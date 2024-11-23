Занимательная геология: геопарк Тродос и медный рудник Алесто

Индивидуальная экскурсия по геопарку Тродос и медному руднику Алесто. Погрузитесь в мир геологии, узнайте о редких минералах и насладитесь живописными видами
Горы Тродоса - идеальное место для знакомства с геологией.

На экскурсии вы узнаете о горных породах, которые вошли в мировые учебники, и о добыче серы, медной и хромитовой руды. Увидите редкие
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минералы и устроите перекус на отвалах карьера, как настоящие геологи. Посетите заброшенную штольню, медный рудник Алесто и уникальное озеро с зелёновато-голубой водой. Путешествие завершится на одной из самых живописных автотрасс острова

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Погружение в мир геологии
  • 🔍 Уникальные минералы и породы
  • 🚗 Комфортабельное путешествие
  • 🏞 Живописные виды
  • 🗺 Заброшенные штольни и карьеры
Занимательная геология: геопарк Тродос и медный рудник Алесто
Занимательная геология: геопарк Тродос и медный рудник Алесто
Занимательная геология: геопарк Тродос и медный рудник Алесто
Ближайшие даты:
18
янв19
янв25
янв26
янв1
фев2
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Геопарк Тродос
  • Карьер по добыче хризотила
  • Заброшенная штольня на горе Тродос
  • Медный рудник Алесто
  • Уникальное озеро

Описание экскурсии

Геопарк Тродос. Я расскажу, какие процессы привели к поднятию острова из глубин океана и познакомлю с основными породами и минералами острова.

Самый крупный в Европе карьер по добыче хризотил-асбеста. На смотровой площадке познакомимся со способами рекультивации карьера.

Заброшенная штольня на горе Тродос, где добывался хром. По пути к ней остановимся у скальных выходов уникальных пород и постараемся найти хризотил с эффектом «кошачьего глаза».

Медный рудник Алесто и уникальное озеро с водой зеленовато-голубого цвета. Возле геологических памятников постараемся восстановить те процессы, которые происходили здесь десятки миллионов лет назад, во времена подъёма горных пород из глубин на поверхность Земли.

Подъём на карьер, где мы попробуем найти редкие жёлтые, синие и зелёные минералы, а также медную руду. Прямо на отвалах карьера организуем перекус — совсем как у геологов.

Место рождения древнего подводного вулкана, извержение которого привело к образованию лав в форме подушек с пустотами, наполненными кристаллами кальцита и цеолитами, сверкающими на солнце.

Обратная дорога в Лимассол пройдёт по одной из самых живописных автотрасс острова.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen
  • Мы проедем 100–150 км на машине и пару км пройдём пешком
  • Захватите с собой перекус
  • Возможно проведение экскурсии для большего числа людей — подробности в переписке
  • За дополнительную плату организую трансфер из любого города Южного Кипра — подробности также в переписке

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Татьяна
23 ноя 2024
Очень понравилось. Дети (11 и 8 лет) как и взрослые под впечатлением. Но устали очень))
Е
26 окт 2024
Замечательная экскурсия, было очень интересно и познавательно. Большое спасибо Дмитрию! Ему удалось показать скалы с необычной стороны, а так же мы видели разноцветные озера и штольни. Однозначно рекомендую!
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