Музеи и искусство Лимасола

Найдено 9 экскурсий в категории «Музеи» в Лимасоле на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Познакомиться с природой острова, посетить древние монастыри и попробовать местные вина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Гранд-тур по Кипру на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Гранд-тур по Кипру: экскурсия на автомобиле с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Кипра с эксклюзивной автомобильной экскурсией, открывая культурное наследие и природные красоты
«А также посетите богатый церковно-археологический музей монастыря»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
295 за всё до 4 чел.
Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Колоритный Кипр: уникальный тур по горным деревушкам из Лимасола
Погрузитесь в атмосферу Кипра с экскурсией по его живописным горным деревням, полной культурных открытий
Начало: 9:00
«Увидим мини-музеи — винодельню, дом-мастерскую местного жителя: здесь сохранились винный пресс 1822 года, традиционный оливковый пресс, старинные вещи и утварь»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
360 за всё до 4 чел.
Лимассол глазами местных жителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Лимассол: эксклюзивное путешествие по следам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу Лимассола в компании опытного гида, который раскроет вам все тайны города
Начало: У Лимассольского замка
«Мы прогуляемся по главным достопримечательностям, перенесемся на 7 веков назад в старинном замке, рассматривая рыцарские доспехи, предметы быта и другие артефакты Средневековья, заглянем в Музей рожкового дерева»
11 июня в 12:00
12 июня в 10:00
от 160 за всё до 4 чел.
Путь паломника на Кипре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Путь паломника на Кипре: монастыри, церкви и горные деревни
Путешествие по святым местам Кипра: древние монастыри, уникальные иконы и живописные горные деревни. Узнайте историю христианства и насладитесь видами Троодоса
Начало: место проживания
«Кроме того, на территории есть тематические музеи, куда может попасть любой желающий»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
295 за всё до 4 чел.
По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
По следам Афродиты: культурное путешествие с мифами Кипра
Встречайте Афродиту: экскурсия в Пафос и к месту рождения богини. Уникальные мифы и археологические сокровища ждут вас
«Сегодня рядом со святилищем Афродиты открыт музей, где хранятся все реликвии, найденные здесь археологами»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Из Лимассола - в горный заповедник Троодос
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Горный заповедник Троодос: экскурсия с личным гидом из Лимасола
Исследуйте красоты Троодоса: дышите свежестью кедровых лесов, наслаждайтесь вкусом местных вин и блюд
«Кроме того, вы посетите музей вина, где продегустируете местные напитки и сладости, познакомитесь с деревенскими ремеслами и заглянете в мастерскую стеклодува — продолжателя венецианских традиций»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
195 за всё до 5 чел.
Большое путешествие по Кипру
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Большое путешествие по Кипру: уникальный маршрут
Погрузитесь в удивительный мир Кипра, его историю и культуру во время индивидуальной экскурсии из Лимасола
«В местном музее Средневековья увидите доспехи и латы рыцарей, оружие и «мирные» экспонаты: ювелирные изделия, монеты, одежду и мраморную мебель»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
260 за всё до 5 чел.
Путешествие в Средневековье из любого города острова
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Путешествие в Средневековье из любого города острова
Познакомиться с природным, христианским и ремесленным достоянием Кипра
«Она известна своими мастерами: кружевные работы жительниц Лефкары охраняет ЮНЕСКО, а мастера серебряных дел этой деревни создают точные копии украшений, взятых напрокат из музеев Кипра»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    18 мая 2024
    Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
    Мы съездили в замечательное путешествие по горам Троодос с Еленой. Ездили и любовались красивой природой, аутентичными деревнями, древним м более молодым
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    монастырями, пробовали на вкус местные сладости, вино и еду, дышали чудесными запахами роз и трав. И это благодаря замечательной Елене! Программа экскурсии сама по себе отличная, но, так как у нас были свои предпочтения, мы попросили кое-что изменить: Елена пошла нам на встречу и сумела сделать так, что мы посмотрели даже больше, чем ожидали. С ней интересно, познавательно, по-человечески приятно и комфортно. Очень рекомендуем и собираемся в следующий раз заказать у нее и другую экскурсию. Спасибо вам еще раз!

  • К
    Ксения
    17 мая 2024
    По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра
    Интересная экскурсия! Гид с огоньком! Снимать ее не разрешила, потому никаких фотодоказательств. Это придало путешествию таинственность. Многое узнали о богине любви и побывали в нетуристисючнских местах
    Интересная экскурсия! Гид с огоньком! Снимать ее не разрешила, потому никаких фотодоказательств. Это придало путешествию таинственность
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра
    Большая благодарность Елене за столь интересную экскурсию по острову. Это было первое наше знакомство с Кипром. Мы много узнали про
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    историю острова, про легенды и мифы, про современный уклад жизни. Увидели прекрасные места и насладились местной кухней. Спасибо еще раз за замечательный день!

    Большая благодарность Елене за столь интересную экскурсию по острову. Это было первое наше знакомство с КипромБольшая благодарность Елене за столь интересную экскурсию по острову. Это было первое наше знакомство с Кипром
  • А
    Алексей
    18 апреля 2024
    Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
    Елена сразу чувствует ваше настроение, и сможет легко подстроить маршрут и под него, и под погоду, и под иные обстоятельства.
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    Сегодня на остров пришел хамсин с жарой и пылью из пустыни, а мы, благодаря Елене, провели день в горах, наслаждаясь удивительной природой, вкуснейшей едой и историческими памятниками. В рассказе Елены о любимом острове и его героях важные, но скучные факты превратятся в истории живых людей, которые делали и делают этот остров таким интересным и разнообразным.

  • Ю
    Юля
    13 апреля 2024
    По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра
    Очень интересный гид Лена спасибо вам за всё нам было очень интересно❤❤❤❤❤
  • Г
    Галина
    13 марта 2024
    Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
    Нашим Гидом был Андрей. Супер. Нвши 100% рекомендации👍
  • Ю
    Юлия
    6 марта 2024
    Гранд-тур по Кипру на автомобиле
    Экскурсия очень интересная и познавательная, природа изумительная, но важно рассчитывать силы с учетом серпантина, на обратной дороге может быть тяжеловато
  • Е
    Екатерина
    27 января 2024
    Лимассол глазами местных жителей
    Прекрасная прогулка с Ольгой - лучший способ познакомиться с городом. Заглянули в уголки, куда сами бы не догадались и повторили историю Кипра! Спасибо!
  • М
    Мария
    23 ноября 2023
    Гранд-тур по Кипру на автомобиле
    Все прошло супер, увидели "нетипичный" Кипр. За границей Лимассола он намного приятней) спасибо Олегу за экскурсию!
  • Д
    Дмитрий
    16 сентября 2023
    Гранд-тур по Кипру на автомобиле
    Все прошло хорошо

Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лимасоле
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  1. Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
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  3. Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
  4. Лимассол глазами местных жителей
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Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в июне 2024
Сейчас в Лимасоле в категории "Музеи" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 160 до 360. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Лимасоле (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Музеи», 115 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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