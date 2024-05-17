Экскурсии Лимасола об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Лимасоле на русском языке, цены от €350. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
По следам Афродиты: культурное путешествие с мифами Кипра
Встречайте Афродиту: экскурсия в Пафос и к месту рождения богини. Уникальные мифы и археологические сокровища ждут вас
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Паломничества из любого города острова по святым местам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Паломнический тур по святым местам Кипра из Лимасола
Погрузитесь в духовное путешествие по святым местам Кипра, где история и вера переплетаются в уникальный опыт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Путешествие в Средневековье из любого города острова
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Путешествие в Средневековье из любого города острова
Познакомиться с природным, христианским и ремесленным достоянием Кипра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    17 мая 2024
    По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра
    Интересная экскурсия! Гид с огоньком! Снимать ее не разрешила, потому никаких фотодоказательств. Это придало путешествию таинственность. Многое узнали о богине любви и побывали в нетуристисючнских местах
    Интересная экскурсия! Гид с огоньком! Снимать ее не разрешила, потому никаких фотодоказательств. Это придало путешествию таинственность
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра
    Большая благодарность Елене за столь интересную экскурсию по острову. Это было первое наше знакомство с Кипром. Мы много узнали про
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    историю острова, про легенды и мифы, про современный уклад жизни. Увидели прекрасные места и насладились местной кухней. Спасибо еще раз за замечательный день!

    Большая благодарность Елене за столь интересную экскурсию по острову. Это было первое наше знакомство с КипромБольшая благодарность Елене за столь интересную экскурсию по острову. Это было первое наше знакомство с Кипром
  • Ю
    Юля
    13 апреля 2024
    По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра
    Очень интересный гид Лена спасибо вам за всё нам было очень интересно❤❤❤❤❤
  • С
    Сергей
    25 августа 2023
    Паломничества из любого города острова по святым местам
    Елена конечно имеет большой опыт и глубокие знания в своем деле. В сочетании с явно заметным очень добрым отношением к Кипру это дает хороший эффект в восприятии экскурсии.
  • И
    Игорь
    5 августа 2023
    Путешествие в Средневековье из любого города острова
    Очень доволен экскурсией. Елена прекрасно знает страну и её историю. Во время экскурсии можно смело импровизировать в зависимости от ваших интересов, а можно просто положиться на гида.
  • Л
    Людмила
    6 ноября 2022
    Паломничества из любого города острова по святым местам
    Благодаря этой экскурсии у нас получился отличный день. Мы увидели другой Кипр. Елена очень позитивная, если хотите зарядиться, то к ней. Поведала много интересных историй, обратила внимание на все красоты по пути. Нам очень понравилось. Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    16 октября 2022
    Паломничества из любого города острова по святым местам
    Елена, благодарю Вас за очень интересную и познавательную экскурсию! Было очень душевно, тепло и просто классно! Маршрут был просто замечательным,
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    Елена подстроила программу под наше время. Так как мы были с круизным лайнером и должны были вовремя вернуться. Лена, спасибо вам огромное, вы гид от Бога!!!

  • Д
    Десислава
    7 мая 2021
    Путешествие в Средневековье из любого города острова
    Спасибо большое Елене за интересный рассказ и приятно проведённое время! Общаться с таким гидом большое удовольствие - информация полноценная, (в том числе такую, которую не найти в путеводителях) преподнесена интересно и доступно. Очень рекомендуем!
  • Д
    Дмитрий
    26 августа 2019
    Путешествие в Средневековье из любого города острова
    Елена сформировала индивидуальную экскурсию в соответствии с нашими предпочтениями (семья 2 взрослых, 2 детей).. Получился vip тур по неизвестному большинству
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    туристов Кипру. Горы, сосны, крафтовые сладости, хорошее мясо, монастырь 210 года основания, винодельни с локальными соратвми винограда, деревни с улицами в одного ослика и так 8 часов:) Рекомендовал друзьям.

Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «История и архитектура»

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  3. Путешествие в Средневековье из любого города острова
Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в июне 2024
Сейчас в Лимасоле в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 350. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Лимасоле (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «История и архитектура», 42 ⭐ отзыва, цены от €350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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