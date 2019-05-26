7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии
Путь по следам истории и мифов
Вы будете любоваться морскими и горными пейзажами, а мы — рассказывать о прошлом Кипра. Вы разберётесь в историческом «слоёном пироге» от глубокой древности до разделения Кипра. Без скучных дат и лекций, но с легендами и переплетениями истории и религии. За «живыми» мифами отправимся в бухту Афродиты, месту, где богиня вышла из пены морской: найти здесь камушек в виде сердца — к любви на всю жизнь, искупаться — к вечной молодости и красоте. Кроме того, мы отвезём вас на гору Олимп, высочайшую точку острова. Тишина и чистый воздух дополнят восторг от захватывающих видов.
Горные деревушки и жизнь киприотов
Горы Троодос — must-see на Кипре, но даже здесь мы избежим шаблонов из путеводителей. Горная деревня Омодос в окружении фруктовых садов встретит вас старинными каменными домами с деревянными балконами и очаровательными улочками. Мы с радостью поделимся наблюдениями о киприотах: где они работают, что едят, как мыслят и отдыхают. В Омодосе вы посетите монастырь Святого Креста, где хранятся мощи 26 христианских святых, частица Животворящего креста и Уз Христовых.
Платрес — горная жемчужина Кипра
Заедем в уютную деревню в горах Троодоса, окружённую соснами и прохладными ручьями. Это один из самых известных горных курортов Кипра, где приятно гулять по узким улочкам, наслаждаться свежим воздухом и тишиной. Рядом находятся живописные водопады Каледония и Милломери — идеальные места для прогулок и фотографий.
Особое впечатление оставит шоколадный воркшоп. Здесь можно попробовать и купить белый, тёмный шоколад, а также шоколад с лавандой, перцем, апельсинами и другими оригинальными вкусами.
Обед и винодельня
Обед в кипрской таверне — это настоящее погружение в атмосферу острова. Здесь подают традиционные блюда, приготовленные из свежих местных продуктов: ароматные сувлаки на углях, домашнюю мусаку, халлуми, оливки и тёплый деревенский хлеб. В таких тавернах хозяева часто выходят к гостям, рассказывают о блюдах и предлагают попробовать традиционные десерты, например, лукумадес или подслащённые фрукты в сиропе.
На винодельне вы прогуляетесь между рядами лоз и насладитесь видами на горы и виноградники. Познакомитесь с традициями местного виноделия и при желании продегустируете красные, белые и розовые вина, включая Ксинистери, Маратеа и Шираз.
Организационные детали
Что входит стоимость, а что — нет
- В стоимость экскурсии входит трансфер из Лимассола
- Обед и дегустация вин не входят в стоимость экскурсии. Дегустация строго 18+
- Экскурсию можно провести для 5–16 чел. за доплату, детали уточняйте в переписке
Как проходит экскурсия
- Последовательность остановок и содержание поездки может меняться
- По вашему желанию мы всегда готовы остановиться для фотосессии в живописном месте и на рынке для покупки фруктов, мёда и орехов
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
От Владимира в полнейшем восторге! Гид прекрасно рассказывает, знает очень много об истории Кипра, привозит в туристические места в то время, когда нет массового наплыва туристов на автобусах.
Однозначно рекомендуют! Будем заказывать экскурсии еще.
Ольге и Владимиру огромная благодарность!