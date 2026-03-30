10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие в Средневековье из любого города острова

Познакомиться с природным, христианским и ремесленным достоянием Кипра
Вы точно видели эти картинки — крошечная горная деревушка с каменными домиками, увитыми розовыми и красными цветами… Предлагаю вам переместиться в такие открытки! Атмосферная деревня Лефкара очарует мастерством кружевниц и
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ювелиров, а аутентичная Фикарду перенесёт в средние века.

В красивой долине вас ждёт монастырь святого Минаса, а на склонах холма Киония — монастырь Махерас, где я расскажу о чудотворной иконе кисти Евангелиста Луки. А также вы обязательно заглянете в музей восковых фигур и магазин кипрского оливкового масла.

5
17 отзывов
Путешествие в Средневековье из любого города острова
Путешествие в Средневековье из любого города острова
Путешествие в Средневековье из любого города острова

Описание экскурсии

Мы проедем по всему острову, будем наслаждаться видами и историями Кипра, пробовать национальную кухню в традиционной горной таверне, обсуждать особенности местной жизни и много чего еще! Мы посетим:

  • монастырь Святого Минаса – воина-христианина из Египта,
  • деревню ремесленников Лефкара,
  • ставропигиальный монастырь Махерас,
  • крохотную деревушку Фикарду,
  • музей восковых фигур,
  • магазин Оливковое Масло.

Женский монастырь святого Минаса (XV век) – воина и целителя – находится в живописной горной долине недалеко от деревни Вавла. Когда-то на территории монастыря бил источник, вода которого исцеляла от многих болезней. Сегодня в монастыре живут 17 монахинь, я вам расскажу, чем они здесь занимаются и об истории монастыря.

Затем мы окажемся в деревне-красавице Лефкара. Она известна своими мастерами: кружевные работы жительниц Лефкары охраняет ЮНЕСКО, а мастера серебряных дел этой деревни создают точные копии украшений, взятых напрокат из музеев Кипра. Мы увидим и монастырь Махерас, где находится чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Икона эта, где “Богородица одна, без Младенца, как бы молящаяся, с простертыми руками” была написана апостолом Лукой.

Мы побываем и в Фикарду – деревне-музее под отрытым небом. Всего лишь 6 человек живет сегодня в этой деревне! Узенькие улочки вьются между домами, построенными из сырцового кирпича, крохотная церквушка, старое кладбище… Это настоящее средневековье!

В общем, впечатлений у вас будет много. А впереди нас ждет дорога домой с зачаровывающими видами.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Лимасоле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1588 туристов
Всем добрый день! Разрешите представиться: меня зовут Елена. На Кипре живу с 1999 года. Интеллигентная, образованная, веселая, обаятельная. Я закончила Европейский Университет Кипра, факультет EuropeanStudies (Европоведение), и Университет Никосии - степень
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Магистра InternationalRelations (международные отношения). 12 лет я работаю журналистом в газете Вестник Кипра. Пишу о Кипре, его истории, христианских святынях, римско-греческом наследии острова, его традициях и культуре… Я хорошо знаю и люблю Кипр. Много лет работаю гидом, свою работу обожаю. Отправившись на экскурсии со мной, вы узнаете о кипрской и европейской истории, об истории язычества и христианства, услышите мифы Древней Греции и в итоге влюбитесь в этот прекрасный остров!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Владимир
Мы провели замечательный день (по пониманию древних греков, плодородный).
Елена как человек бесконечно любящий Кипр, подарила нам массу ярких эмоций и показала находящиеся высоко в горах деревушки Лефкара, славящуюся мастерством кружевниц
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и ювелиров; провела по улочкам средневековой деревни Фикарду и игрушечной Вавле.
Важным для нас было посещение монастыря Махерас. Удивительный! Красивый! Достойный!
А обед в горной таверне у Марии был просто невероятен.
Спасибо Елене за готовность рассказывать про Кипр как по своему плану, так и отвечая на наши вопросы.
Очень интересно!

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С
Получилось очень увлекательное, маленькое путешествие по острову. Елена лучший гид!
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Мария
Сразу хочу написать, что мы очень, очень впечатлены материалом и гидом, Елена нас всех очаровала! Несколько часов нашей экскурсии прошли на одном дыхании! Грамотно выстроен маршрут, комфортабельный автомобиль, пожалуй лучший
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рассказчик (речь, голос, знание материала…) в моей экскурсионной жизни - вообщем, все было на высоте!!! Огромное спасибо Елене!
Посетили два монастыря: женский и мужской, оба действующие.
Особенное впечатление от мужского Мохераского монастыря. Отличное от всех других православных церквей убранство, великолепно вырезанное из дерева алтарная часть и подставки под главные реликвии храма - икона Божьей Матери! Я нигде такого не видела и Храм такой живой, если можно так сказать. Вся территория монастыря как бы призывает к умиротворению и душевному спокойствию!
В нашей экскурсии был запланирован обед и это отдельная тема для отзыва, однако нам таверна "Marias" создала общую превосходную картинку. Очень вкусная еда, красивое место, быстрое обслуживание, и вполне приемлемый ценник, спасибо!
Я очень жалею, что все свои прежние отдыхи на Кипре воспринимала только как пляжные. Сделать перерыв от моря можно съездив в древние деревеньки, например в Лефкосию, что мы сделаем в следующий раз обязательно или на маслобойню (Елена так интересно рассказала про процесс выжимки масла, что тоже хочется посмотреть и попробовать свежее и тягучее оливковое масло)
Огромное спасибо Елене за чудесный и вкусный день, за множество интересных исторических фактов, за великолепное знание материала и огромную любовь к острову - СПАСИБО!!!
Желаем творческих удач!

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А
Елена, спасибо Вам за экскурсию!
Мне всё очень понравилось, как организация поездки, так и сама экскурсия. Автобус подан вовремя, на маршруте везде были практически единственными посетителями, без этой неизменной толпы туристов.
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В таком режиме очень комфортно посещать достопримечательности. Так что всем интересующимся историей Кипра могу смело порекомендовать этот маршрут с Еленой.
Увы, когда мы от своей компании организовывали выезд для клиентов, то планировали свозить их на обе заявленные программы, но жизнь внесла коррективы. Народ захотел просто погреться на солнце и полежать на пляже, так как тур был всего на 5 дней. Так что прошу прощенья за то, что вторую экскурсию пришлось отменить.

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Е
Прекрасная экскурсия для первого знакомства с Кипром. Елена - прекрасный рассказчик, интересный человек. Прекрасно провели время, услышали много интересных истрий про историю Кипра, про современную жизнь жителей этого чудесного острова.
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Маршрут экскурсии может быть изменен согласно вашим предпочтениям, что мы и сделали - Елена предложила немного изменить маршрут, чтобы за время экскурсии можно было ознакомится с бОльшим числом достопримечательностей и с более короткими переездами. Будем рекомендовать друзьям!
Еоена, еще раз огромное спасибо за прекрасно проведенный день!

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Ольга
Увлекательное путешествие в небольшой уютной компании по горным деревушкам с удивительной историей. Незабываемый обед в семейной таверне. Посещение монастыря, маленьких лавочек, винодельни, магазина сладостей. Везде бесплатная дегустация. И много рассказов
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о Кипре, о жизни и жителях солнечного острова. Нам очень понравился маршрут, скорректированный по нашим пожеланиям. Большое спасибо Елене за экскурсию, доброжелательность и обаяние! Мы довольны и рекомендуем эту экскурсию всем!!! В следующую поездку постараемся воспользоваться услугами Елены еще раз.

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