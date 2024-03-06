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взять уже экскурсию и ничуть об этом не пожалели! Владислав очень интересно рассказывал про историю Кипра, его легенды, современную жизнь на острове, да и вообще оказался очень приятным человеком, с которым уютно путешествовать:) Мы посетили водопады, посмотрели самую высокую точку Кипра, где лежит снег, засняли классные виды с Трони, прошлись по монастырям и увидели икону, написанную ещё апостолом Лукой. На обед остановились в очень приличном ресторанчике с видом на горы, где попробовали кипрское клефтико. На обратном пути заехали в горную деревушку Омодос и прогулялись ещё там. В общем, мы в полном восторге! Спасибо Владиславу за отличное путешествие!:)