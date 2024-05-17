К Ксения По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра Интересная экскурсия! Гид с огоньком! Снимать ее не разрешила, потому никаких фотодоказательств. Это придало путешествию таинственность. Многое узнали о богине любви и побывали в нетуристисючнских местах

Е Елена По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра читать дальше историю острова, про легенды и мифы, про современный уклад жизни. Увидели прекрасные места и насладились местной кухней. Спасибо еще раз за замечательный день! Большая благодарность Елене за столь интересную экскурсию по острову. Это было первое наше знакомство с Кипром. Мы много узнали про

Ю Юля По следам Афродиты - экскурсия из любого города Кипра Очень интересный гид Лена спасибо вам за всё нам было очень интересно❤❤❤❤❤

С Сергей Паломничества из любого города острова по святым местам Елена конечно имеет большой опыт и глубокие знания в своем деле. В сочетании с явно заметным очень добрым отношением к Кипру это дает хороший эффект в восприятии экскурсии.

И Игорь Путешествие в Средневековье из любого города острова Очень доволен экскурсией. Елена прекрасно знает страну и её историю. Во время экскурсии можно смело импровизировать в зависимости от ваших интересов, а можно просто положиться на гида.

Л Людмила Паломничества из любого города острова по святым местам Благодаря этой экскурсии у нас получился отличный день. Мы увидели другой Кипр. Елена очень позитивная, если хотите зарядиться, то к ней. Поведала много интересных историй, обратила внимание на все красоты по пути. Нам очень понравилось. Рекомендую.

Н Наталья Паломничества из любого города острова по святым местам читать дальше Елена подстроила программу под наше время. Так как мы были с круизным лайнером и должны были вовремя вернуться. Лена, спасибо вам огромное, вы гид от Бога!!! Елена, благодарю Вас за очень интересную и познавательную экскурсию! Было очень душевно, тепло и просто классно! Маршрут был просто замечательным,

Д Десислава Путешествие в Средневековье из любого города острова Спасибо большое Елене за интересный рассказ и приятно проведённое время! Общаться с таким гидом большое удовольствие - информация полноценная, (в том числе такую, которую не найти в путеводителях) преподнесена интересно и доступно. Очень рекомендуем!