7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от бухты Афродиты до гор Троодос

Владимир и Ольга
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Владимир и Ольга – ваш гид
Вас ждут насыщенные и разнообразные 8 часов! Места из греческих мифов, морское побережье, монастыри с великими святынями, горные деревушки, панорамы с Олимпа — вы объедете весь остров, погрузитесь в его прошлое и узнаете о настоящем без сухих шаблонов.

Дополнит день знакомство с местной кухней и винами.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча 9:00
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У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день

Что вас ожидает

Путь по следам истории и мифов
Вы будете любоваться морскими и горными пейзажами, а мы — рассказывать о прошлом Кипра. Вы разберетесь в историческом «слоеном пироге» от глубокой древности до разделения Кипра. Без скучных дат и лекций, но с мифами, легендами и переплетениями истории и религии. За «живыми» мифами отправимся в бухту Афродиты, месту, где богиня вышла из пены морской: найти здесь камушек в виде сердца — к любви на всю жизнь, искупаться — к вечной молодости и красоте. Кроме того, мы отвезем вас на гору Олимп, высочайшую точку острова. Тишина и чистый воздух дополнят восторг от захватывающих видов.

Горные деревушки и жизнь киприотов
Горы Троодос — must-see на Кипре, но даже здесь мы избежим шаблонов из путеводителей. Горная деревня Омодос в окружении фруктовых садов встретит вас старинными каменными домами с деревянными балконами, очаровательными улочками и знаменитым вином. Мы с радостью поделимся наблюдениями о киприотах: где они работают, что едят, как мыслят и отдыхают. А еще покажем таинственный отель Беренгария.

Кипр и вера
Знакомство с островом невозможно без монастырей — чтобы до конца понять историю и культуру Кипра. В Омодосе вы посетите монастырь Святого Креста, где хранятся мощи 26 христианских святых, частица Животворящего креста и Уз Христовых. Следом отправимся в монастырь Киккос, богатейший на Кипре и также расположенный в горах Троодос. Вы погуляете по его живописной территории и сможете прикоснуться к великим святыням, среди которых Пояс Пресвятой Богородицы, мощи святых Николая Чудотворца, Георгия Победоносца, целителя Пантелеймона и животворящая икона, написанная при жизни Девы Марии.

🍲 В середине путешествия мы заедем на обед в традиционной таверне с местной кухней.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер из Лимассола. Начать в других местах возможно с доплатой (обсуждается индивидуально).
  • При поездке из Ларнаки, Айя-Напы и Протараса вместо Омодоса мы посещаем Лефкару, а Бухту Афродиты посещаем только при поездке из Пафоса и Лимассола
  • Обед не входит в стоимость экскурсии
  • Последовательность остановок и содержание поездки может меняться
  • По вашему желанию мы всегда готовы остановиться для фотоссесии в живописном месте и на рынке для покупки фруктов, меда и орехов
  • Экскурсию можно провести для 5-6 человек за доплату 50 евро. Обратите внимание: 2 дополнительных места больше подойдут ребенку или подростку, чем взрослому.
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура 9:00.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир и Ольга
Владимир и Ольга
Калимера! Мы, Владимир и Ольга, покажем вам остров так, будто вы едете в гости к добрым друзьям. Наш Кипр — такой, каким вы его несомненно полюбите! Мы организуем индивидуальные экскурсии на автомобиле, морские мини-круизы на яхте, гастрономические туры по живописным кипрским деревушкам, романтические путешествия, детские приключения, пешие экскурсии по горным тропам. Ценим честную работу, верим в удачу, небезразличны к мнению путешественника. Ждем в гости!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Понравилось все. Адекватное преподнесение информации о стране. Интересные рассказы о местных людях. Без суеты...никуда не торопились...но посмотрели все что хотели. Владимир хороший собеседник.
2 марта 2020
Очень понравилась экскурсия!
Познавательно и интересно! Побывали в таких местах, куда сами бы точно не попали!
Бухта Афродиты, отель Беренгария, гора Олимп и многое другое- произвели на нас незабываемые впечатления!
Владимир отличный гид и рассказчик!
Всем рекомендую!
21 февраля 2020
Прекрасная экскурсия, очень красивый маршрут и места, замечательный гид!
Владимир, благодарю вас за удивительную прогулку по Кипру, все действительно самое-самое.
До сих пор нахожусь под впечатлением от поездки.
До встречи!)
18 ноября 2019
Спасибо огромное Владимиру за замечательную экскурсию. Изначально хотели сэкономить, взять машину напрокат и самим поехать по Кипру. Хорошо, что решили этого не делать, а взяли профессионала, который живёт на Кипре, любит Кипр и знает его. Получили большое удовольствие от самой экскурсии, от мест, где побывали, от ресторанчика, где необыкновенно вкусно поели. Сами бы замучились с левосторонним движением, с местами, куда можно и нужно сходить, устали бы очень. Так что, если вы ненадолго приехали на Кипр, возьмите экскурсию и получите удовольствие от Кипра.
Игорь
30 сентября 2019
Душевно, понятно, познавательно!
Всё очень понравилось. Рекомендуем!
Владимиру и Ольге огромное спасибо!
Обязательно расскажем всем друзьям и порекомендуем!
Добра и здоровья!
Игорь и Ольга
6 сентября 2019
Благодарим Владимира за интересную и познавательную экскурсию!
26 мая 2019
Ездили на экскурсии с Владимиром дважды в мае. Владимир - отличный собеседник с очень богатым жизненным опытом, преданный любитель природы, моря, истории и не туристических интересных уголков. С Владимиром мы смогли увидеть такие места, которые не получится посмотреть на общих экскурсиях да и самостоятельно узнать не так просто. Отдельное спасибо за гибкость в планировании маршрутов, искреннее желание познакомить с близкими сердцу местами и отношению к детям (малыш 4.5 года с удовольствием ездил на экскурсии с дядей Володей)! И, конечно, спасибо Ольге за помощь в организации поездок и чудесную бутылочку домашнего сока в машине!

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