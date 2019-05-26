7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждут насыщенные и разнообразные 8 часов! Места из греческих мифов, морское побережье, монастыри с великими святынями, горные деревушки, панорамы с Олимпа — вы объедете весь остров, погрузитесь в его прошлое и узнаете о настоящем без сухих шаблонов. Дополнит день знакомство с местной кухней и винами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путь по следам истории и мифов

Вы будете любоваться морскими и горными пейзажами, а мы — рассказывать о прошлом Кипра. Вы разберётесь в историческом «слоёном пироге» от глубокой древности до разделения Кипра. Без скучных дат и лекций, но с легендами и переплетениями истории и религии. За «живыми» мифами отправимся в бухту Афродиты, месту, где богиня вышла из пены морской: найти здесь камушек в виде сердца — к любви на всю жизнь, искупаться — к вечной молодости и красоте. Кроме того, мы отвезём вас на гору Олимп, высочайшую точку острова. Тишина и чистый воздух дополнят восторг от захватывающих видов.

Горные деревушки и жизнь киприотов

Горы Троодос — must-see на Кипре, но даже здесь мы избежим шаблонов из путеводителей. Горная деревня Омодос в окружении фруктовых садов встретит вас старинными каменными домами с деревянными балконами и очаровательными улочками. Мы с радостью поделимся наблюдениями о киприотах: где они работают, что едят, как мыслят и отдыхают. В Омодосе вы посетите монастырь Святого Креста, где хранятся мощи 26 христианских святых, частица Животворящего креста и Уз Христовых.

Платрес — горная жемчужина Кипра

Заедем в уютную деревню в горах Троодоса, окружённую соснами и прохладными ручьями. Это один из самых известных горных курортов Кипра, где приятно гулять по узким улочкам, наслаждаться свежим воздухом и тишиной. Рядом находятся живописные водопады Каледония и Милломери — идеальные места для прогулок и фотографий.

Особое впечатление оставит шоколадный воркшоп. Здесь можно попробовать и купить белый, тёмный шоколад, а также шоколад с лавандой, перцем, апельсинами и другими оригинальными вкусами.

Обед и винодельня

Обед в кипрской таверне — это настоящее погружение в атмосферу острова. Здесь подают традиционные блюда, приготовленные из свежих местных продуктов: ароматные сувлаки на углях, домашнюю мусаку, халлуми, оливки и тёплый деревенский хлеб. В таких тавернах хозяева часто выходят к гостям, рассказывают о блюдах и предлагают попробовать традиционные десерты, например, лукумадес или подслащённые фрукты в сиропе.

На винодельне вы прогуляетесь между рядами лоз и насладитесь видами на горы и виноградники. Познакомитесь с традициями местного виноделия и при желании продегустируете красные, белые и розовые вина, включая Ксинистери, Маратеа и Шираз.

Организационные детали

Что входит стоимость, а что — нет

В стоимость экскурсии входит трансфер из Лимассола

Обед и дегустация вин не входят в стоимость экскурсии. Дегустация строго 18+

Экскурсию можно провести для 5–16 чел. за доплату, детали уточняйте в переписке

Как проходит экскурсия