1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Гранд-тур по Кипру: экскурсия на автомобиле с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Кипра с эксклюзивной автомобильной экскурсией, открывая культурное наследие и природные красоты
«Гора Трони — поднявшись на ее вершину, вы рассмотрите старинный храм, мемориал первому президенту Кипра и могилу архиепископа Макариоса III»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путь паломника на Кипре: монастыри, церкви и горные деревни
Путешествие по святым местам Кипра: древние монастыри, уникальные иконы и живописные горные деревни. Узнайте историю христианства и насладитесь видами Троодоса
Начало: место проживания
«От подножия горы мы доберёмся до её вершины, чтобы погулять по новому парку монастыря Киккос»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Горный вояж: Большая триада Троодоса - культура и природа Кипра
Загляните в сердце Кипра с экскурсией в горную систему Троодос, где история и природа сливаются воедино
Начало: У вашего отеля
«Гора Олимп — самая высокая вершина острова, высота которой достигает 2000 метров над уровнем моря»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Горный заповедник Троодос: экскурсия с личным гидом из Лимасола
Исследуйте красоты Троодоса: дышите свежестью кедровых лесов, наслаждайтесь вкусом местных вин и блюд
«В завершение вы отведаете фермерские продукты у одного из деревенских мастеров, посетите традиционную семейную винодельню и попробуете национальную кухню в колоритной горной таверне»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Укрощение строптивых осликов: приключение в Лимасоле
Встречайте уникальный шанс подружиться с осликами, исследовать кипрскую деревню и насладиться природой
Начало: 9:00
«Вы научитесь ездить верхом на осликах и посетите лучшую на Кипре ослиную эко-ферму, побываете в аутентичной кипрской деревне и увидите потрясающий вид на горы Троодоса»
11 июня в 09:00
12 июня в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кипр за день: история, мифы, гастрономия - эксклюзивный тур из Лимасола
Восемь часов открытий и впечатлений: от бухты Афродиты до гор Олимпа, от монастырей до кипрской кухни
Начало: В лобби вашего отеля
«Кроме того, мы отвезем вас на гору Олимп, высочайшую точку острова»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Покоряя море и горы: индивидуальная экскурсия в Лимасоле
Начните день с SUP-прогулки, насладитесь обедом в горной таверне и исследуйте аутентичные деревни Лефкара и Като Дрис
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«После двухчасового спортивного приключения на воде, мы отправимся в предгорье Троодоса, где первым делом пополним свои силы и отобедаем в традиционной кипрской таверне, расположенной на склоне гор в самой гуще соснового леса»
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€135 за человека
Индивидуальная
8 часов
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Лимассола
Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день
«Основанный в конце XI века высоко в горах, он пережил множество эпох и событий»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€280 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия6 марта 2024Экскурсия очень интересная и познавательная, природа изумительная, но важно рассчитывать силы с учетом серпантина, на обратной дороге может быть тяжеловато
- ММария23 ноября 2023Все прошло супер, увидели "нетипичный" Кипр. За границей Лимассола он намного приятней) спасибо Олегу за экскурсию!
- UUrinoff16 сентября 2023мы были очень довольны от экскурсии в лимассоле выражаем благодарность гиду счастливо
- ДДмитрий16 сентября 2023Все прошло хорошо
- ССлава7 июля 2023Всё было прекрасно, как договаривались и вовремя
- ННиколай2 мая 2023Отличный, содержательный тур, профессиональный местный гид!
- MMaria9 апреля 2023мы замечательно провели время, Татьяна прекрасный гид, Очень полюбили Кипр, посмотрели на него совсем другими глазами. Спасибо!! всем рассказываем теперь.
- ННастя22 декабря 2022Экскурсия очень понравилась! Увлекательно и вкусно!
- ВВиктория4 января 2022Приехали на Кипр в новогодние праздники и первые дни изучали местные достопримечательности на своих двоих. Для поездки в горы решили
- ЮЮлия17 ноября 2021Заказывала экскурсию для родителей (62 года). Они получили огромное удовольствие! Сказали, что ничего настолько интересного с ними никогда не случалось. От
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Горы»
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Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в июне 2024
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