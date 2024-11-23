Горы Тродоса - идеальное место для знакомства с геологией.На экскурсии вы узнаете о горных породах, которые вошли в мировые учебники, и о добыче серы, медной и хромитовой руды. Увидите редкие

минералы и устроите перекус на отвалах карьера, как настоящие геологи. Посетите заброшенную штольню, медный рудник Алесто и уникальное озеро с зелёновато-голубой водой. Путешествие завершится на одной из самых живописных автотрасс острова

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Геопарк Тродос. Я расскажу, какие процессы привели к поднятию острова из глубин океана и познакомлю с основными породами и минералами острова.

Самый крупный в Европе карьер по добыче хризотил-асбеста. На смотровой площадке познакомимся со способами рекультивации карьера.

Заброшенная штольня на горе Тродос, где добывался хром. По пути к ней остановимся у скальных выходов уникальных пород и постараемся найти хризотил с эффектом «кошачьего глаза».

Медный рудник Алесто и уникальное озеро с водой зеленовато-голубого цвета. Возле геологических памятников постараемся восстановить те процессы, которые происходили здесь десятки миллионов лет назад, во времена подъёма горных пород из глубин на поверхность Земли.

Подъём на карьер, где мы попробуем найти редкие жёлтые, синие и зелёные минералы, а также медную руду. Прямо на отвалах карьера организуем перекус — совсем как у геологов.

Место рождения древнего подводного вулкана, извержение которого привело к образованию лав в форме подушек с пустотами, наполненными кристаллами кальцита и цеолитами, сверкающими на солнце.

Обратная дорога в Лимассол пройдёт по одной из самых живописных автотрасс острова.

Организационные детали