Что вас ожидает

Лефкара — уютная и первозданная

Путь лежит в одну из самых живописных деревушек Кипра, которая раскинулась на белых известняковых склонах гор Троодос. За последние несколько веков в архитектуре Лефкары не изменилось ничего: власти острова берегут эту самобытность. Вы прогуляетесь по извилистым прохладным улочкам мимо домов 5 века и двухэтажных построек 18 и 19, утопающих в цветах. А в глубине деревни найдете место притяжения паломников — церковь, где хранится частичка Святого Животворящего Креста — и услышите ее историю.

Погружение в мир ремёсел Кипра

Прямо на тенистых улицах деревни вы познакомитесь с искусством создания кружев — «лефкаритико», которое даже стало объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Мы поговорим о традициях этого ремесла, сохраняемых более 600 лет, и понаблюдаем за почти магическим процессом плетения. Кружевные мотивы вы увидите повсюду: на оконных решетках, в кладке дома, в узоре плиточного пола, а также в серебряных изделиях. Серебро — еще одна гордость Кипра, оно удерживает почетное второе (серебряное!) место среди промыслов острова. Скажем честно, уехать без покупки очень сложно!

Кипр и оливки

В конце путешествия вас ждет посещение современной оливковой фермы. Здесь вас гостеприимно встретит хозяин, мэр Лефкары, и его жена Светлана. Вы увидите 800-летнее оливковое дерево, в которое можно зайти, узнаете о традициях изготовления масла и оцените его вкус в зависимости от возраста дерева. А еще попробуете несколько видов оливок и даже сладости из этих греческих плодов.