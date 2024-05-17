1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
По следам Афродиты: культурное путешествие с мифами Кипра
Встречайте Афродиту: экскурсия в Пафос и к месту рождения богини. Уникальные мифы и археологические сокровища ждут вас
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Паломнический тур по святым местам Кипра из Лимасола
Погрузитесь в духовное путешествие по святым местам Кипра, где история и вера переплетаются в уникальный опыт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Средневековье из любого города острова
Познакомиться с природным, христианским и ремесленным достоянием Кипра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения17 мая 2024Интересная экскурсия! Гид с огоньком! Снимать ее не разрешила, потому никаких фотодоказательств. Это придало путешествию таинственность. Многое узнали о богине любви и побывали в нетуристисючнских местах
- ЕЕлена9 мая 2024Большая благодарность Елене за столь интересную экскурсию по острову. Это было первое наше знакомство с Кипром. Мы много узнали про
- ЮЮля13 апреля 2024Очень интересный гид Лена спасибо вам за всё нам было очень интересно❤❤❤❤❤
- ССергей25 августа 2023Елена конечно имеет большой опыт и глубокие знания в своем деле. В сочетании с явно заметным очень добрым отношением к Кипру это дает хороший эффект в восприятии экскурсии.
- ИИгорь5 августа 2023Очень доволен экскурсией. Елена прекрасно знает страну и её историю. Во время экскурсии можно смело импровизировать в зависимости от ваших интересов, а можно просто положиться на гида.
- ЛЛюдмила6 ноября 2022Благодаря этой экскурсии у нас получился отличный день. Мы увидели другой Кипр. Елена очень позитивная, если хотите зарядиться, то к ней. Поведала много интересных историй, обратила внимание на все красоты по пути. Нам очень понравилось. Рекомендую.
- ННаталья16 октября 2022Елена, благодарю Вас за очень интересную и познавательную экскурсию! Было очень душевно, тепло и просто классно! Маршрут был просто замечательным,
- ДДесислава7 мая 2021Спасибо большое Елене за интересный рассказ и приятно проведённое время! Общаться с таким гидом большое удовольствие - информация полноценная, (в том числе такую, которую не найти в путеводителях) преподнесена интересно и доступно. Очень рекомендуем!
- ДДмитрий26 августа 2019Елена сформировала индивидуальную экскурсию в соответствии с нашими предпочтениями (семья 2 взрослых, 2 детей).. Получился vip тур по неизвестному большинству
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в июне 2024
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