Лефкара: душа кипрской традиции между солнцем и горами
Откройте одну из самых красивых деревень Европы, где каждая улочка - узор, а каждая дверь - легенда
Все жители очаровательной деревни в предгории Троодоса в один голос говорят, что Леонардо Да Винчи приехал в Лефкару в 1481 году за необыкновенными кружевами. Теперь мы приглашаем вас полюбоваться искусством местных мастериц и ювелиров. А еще насладиться прогулкой по открыточным цветущим улочкам и прочувствовать жизнь Кипра.
Путь лежит в одну из самых живописных деревушек Кипра, которая раскинулась на белых известняковых склонах гор Троодос. За последние несколько веков в архитектуре Лефкары не изменилось ничего: власти острова берегут эту самобытность. Вы прогуляетесь по извилистым прохладным улочкам мимо домов 16-19 веков, утопающих в цветах. А в глубине деревни найдете место притяжения христианских паломников — церковь, где хранится частичка Святого Животворящего Креста — и услышите её историю.
Погружение в мир ремёсел Кипра
Прямо на тенистых улицах деревни вы познакомитесь с искусством создания кружев — «лефкаритика», которое даже стало объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Мы поговорим о традициях этого ремесла, сохраняемых более 600 лет, и понаблюдаем за почти магическим процессом плетения. Кружевные мотивы вы увидите повсюду: на оконных решётках, в кладке дома, в узоре плиточного пола, а также в серебряных изделиях. Филигранное серебро — ещё одна гордость Кипра, оно удерживает почетное второе (серебряное!) место среди промыслов острова. Скажем честно, уехать без покупки очень сложно!
Кипр и оливки
В конце путешествия вас ждёт посещение современной оливковой фермы. Здесь вас гостеприимно встретит хозяин, мэр Лефкары, и его жена Светлана. Вы увидите 800-летнее оливковое дерево, в которое можно зайти, узнаете о традициях изготовления масла и оцените его вкус в зависимости от возраста дерева. А ещё попробуете несколько видов оливок и даже сладости из этих кипрских плодов.
Организационные детали
Трансфер из Лимассола включён в стоимость экскурсии. Мы заберем вас из отеля и привезём обратно.
Трансфер из других городов возможен с доплатой (зависит от вашей локации)
Экскурсию можно провести для 5-6 человек за доплату. Обратите внимание: 2 дополнительных места в машине больше подойдут ребенку или подростку, чем взрослому
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваш гид в Лимасоле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 933 туристов
Калимера!
Я не просто показываю Кипр, а приглашаю в путешествие сквозь века и легенды этого удивительного острова. Вместе мы раскроем забытые уголки, наполненные историей и атмосферой, которые обычно остаются вне туристических читать дальшеуменьшить
маршрутов.
Мои рассказы — это живые образы и эмоции, которые помогают прочувствовать настоящую суть Кипра: его культуру, традиции и дух местных жителей.
Специализируюсь на исторических и культурных маршрутах, а также на гастрономических и этнографических турах. Выбирая меня, вы получаете не просто экскурсию, а личного проводника, который адаптирует программу под ваши интересы, сделает отдых запоминающимся и насыщенным и подарит впечатления, которые останутся с вами навсегда.
Моя сильная сторона — умение рассказывать истории живо и увлекательно, делая каждую экскурсию настоящим приключением.
Моя цель — сделать ваше путешествие уникальным, показать Кипр таким, каким его знают местные, и создать атмосферу доверия и комфорта на каждом шагу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
Поездка с Владимиром была короткой, но очень насыщенной. Деревня Лефкара знаменита своими вышивками, кружевами и серебряных дел мастерами. Место, где можно запастись подарками домой. Сама деревня очень красивая, здесь удивительные читать дальшеуменьшить
церкви, которое без такого опытного гида как Владимр, самим просто не найти. Заехали на оливковую ферму на краю огромной лесистой долины знаменитую своими столетними оливами и оливковой продукцией от масла до кондитерских изделий. Кроме того, мы еще попросили Владимира показать нам поселение Хирокития - 5800 лет до нашей эры. Везде успели, экскурсия определенной удалась. Спасибо!
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Полина
Начну с отступления- как то я была на экскурсии по Италии, так называемой « галопом по Европам» на автобусе. Нас везде водили вместе, возили вместе … ну вы поняли))) после читать дальшеуменьшить
недели блужданий и 12часовых экскурсий, нас привезли скопом в Венецию и повели во дворец дожжей. Там была очаровательная Гид- грузинская «Софи Лорен», давно живущая в Венето. Мы недосчитались 3 дам из нашей группы и выяснилось что дамы попросту устали от хождений сели пообедать спокойно в ресторан))) Помню гид тогда сказала, что это любимый вид ее экскурсантов. Мне было 28 лет, я не уставала и жаждала знаний и не поняла этих дам)))! Сейчас родив ребёнка и насмотревшись вдоволь, я вспоминаю всегда этот эпизод из моей жизни. Не буду писать прямо подробно про экскурсию - НО если вы хотите развеется и провести несколько часов в приятной компании - заказывайте экскурсию у Ольги и Владимира! Во первых нет толпы и опаздывающих, во вторых занимает всего 3-4 часа и вы ещё сможете поплавать и позагорать, экскурсия проходит в вашем личном темпе (со мной были 2 пожилые дамы и 8летний сын и мы все медленно ходим), ну и вы получите ответы на все вопросы. Для туристов приезжающих на такой короткий отпуск, для того чтобы просто сменить обстановку, а не тратить 8-12 часов, красиво сфоткаться и узнать что то новое - это идеальный вариант! Удачи!
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Е
Екатерина
Экскурсия в Лефкару с посещением оливкой фермы была очень познавательной. Замечательная деревня со своими традициями, культурой и историей! Оливковое масло потрясающее! Гид Владимир очень профессионален: полностью владеет разноплановой информацией о Кипре, ответил на все вопросы, в том числе на несотносящиеся к теме экскурсии. С Владимиром очень комфортно общаться. Спасибо огромное за экскурсию!
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Л
Лариса
Владимир, огромное спасибо за новые впечатления, знания, за комфорт и лёгкость! Однозначно хочется вернуться и подпитаться и местом, и энергией жителей-тружеников и гранатами (они уникальны по вкусу. Очень рекомендую) и оливковым маслом (не бойтесь и приобретайте масло в пластике - выдерживает перелёт и в мягком чемодане😊). Все отлично!
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Ю
Юлия
Экскурсия очень понравилось. Владимир хороший рассказчик. Спокойно и доходчиво рассказал нам с дочкой о Кипре, о ремёслах, о легендах. Экскурсия интересная, не утомительная. Можно с детьми, они точно не успеют устать.
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М
Марина
Отличная небольшая экскурсия с погружением в жизнь сельского горного Кипра. Чувствуется интерес гида к теме. Также было приятно узнать про то, как люди действительно живут.
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