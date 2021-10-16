Все жители очаровательной деревни в предгории Троодоса в один голос говорят, что Леонардо Да Винчи приехал в Лефкару в 1481 году за необыкновенными кружевами. Теперь мы приглашаем вас полюбоваться искусством местных мастериц и ювелиров. А еще насладиться прогулкой по открыточным цветущим улочкам и прочувствовать жизнь Кипра.

Описание экскурсии

Лефкара — уютная и первозданная

Путь лежит в одну из самых живописных деревушек Кипра, которая раскинулась на белых известняковых склонах гор Троодос. За последние несколько веков в архитектуре Лефкары не изменилось ничего: власти острова берегут эту самобытность. Вы прогуляетесь по извилистым прохладным улочкам мимо домов 16-19 веков, утопающих в цветах. А в глубине деревни найдете место притяжения христианских паломников — церковь, где хранится частичка Святого Животворящего Креста — и услышите её историю.

Погружение в мир ремёсел Кипра

Прямо на тенистых улицах деревни вы познакомитесь с искусством создания кружев — «лефкаритика», которое даже стало объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Мы поговорим о традициях этого ремесла, сохраняемых более 600 лет, и понаблюдаем за почти магическим процессом плетения. Кружевные мотивы вы увидите повсюду: на оконных решётках, в кладке дома, в узоре плиточного пола, а также в серебряных изделиях. Филигранное серебро — ещё одна гордость Кипра, оно удерживает почетное второе (серебряное!) место среди промыслов острова. Скажем честно, уехать без покупки очень сложно!

Кипр и оливки

В конце путешествия вас ждёт посещение современной оливковой фермы. Здесь вас гостеприимно встретит хозяин, мэр Лефкары, и его жена Светлана. Вы увидите 800-летнее оливковое дерево, в которое можно зайти, узнаете о традициях изготовления масла и оцените его вкус в зависимости от возраста дерева. А ещё попробуете несколько видов оливок и даже сладости из этих кипрских плодов.

Организационные детали