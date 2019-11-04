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Секреты мастериц, серебро и аутентичные улочки в деревушке (путешествие из любого города Кипра)

Владимир и Ольга
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Владимир и Ольга – ваш гид
Все жители очаровательной деревни в предгории Троодоса в один голос говорят, что Леонардо Да Винчи приехал в Лефкару в 1481 году за необыкновенными кружевами.

Теперь мы приглашаем вас полюбоваться искусством местных мастериц и ювелиров.

А еще насладиться прогулкой по открыточным цветущим улочкам и прочувствовать жизнь Кипра.
156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча 9:00
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла
Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла

Что вас ожидает

Лефкара — уютная и первозданная
Путь лежит в одну из самых живописных деревушек Кипра, которая раскинулась на белых известняковых склонах гор Троодос. За последние несколько веков в архитектуре Лефкары не изменилось ничего: власти острова берегут эту самобытность. Вы прогуляетесь по извилистым прохладным улочкам мимо домов 5 века и двухэтажных построек 18 и 19, утопающих в цветах. А в глубине деревни найдете место притяжения паломников — церковь, где хранится частичка Святого Животворящего Креста — и услышите ее историю.

Погружение в мир ремёсел Кипра
Прямо на тенистых улицах деревни вы познакомитесь с искусством создания кружев — «лефкаритико», которое даже стало объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Мы поговорим о традициях этого ремесла, сохраняемых более 600 лет, и понаблюдаем за почти магическим процессом плетения. Кружевные мотивы вы увидите повсюду: на оконных решетках, в кладке дома, в узоре плиточного пола, а также в серебряных изделиях. Серебро — еще одна гордость Кипра, оно удерживает почетное второе (серебряное!) место среди промыслов острова. Скажем честно, уехать без покупки очень сложно!

Кипр и оливки
В конце путешествия вас ждет посещение современной оливковой фермы. Здесь вас гостеприимно встретит хозяин, мэр Лефкары, и его жена Светлана. Вы увидите 800-летнее оливковое дерево, в которое можно зайти, узнаете о традициях изготовления масла и оцените его вкус в зависимости от возраста дерева. А еще попробуете несколько видов оливок и даже сладости из этих греческих плодов.

Организационные детали

  • Трансфер из Лимассола включен в стоимость экскурсии. Мы заберем вас из отеля и привезем обратно.
  • Трансфер из других городов возможен с доплатой (зависит от вашей локации)
  • Экскурсию можно провести для 5-6 человек за доплату 50 евро. Обратите внимание: 2 дополнительных места больше подойдут ребенку или подростку, чем взрослому.
Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла
Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла
Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла
Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла
Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла
Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла
Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла
Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла
Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла
Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла
Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла
Лефкара: узнать Кипр через его ремёсла

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура 9:00.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир и Ольга
Владимир и Ольга
Калимера! Мы, Владимир и Ольга, покажем вам остров так, будто вы едете в гости к добрым друзьям. Наш Кипр — такой, каким вы его несомненно полюбите! Мы организуем индивидуальные экскурсии на автомобиле, морские мини-круизы на яхте, гастрономические туры по живописным кипрским деревушкам, романтические путешествия, детские приключения, пешие экскурсии по горным тропам. Ценим честную работу, верим в удачу, небезразличны к мнению путешественника. Ждем в гости!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

4 ноября 2019
Начну с отступления- как то я была на экскурсии по Италии , так называемой « галопом по Европам» на автобусе. Нас везде водили вместе , возили вместе ... ну вы поняли ))) после недели блужданий и 12часовых экскурсий , нас привезли скопом в Венецию и повели во дворец дожжей. Там была очаровательная Гид- грузинская «Софи Лорен» , давно живущая в Венето . Мы недосчитались 3 дам из нашей группы и выяснилось что дамы попросту устали от хождений сели пообедать спокойно в ресторан))) Помню гид тогда сказала , что это любимый вид ее экскурсантов. Мне было 28 лет, я не уставала и жаждала знаний и не поняла этих дам )))! Сейчас родив ребёнка и насмотревшись вдоволь, я вспоминаю всегда этот эпизод из моей жизни. Не буду писать прямо подробно про экскурсию - НО если вы хотите развеется и провести несколько часов в приятной компании - заказывайте экскурсию у Ольги и Владимира! Во первых нет толпы и опаздывающих , во вторых занимает всего 3-4 часа и вы ещё сможете поплавать и позагорать , экскурсия проходит в вашем личном темпе ( со мной были 2 пожилые дамы и 8летний сын и мы все медленно ходим ), ну и вы получите ответы на все вопросы . Для туристов приезжающих на такой короткий отпуск , для того чтобы просто сменить обстановку, а не тратить 8-12 часов , красиво сфоткаться и узнать что то новое - это идеальный вариант ! Удачи !

Владимир и Ольга проводит ещё 8 экскурсий

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