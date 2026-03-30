10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы точно видели эти картинки — крошечная горная деревушка с каменными домиками, увитыми розовыми и красными цветами… Предлагаю вам переместиться в такие открытки! Атмосферная деревня Лефкара очарует мастерством кружевниц и

ювелиров, а аутентичная Фикарду перенесёт в средние века. В красивой долине вас ждёт монастырь святого Минаса, а на склонах холма Киония — монастырь Махерас, где я расскажу о чудотворной иконе кисти Евангелиста Луки. А также вы обязательно заглянете в музей восковых фигур и магазин кипрского оливкового масла.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы проедем по всему острову, будем наслаждаться видами и историями Кипра, пробовать национальную кухню в традиционной горной таверне, обсуждать особенности местной жизни и много чего еще! Мы посетим:

монастырь Святого Минаса – воина-христианина из Египта,

деревню ремесленников Лефкара,

ставропигиальный монастырь Махерас,

крохотную деревушку Фикарду,

музей восковых фигур,

магазин Оливковое Масло.

Женский монастырь святого Минаса (XV век) – воина и целителя – находится в живописной горной долине недалеко от деревни Вавла. Когда-то на территории монастыря бил источник, вода которого исцеляла от многих болезней. Сегодня в монастыре живут 17 монахинь, я вам расскажу, чем они здесь занимаются и об истории монастыря.

Затем мы окажемся в деревне-красавице Лефкара. Она известна своими мастерами: кружевные работы жительниц Лефкары охраняет ЮНЕСКО, а мастера серебряных дел этой деревни создают точные копии украшений, взятых напрокат из музеев Кипра. Мы увидим и монастырь Махерас, где находится чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Икона эта, где “Богородица одна, без Младенца, как бы молящаяся, с простертыми руками” была написана апостолом Лукой.

Мы побываем и в Фикарду – деревне-музее под отрытым небом. Всего лишь 6 человек живет сегодня в этой деревне! Узенькие улочки вьются между домами, построенными из сырцового кирпича, крохотная церквушка, старое кладбище… Это настоящее средневековье!

В общем, впечатлений у вас будет много. А впереди нас ждет дорога домой с зачаровывающими видами.