7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем вам эксклюзивную возможность погрузиться в мир древнегреческой мифологии с индивидуальной экскурсией По следам Афродиты. Это путешествие знакомит с местами, где, согласно легендам, жила и почиталась богиня любви. Вы увидите

святилище Афродиты, древние мозаики в Пафосе и узнаете о связанных с ней мифах. Посещение музея с археологическими находками раскроет перед вами богатую историю острова. А прогулка по заповеднику Акамас дополнит ваше впечатление от кипрской природы. Испытайте удачу в поиске камня в форме сердца на месте рождения Афродиты и, возможно, вам улыбнется успех в любви

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Тем, кому интересна греческая мифология, я предлагаю проехать по следующему маршруту и посетить место рождения Афродиты, ее святилище и купальни. Будем говорить о греческих мифах, о культуре, которая вновь и вновь возвращается к мифологическим сюжетам.

Кипр имеет к этим мифам самое непосредственное отношение. Именно здесь, согласно древней мифологии, родилась одна из самых прекрасных олимпийских богинь. Во время поездки вы услышите древнегреческие мифы о Златовласой Киприде – так называл богиню Афродиту Гомер, и узнаете о тех местах на Кипре, которые связаны с Афродитой.

Со всего Средиземноморья приезжали на Кипр паломники для того, чтобы посетить одно из самых главных королевств Кипра – Пафос. Я расскажу его историю, здесь есть о чем поговорить – старый Пафос был богатейшим городом, но самым богатым и красивым местом был, конечно же, священный алтарь Богини Плодородия Афродиты.

Сегодня рядом со святилищем Афродиты открыт музей, где хранятся все реликвии, найденные здесь археологами. Пожалуй, одна из наиболее ценных из них – это древнейшая мозаика Леда и Лебедь, сюжетом которой стал миф о Леде и Лебеде. Я расскажу вам о символах богини, и о том, как они до сих пор вплетены в культуру и традиции Кипра.

Я заберу вас из того места, где вы поселились, и мы поедем на машине по всем этим местам, а также окажемся на полуострове – в заповеднике Акамас, посмотрим на купальни Афродиты, куда после рождения она была перенесена богинями времен года Орами. Одна из главных прелестей этой поездки – прогулка по заповеднику Акамас, который красив в любое время года.

На обратном пути вы посетите живописное место, где, согласно легенде, Афродита вышла из морской пены. Купаясь на месте рождения богини любви, вы можете найти камушек в виде сердечка! Говорят, что тем, кому удастся найти такой камень, успех в сердечных делах гарантирован!:)

В течение поездки вы узнаете о жизни и других богов, которым поклонялись древние греки: Зевс, Дионис, Аполлон, Гермес, Деметра, Гера, Афина, Артемида…

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит трансфер из любого города Кипра (Лимассол, Ларнака, Никосия). Трансфер из Айя Напы и Протараса возможен с доплатой 50€.

Все дегустации бесплатные. Обед оплачивается отдельно.

Содержание поездки может быть изменено по вашим пожеланиям

Экскурсия может быть организована и для компании больше 6 человек (стоимость уточняйте у гида)