7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Проехать по местам, связанным с богиней любви, и познакомиться с греческой мифологией

Елена
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Елена – ваш гид
Красота и любовь родились здесь, на Кипре! Из морской пены появилась прекраснейшая Афродита: вы побываете в том легендарном месте, где это произошло.

Познакомитесь с культом богини, увидите древнейшую мозаику, рассказывающую историю о Леде и лебеде, и другие археологические находки в музее.

А кроме того, съездите в Пафос — бывшее королевство с богатой историей (и оно тоже связано с Афродитой!).
270 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
4.86
По следам Афродиты — экскурсия из любого города Кипра
По следам Афродиты — экскурсия из любого города Кипра

Что вас ожидает

Тем, кому интересна греческая мифология, я предлагаю проехать по следующему маршруту и посетить место рождения Афродиты, ее святилище и купальни. Будем говорить о греческих мифах, о культуре, которая вновь и вновь возвращается к мифологическим сюжетам.

Кипр имеет к этим мифам самое непосредственное отношение. Именно здесь, согласно древней мифологии, родилась одна из самых прекрасных олимпийских богинь. Во время поездки вы услышите древнегреческие мифы о Златовласой Киприде – так называл богиню Афродиту Гомер, и узнаете о тех местах на Кипре, которые связаны с Афродитой.

Со всего Средиземноморья приезжали на Кипр паломники для того, чтобы посетить одно из самых главных королевств Кипра – Пафос. Я расскажу его историю, здесь есть о чем поговорить – старый Пафос был богатейшим городом, но самым богатым и красивым местом был, конечно же, священный алтарь Богини Плодородия Афродиты.

Сегодня рядом со святилищем Афродиты открыт музей, где хранятся все реликвии, найденные здесь археологами. Пожалуй, одна из наиболее ценных из них – это древнейшая мозаика Леда и Лебедь, сюжетом которой стал миф о Леде и Лебеде. Я расскажу вам о символах богини, и о том, как они до сих пор вплетены в культуру и традиции Кипра.

Я заберу вас из того места, где вы поселились, и мы поедем на машине по всем этим местам, а также окажемся на полуострове – в заповеднике Акамас, посмотрим на купальни Афродиты, куда после рождения она была перенесена богинями времен года Орами. Одна из главных прелестей этой поездки – прогулка по заповеднику Акамас, который красив в любое время года.

На обратном пути вы посетите живописное место, где, согласно легенде, Афродита вышла из морской пены. Купаясь на месте рождения богини любви, вы можете найти камушек в виде сердечка! Говорят, что тем, кому удастся найти такой камень, успех в сердечных делах гарантирован! :)

В течение поездки вы узнаете о жизни и других богов, которым поклонялись древние греки: Зевс, Дионис, Аполлон, Гермес, Деметра, Гера, Афина, Артемида...

По следам Афродиты — экскурсия из любого города Кипра
По следам Афродиты — экскурсия из любого города Кипра
По следам Афродиты — экскурсия из любого города Кипра
По следам Афродиты — экскурсия из любого города Кипра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Всем добрый день! Разрешите представиться: меня зовут Елена. На Кипре живу с 1999 года. Интеллигентная, образованная, веселая, обаятельная. Я закончила Европейский Университет Кипра, факультет EuropeanStudies (Европоведение), и Университет Никосии - степень Магистра InternationalRelations (международные отношения). 12 лет я работаю журналистом в газете Вестник Кипра. Пишу о Кипре, его истории, христианских святынях, римско-греческом наследии острова, его традициях и культуре... Я хорошо знаю и люблю Кипр. Много лет работаю гидом, свою работу обожаю. Отправившись на экскурсии со мной, вы узнаете о кипрской и европейской истории, об истории язычества и христианства, услышите мифы Древней Греции и в итоге влюбитесь в этот прекрасный остров!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 января 2020
Экскурсия прошла очень хорошо! Елена предложила на наш выбор варианты маршрутов, мы выбрали тот, который был интересен всем. В итоге насладились потрясающими видами на месте рождения Афродиты, продегустировали прекрасные вина в старинной винодельне, прогулялись по живописным горным деревушкам и очень вкусно пообедали в национальной деревенской таверне.
Спасибо Елене за отличный день!
24 июля 2019
Хорошая экскурсия, нам очень понравилось.
15 июля 2019
Отличная экскурсия! Спасибо, Елена!! Экскурсия была содержательная и интерсная. Чётко расчитано время. Очень рекомендую!
12 марта 2019
Очень интересная и увлекательная экскурсия. Огромная благодарность гиду Елене за отлично проведённый день. Все хорошо спланировано, за 8 часов экскурсии можно много увидеть исторических мест, раскопок, насладиться природной красотой Кипра и просто замечательно провести время в компании с умным, интеллигентным и образованным гидом. Елена, большое спасибо Вам за то, что открыли для нас новый Кипр!
7 ноября 2018
Огромное спасибо Елене! Получили массу положительных впечатлений от рассказа и всей поездки в целом! Очень много интересных и до стх пор не известгых нам исторических сведений, фактов, легенд и мифов.
3 ноября 2018
Экскурсия очень понравилась, занимательная интересная, многое увидели всего за один день
24 августа 2018
Обратилась к Елене спонтанно, отзывов не считала. Прекрасный рассказчик, приятный человек. Смело могу рекомендовать.

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Познакомиться с природой острова, посетить древние монастыри и попробовать местные вина
Эта поездка познакомит вас с настоящим Кипром, которого пока мало коснулась цивилизация. Вас ждет первозданная природа гор Троодос, прогулки по живописным деревушкам Омодос и Ланья, погружение в быт местных жителей, посещение древних монастырей Святого Креста и Богородицы Троодитиссы, а также дегустация лучших кипрских вин, свежего хлеба и традиционных сладостей.

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