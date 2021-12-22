Волшебные горные деревушки

Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть населения страны

Индивидуально
для 4 чел.
Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть населения страны вела в основном сельский общинный образ жизни.

Сегодня старинные кипрские деревни, расположенные в горах Троодоса, являются настоящими сокровищницами национальных традиций, колорита, образа жизни, архитектуры и кухни.
Волшебные горные деревушки
Волшебные горные деревушки
Волшебные горные деревушки
Волшебные горные деревушки
Волшебные горные деревушки
Волшебные горные деревушки

Что вы увидите 🤩

  • Кипрские деревушки:
  • Лофу
  • Ланья
  • Какопетрия
  • Калопанайотис
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Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть населения страны вела в основном сельский общинный образ жизни. Сегодня старинные кипрские деревни, расположенные в горах Троодоса, являются настоящими сокровищницами национальных традиций, колорита, образа жизни, архитектуры и кухни.
Программа экскурсии

Лофу

Наша прогулка по Кипру этническому начнется в деревне Лофу на высоте 800 метров над уровнем моря. Лофу основана в VII веке жителями побережья, которые искали укрытия от частых набегов разбойников и пиратов в горах. На сегодняшний день Лофу является одним из самых ярких музеев под открытым небом на острове, позволяя понять, как и чем жили киприоты несколько столетий тому назад.

Ланья

Следующей нашей остановкой станет деревня Ланья, расположенная на небольшом плато, откуда открываются великолепные виды. Местные жители чтут историю своих предков, и поэтому здесь не редкость увидеть муниципальные стенды с фотографиями деревенской жизни столетней давности. Ланья также знаменита как деревня художников. Местные жители издревле расписывали и декорировали фасады домов, украшали предметы повседневного быта, такие как посуда и чаны для вина.

Какопетрия

Из Ланьи наш путь лежит в Какопетрию — селение, расположившееся на южных склонах Троодосских гор. Какопетрия по праву считается одной из красивейших деревень Кипра. Здесь можно будет прогуляться по узким каменным улочкам, практически не изменившимся со времен Средневековья, заглянуть в византийскую каменную церковь Преображения Господня и полакомиться свежей форелью в ресторане на старой водяной мельнице.

Калопанайотис

Затем мы отправимся в плодородную долину Маратаса, образованную рекой Сетрахос. Именно здесь находится деревня Калопанайотис. Поселение образовалось в XI веке вокруг действующего и сегодня монастыря Св. Иоанна Лампадиста, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы прогуляемся по древним мостовым, любуясь аккуратными домами и двориками, и посетим живописный венецианский мост XV века.

Транспорт, на котором проводятся экскурсии:

  • Стандартный легковой автомобиль (до 4 пассажиров)
  • Mercedes V-class (до 7 пассажиров)
  • Микроавтобус Toyota Hiace (до 14 пассажиров)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги водителя-гида
  • Транспорт.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед.
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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