк Тродос. Я расскажу, какие процессы привели к поднятию острова из глубин океана и познакомлю с основными породами и минералами острова.
Самый крупный в Европе карьер по добыче хризотил-асбеста. На смотровой площадке познакомимся со способами рекультивации карьера.
Заброшенная штольня на горе Тродос, где добывался хром. По пути к ней остановимся у скальных выходов уникальных пород и постараемся найти хризотил с эффектом «кошачьего глаза».
Медный рудник Алесто и уникальное озеро с водой зеленовато-голубого цвета. Возле геологических памятников постараемся восстановить те процессы, которые происходили здесь десятки миллионов лет назад, во времена подъёма горных пород из глубин на поверхность Земли.
Подъём на карьер, где мы попробуем найти редкие жёлтые, синие и зелёные минералы, а также медную руду. Прямо на отвалах карьера организуем перекус — совсем как у геологов.
Место рождения древнего подводного вулкана, извержение которого привело к образованию лав в форме подушек с пустотами, наполненными кристаллами кальцита и цеолитами, сверкающими на солнце.
Обратная дорога в Лимассол пройдёт по одной из самых живописных автотрасс острова.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen
- Мы проедем 100–150 км на машине и пару км пройдём пешком
- Захватите с собой перекус
- Возможно проведение экскурсии для большего числа людей — подробности в переписке
- За дополнительную плату организую трансфер из любого города Южного Кипра — подробности также в переписке