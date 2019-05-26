7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Кипр: самое-самое за 1 день

Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от бухты Афродиты до гор Троодос
Вас ждут насыщенные и разнообразные 8 часов! Места из греческих мифов, морское побережье, монастыри с великими святынями, горные деревушки, панорамы с Олимпа — вы объедете весь остров, погрузитесь в его прошлое и узнаете о настоящем без сухих шаблонов. Дополнит день знакомство с местной кухней и винами.
4.8
14 отзывов
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день

Описание экскурсии

Путь по следам истории и мифов

Вы будете любоваться морскими и горными пейзажами, а мы — рассказывать о прошлом Кипра. Вы разберётесь в историческом «слоёном пироге» от глубокой древности до разделения Кипра. Без скучных дат и лекций, но с легендами и переплетениями истории и религии. За «живыми» мифами отправимся в бухту Афродиты, месту, где богиня вышла из пены морской: найти здесь камушек в виде сердца — к любви на всю жизнь, искупаться — к вечной молодости и красоте. Кроме того, мы отвезём вас на гору Олимп, высочайшую точку острова. Тишина и чистый воздух дополнят восторг от захватывающих видов.

Горные деревушки и жизнь киприотов

Горы Троодос — must-see на Кипре, но даже здесь мы избежим шаблонов из путеводителей. Горная деревня Омодос в окружении фруктовых садов встретит вас старинными каменными домами с деревянными балконами и очаровательными улочками. Мы с радостью поделимся наблюдениями о киприотах: где они работают, что едят, как мыслят и отдыхают. В Омодосе вы посетите монастырь Святого Креста, где хранятся мощи 26 христианских святых, частица Животворящего креста и Уз Христовых.

Платрес — горная жемчужина Кипра

Заедем в уютную деревню в горах Троодоса, окружённую соснами и прохладными ручьями. Это один из самых известных горных курортов Кипра, где приятно гулять по узким улочкам, наслаждаться свежим воздухом и тишиной. Рядом находятся живописные водопады Каледония и Милломери — идеальные места для прогулок и фотографий.

Особое впечатление оставит шоколадный воркшоп. Здесь можно попробовать и купить белый, тёмный шоколад, а также шоколад с лавандой, перцем, апельсинами и другими оригинальными вкусами.

Обед и винодельня

Обед в кипрской таверне — это настоящее погружение в атмосферу острова. Здесь подают традиционные блюда, приготовленные из свежих местных продуктов: ароматные сувлаки на углях, домашнюю мусаку, халлуми, оливки и тёплый деревенский хлеб. В таких тавернах хозяева часто выходят к гостям, рассказывают о блюдах и предлагают попробовать традиционные десерты, например, лукумадес или подслащённые фрукты в сиропе.

На винодельне вы прогуляетесь между рядами лоз и насладитесь видами на горы и виноградники. Познакомитесь с традициями местного виноделия и при желании продегустируете красные, белые и розовые вина, включая Ксинистери, Маратеа и Шираз.

Организационные детали

Что входит стоимость, а что — нет

  • В стоимость экскурсии входит трансфер из Лимассола
  • Обед и дегустация вин не входят в стоимость экскурсии. Дегустация строго 18+
  • Экскурсию можно провести для 5–16 чел. за доплату, детали уточняйте в переписке

Как проходит экскурсия

  • Последовательность остановок и содержание поездки может меняться
  • По вашему желанию мы всегда готовы остановиться для фотосессии в живописном месте и на рынке для покупки фруктов, мёда и орехов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад
Влад — ваш гид в Лимасоле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 933 туристов
Калимера! Я не просто показываю Кипр, а приглашаю в путешествие сквозь века и легенды этого удивительного острова. Вместе мы раскроем забытые уголки, наполненные историей и атмосферой, которые обычно остаются вне туристических
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маршрутов. Мои рассказы — это живые образы и эмоции, которые помогают прочувствовать настоящую суть Кипра: его культуру, традиции и дух местных жителей. Специализируюсь на исторических и культурных маршрутах, а также на гастрономических и этнографических турах. Выбирая меня, вы получаете не просто экскурсию, а личного проводника, который адаптирует программу под ваши интересы, сделает отдых запоминающимся и насыщенным и подарит впечатления, которые останутся с вами навсегда. Моя сильная сторона — умение рассказывать истории живо и увлекательно, делая каждую экскурсию настоящим приключением. Моя цель — сделать ваше путешествие уникальным, показать Кипр таким, каким его знают местные, и создать атмосферу доверия и комфорта на каждом шагу.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ездили на экскурсии с Владимиром дважды в мае. Владимир - отличный собеседник с очень богатым жизненным опытом, преданный любитель природы, моря, истории и не туристических интересных уголков. С Владимиром мы
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смогли увидеть такие места, которые не получится посмотреть на общих экскурсиях да и самостоятельно узнать не так просто. Отдельное спасибо за гибкость в планировании маршрутов, искреннее желание познакомить с близкими сердцу местами и отношению к детям (малыш 4.5 года с удовольствием ездил на экскурсии с дядей Володей)! И, конечно, спасибо Ольге за помощь в организации поездок и чудесную бутылочку домашнего сока в машине!

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Елена
Спасибо огромное Владимиру за замечательную экскурсию. Изначально хотели сэкономить, взять машину напрокат и самим поехать по Кипру. Хорошо, что решили этого не делать, а взяли профессионала, который живёт на Кипре,
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любит Кипр и знает его. Получили большое удовольствие от самой экскурсии, от мест, где побывали, от ресторанчика, где необыкновенно вкусно поели. Сами бы замучились с левосторонним движением, с местами, куда можно и нужно сходить, устали бы очень. Так что, если вы ненадолго приехали на Кипр, возьмите экскурсию и получите удовольствие от Кипра.

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С
Экскурсию проводил Владимир. Всё прошло так, как мы и хотели и, что самое интересное, несмотря на то, что экскурсия продолжительная, время пролетело быстро, незаметно, и ни какой усталости. Нет сухого
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изложения различных исторических фактов, чем грешат тут многие гиды; с первых минут встречи наладилась доброжелательная атмосфера. Помимо этого, Владимир дал много полезных советов по отдыху на острове. В общем, лучше всяких похвал - это рекомендации: не раздумывайте, заказывайте смело!!!!!! Владимиру - спасибо!

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Ю
Заказывала экскурсию для родителей (62 года). Они получили огромное удовольствие! Сказали, что ничего настолько интересного с ними никогда не случалось.
От Владимира в полнейшем восторге! Гид прекрасно рассказывает, знает очень много об истории Кипра, привозит в туристические места в то время, когда нет массового наплыва туристов на автобусах.
Однозначно рекомендуют! Будем заказывать экскурсии еще.
Ольге и Владимиру огромная благодарность!
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Анна
Огромная благодарность Владимиру за экскурсию. Прекрасный рассказчик, обладающий знаниями о Кипре от древних веков до наших дней. Экскурсия была распланирована так, что не устали и не заскучали ни ребёнок, ни взрослые. Наша внучка была в восторге от Владимира. Да, и обязательно нужно останавливаться на обед в таверне, которую он советует!
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Ю
Замечательный лид Игорь целый день неутомимо рассказывал об истории Кипра,, делился нтересными секретами о тех местах, где мы шли или проезжали. Большой обьем интересных фактов, историй, мифов - и всё за один день!,Экскурсия очень насыщенная, интересная и действительно открывает душу Кипра. Благодарим Игоря за чудесную экскурсию.
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