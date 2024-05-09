7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра

Встречайте Афродиту: экскурсия в Пафос и к месту рождения богини. Уникальные мифы и археологические сокровища ждут вас
Представляем вам эксклюзивную возможность погрузиться в мир древнегреческой мифологии с индивидуальной экскурсией По следам Афродиты. Это путешествие знакомит с местами, где, согласно легендам, жила и почиталась богиня любви. Вы увидите
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святилище Афродиты, древние мозаики в Пафосе и узнаете о связанных с ней мифах. Посещение музея с археологическими находками раскроет перед вами богатую историю острова. А прогулка по заповеднику Акамас дополнит ваше впечатление от кипрской природы.

Испытайте удачу в поиске камня в форме сердца на месте рождения Афродиты и, возможно, вам улыбнется успех в любви

5
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Посетите место рождения Афродиты
  • 🏛 Узнайте о древнегреческих мифах
  • 🖼 Полюбуйтесь древней мозаикой
  • 🏞 Прогуляйтесь по заповеднику Акамас
  • 💖 Найдите камень в виде сердечка
По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра
По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра
По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра

Что можно увидеть

  • Место рождения Афродиты
  • Святилище Афродиты
  • Музей с реликвиями
  • Древнейшая мозаика Леда и Лебедь
  • Купальни Афродиты

Описание экскурсии

Тем, кому интересна греческая мифология, я предлагаю проехать по следующему маршруту и посетить место рождения Афродиты, ее святилище и купальни. Будем говорить о греческих мифах, о культуре, которая вновь и вновь возвращается к мифологическим сюжетам.

Кипр имеет к этим мифам самое непосредственное отношение. Именно здесь, согласно древней мифологии, родилась одна из самых прекрасных олимпийских богинь. Во время поездки вы услышите древнегреческие мифы о Златовласой Киприде – так называл богиню Афродиту Гомер, и узнаете о тех местах на Кипре, которые связаны с Афродитой.

Со всего Средиземноморья приезжали на Кипр паломники для того, чтобы посетить одно из самых главных королевств Кипра – Пафос. Я расскажу его историю, здесь есть о чем поговорить – старый Пафос был богатейшим городом, но самым богатым и красивым местом был, конечно же, священный алтарь Богини Плодородия Афродиты.

Сегодня рядом со святилищем Афродиты открыт музей, где хранятся все реликвии, найденные здесь археологами. Пожалуй, одна из наиболее ценных из них – это древнейшая мозаика Леда и Лебедь, сюжетом которой стал миф о Леде и Лебеде. Я расскажу вам о символах богини, и о том, как они до сих пор вплетены в культуру и традиции Кипра.

Я заберу вас из того места, где вы поселились, и мы поедем на машине по всем этим местам, а также окажемся на полуострове – в заповеднике Акамас, посмотрим на купальни Афродиты, куда после рождения она была перенесена богинями времен года Орами. Одна из главных прелестей этой поездки – прогулка по заповеднику Акамас, который красив в любое время года.

На обратном пути вы посетите живописное место, где, согласно легенде, Афродита вышла из морской пены. Купаясь на месте рождения богини любви, вы можете найти камушек в виде сердечка! Говорят, что тем, кому удастся найти такой камень, успех в сердечных делах гарантирован!:)

В течение поездки вы узнаете о жизни и других богов, которым поклонялись древние греки: Зевс, Дионис, Аполлон, Гермес, Деметра, Гера, Афина, Артемида…

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит трансфер из любого города Кипра (Лимассол, Ларнака, Никосия). Трансфер из Айя Напы и Протараса возможен с доплатой 50€.
Все дегустации бесплатные. Обед оплачивается отдельно.
Содержание поездки может быть изменено по вашим пожеланиям
Экскурсия может быть организована и для компании больше 6 человек (стоимость уточняйте у гида)

  • В стоимость экскурсии включены дегустации, трансфер из Лимассола, Ларнака или Никосии. Трансфер из Айя-Напы и Протараса возможен с доплатой — €50.
  • Обед (по желанию) оплачивается отдельно
  • По вашему желанию можно скорректировать маршрут
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Условия уточняйте у гида

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Лимасоле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1588 туристов
Всем добрый день! Разрешите представиться: меня зовут Елена. На Кипре живу с 1999 года. Интеллигентная, образованная, веселая, обаятельная. Я закончила Европейский Университет Кипра, факультет EuropeanStudies (Европоведение), и Университет Никосии - степень
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Магистра InternationalRelations (международные отношения). 12 лет я работаю журналистом в газете Вестник Кипра. Пишу о Кипре, его истории, христианских святынях, римско-греческом наследии острова, его традициях и культуре… Я хорошо знаю и люблю Кипр. Много лет работаю гидом, свою работу обожаю. Отправившись на экскурсии со мной, вы узнаете о кипрской и европейской истории, об истории язычества и христианства, услышите мифы Древней Греции и в итоге влюбитесь в этот прекрасный остров!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Большая благодарность Елене за столь интересную экскурсию по острову. Это было первое наше знакомство с Кипром. Мы много узнали про историю острова, про легенды и мифы, про современный уклад жизни. Увидели прекрасные места и насладились местной кухней. Спасибо еще раз за замечательный день!
Большая благодарность Елене за столь интересную экскурсию по острову. Это было первое наше знакомство с Кипром.
Большая благодарность Елене за столь интересную экскурсию по острову. Это было первое наше знакомство с Кипром.
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Ксения
Интересная экскурсия! Гид с огоньком! Снимать ее не разрешила, потому никаких фотодоказательств. Это придало путешествию таинственность. Многое узнали о богине любви и побывали в нетуристисючнских местах
Интересная экскурсия! Гид с огоньком! Снимать ее не разрешила, потому никаких фотодоказательств. Это придало путешествию таинственность.
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О
Когда впервые посещаешь ту или иную страну, очень важно встретить замечательного человека- неравнодушного, влюбленного в место, в котором он проживает. Именно с такой интересной девушкой-гидом я познакомилась в сентябре 2024г.
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Это Елена. Экскурсия была динамичная, программа глубоко проработанная. Я узнала много интересных и увлекательных фактов и даже не заметила, как пролетело время. Я отдохнула великолепно! Я увидела много живописных мест! Елена была очень внимательна и доброжелательна! Всем однозначно рекомендую! Елена- спасибо огромное!!!
С уважением и наилучшими пожеланиями, Ольга.

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V
Прошедшая экскурсия оставила самые приятные впечатления, как от самих мест, которые мы посетили, так от нашего экскурсовода Елены. Она оказалось редким знатоком истории острова, человеком,который написал более тысячи статей об истории и культуре Кипра. Ее глубокие познания позволили с новой стороны увидеть этот замечательный остров.
Выражаем нашу глубокую благодарность Елене и рекомендуем ее, как профессионала.
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Н
Очень интересная и увлекательная экскурсия. Огромная благодарность гиду Елене за отлично проведённый день. Все хорошо спланировано, за 8 часов экскурсии можно много увидеть исторических мест, раскопок, насладиться природной красотой Кипра и просто замечательно провести время в компании с умным, интеллигентным и образованным гидом. Елена, большое спасибо Вам за то, что открыли для нас новый Кипр!
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E
Экскурсия прошла очень хорошо! Елена предложила на наш выбор варианты маршрутов, мы выбрали тот, который был интересен всем. В итоге насладились потрясающими видами на месте рождения Афродиты, продегустировали прекрасные вина в старинной винодельне, прогулялись по живописным горным деревушкам и очень вкусно пообедали в национальной деревенской таверне.
Спасибо Елене за отличный день!
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