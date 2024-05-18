1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Познакомиться с природой острова, посетить древние монастыри и попробовать местные вина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гранд-тур по Кипру: экскурсия на автомобиле с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Кипра с эксклюзивной автомобильной экскурсией, открывая культурное наследие и природные красоты
«А также посетите богатый церковно-археологический музей монастыря»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Колоритный Кипр: уникальный тур по горным деревушкам из Лимасола
Погрузитесь в атмосферу Кипра с экскурсией по его живописным горным деревням, полной культурных открытий
Начало: 9:00
«Увидим мини-музеи — винодельню, дом-мастерскую местного жителя: здесь сохранились винный пресс 1822 года, традиционный оливковый пресс, старинные вещи и утварь»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Лимассол: эксклюзивное путешествие по следам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу Лимассола в компании опытного гида, который раскроет вам все тайны города
Начало: У Лимассольского замка
«Мы прогуляемся по главным достопримечательностям, перенесемся на 7 веков назад в старинном замке, рассматривая рыцарские доспехи, предметы быта и другие артефакты Средневековья, заглянем в Музей рожкового дерева»
11 июня в 12:00
12 июня в 10:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путь паломника на Кипре: монастыри, церкви и горные деревни
Путешествие по святым местам Кипра: древние монастыри, уникальные иконы и живописные горные деревни. Узнайте историю христианства и насладитесь видами Троодоса
Начало: место проживания
«Кроме того, на территории есть тематические музеи, куда может попасть любой желающий»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
По следам Афродиты: культурное путешествие с мифами Кипра
Встречайте Афродиту: экскурсия в Пафос и к месту рождения богини. Уникальные мифы и археологические сокровища ждут вас
«Сегодня рядом со святилищем Афродиты открыт музей, где хранятся все реликвии, найденные здесь археологами»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Горный заповедник Троодос: экскурсия с личным гидом из Лимасола
Исследуйте красоты Троодоса: дышите свежестью кедровых лесов, наслаждайтесь вкусом местных вин и блюд
«Кроме того, вы посетите музей вина, где продегустируете местные напитки и сладости, познакомитесь с деревенскими ремеслами и заглянете в мастерскую стеклодува — продолжателя венецианских традиций»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое путешествие по Кипру: уникальный маршрут
Погрузитесь в удивительный мир Кипра, его историю и культуру во время индивидуальной экскурсии из Лимасола
«В местном музее Средневековья увидите доспехи и латы рыцарей, оружие и «мирные» экспонаты: ювелирные изделия, монеты, одежду и мраморную мебель»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Средневековье из любого города острова
Познакомиться с природным, христианским и ремесленным достоянием Кипра
«Она известна своими мастерами: кружевные работы жительниц Лефкары охраняет ЮНЕСКО, а мастера серебряных дел этой деревни создают точные копии украшений, взятых напрокат из музеев Кипра»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана18 мая 2024Мы съездили в замечательное путешествие по горам Троодос с Еленой. Ездили и любовались красивой природой, аутентичными деревнями, древним м более молодым
- ККсения17 мая 2024Интересная экскурсия! Гид с огоньком! Снимать ее не разрешила, потому никаких фотодоказательств. Это придало путешествию таинственность. Многое узнали о богине любви и побывали в нетуристисючнских местах
- ЕЕлена9 мая 2024Большая благодарность Елене за столь интересную экскурсию по острову. Это было первое наше знакомство с Кипром. Мы много узнали про
- ААлексей18 апреля 2024Елена сразу чувствует ваше настроение, и сможет легко подстроить маршрут и под него, и под погоду, и под иные обстоятельства.
- ЮЮля13 апреля 2024Очень интересный гид Лена спасибо вам за всё нам было очень интересно❤❤❤❤❤
- ГГалина13 марта 2024Нашим Гидом был Андрей. Супер. Нвши 100% рекомендации👍
- ЮЮлия6 марта 2024Экскурсия очень интересная и познавательная, природа изумительная, но важно рассчитывать силы с учетом серпантина, на обратной дороге может быть тяжеловато
- ЕЕкатерина27 января 2024Прекрасная прогулка с Ольгой - лучший способ познакомиться с городом. Заглянули в уголки, куда сами бы не догадались и повторили историю Кипра! Спасибо!
- ММария23 ноября 2023Все прошло супер, увидели "нетипичный" Кипр. За границей Лимассола он намного приятней) спасибо Олегу за экскурсию!
- ДДмитрий16 сентября 2023Все прошло хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Музеи»
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