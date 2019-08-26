10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с природным, христианским и ремесленным достоянием Кипра

Елена
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Елена – ваш гид
Вы точно видели эти картинки — крошечная горная деревушка с каменными домиками, увитыми розовыми и красными цветами...

Предлагаю вам переместиться в такие открытки! Атмосферная деревня Лефкара очарует мастерством кружевниц и ювелиров, а аутентичная Фикарду перенесёт в средние века.

В красивой долине вас ждёт монастырь святого Минаса, а на склонах холма Киония — монастырь Махерас, где я расскажу о чудотворной иконе кисти Евангелиста Луки.

А также вы обязательно заглянете в музей восковых фигур и магазин кипрского оливкового масла.
270 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии10 отзывов
4.9
Путешествие в Средневековье из любого города острова
Путешествие в Средневековье из любого города острова

Мы проедем по всему острову, будем наслаждаться видами и историями Кипра, пробовать национальную кухню в традиционной горной таверне, обсуждать особенности местной жизни и много чего еще! Мы посетим:

  • монастырь Святого Минаса – воина-христианина из Египта,
  • деревню ремесленников Лефкара,
  • ставропигиальный монастырь Махерас,
  • крохотную деревушку Фикарду,
  • музей восковых фигур,
  • магазин Оливковое Масло.

Женский монастырь святого Минаса (XV век) – воина и целителя – находится в живописной горной долине недалеко от деревни Вавла. Когда-то на территории монастыря бил источник, вода которого исцеляла от многих болезней. Сегодня в монастыре живут 17 монахинь, я вам расскажу, чем они здесь занимаются и об истории монастыря.

Затем мы окажемся в деревне-красавице Лефкара. Она известна своими мастерами: кружевные работы жительниц Лефкары охраняет ЮНЕСКО, а мастера серебряных дел этой деревни создают точные копии украшений, взятых напрокат из музеев Кипра. Мы увидим и монастырь Махерас, где находится чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Икона эта, где “Богородица одна, без Младенца, как бы молящаяся, с простертыми руками” была написана апостолом Лукой.

Мы побываем и в Фикарду – деревне-музее под отрытым небом. Всего лишь 6 человек живет сегодня в этой деревне! Узенькие улочки вьются между домами, построенными из сырцового кирпича, крохотная церквушка, старое кладбище... Это настоящее средневековье!

В общем, впечатлений у вас будет много. А впереди нас ждет дорога домой с зачаровывающими видами.

Путешествие в Средневековье из любого города острова
Путешествие в Средневековье из любого города острова
Путешествие в Средневековье из любого города острова
Путешествие в Средневековье из любого города острова
Путешествие в Средневековье из любого города острова
Путешествие в Средневековье из любого города острова
Путешествие в Средневековье из любого города острова
Путешествие в Средневековье из любого города острова
Путешествие в Средневековье из любого города острова
Путешествие в Средневековье из любого города острова

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Всем добрый день! Разрешите представиться: меня зовут Елена. На Кипре живу с 1999 года. Интеллигентная, образованная, веселая, обаятельная. Я закончила Европейский Университет Кипра, факультет EuropeanStudies (Европоведение), и Университет Никосии - степень Магистра InternationalRelations (международные отношения). 12 лет я работаю журналистом в газете Вестник Кипра. Пишу о Кипре, его истории, христианских святынях, римско-греческом наследии острова, его традициях и культуре... Я хорошо знаю и люблю Кипр. Много лет работаю гидом, свою работу обожаю. Отправившись на экскурсии со мной, вы узнаете о кипрской и европейской истории, об истории язычества и христианства, услышите мифы Древней Греции и в итоге влюбитесь в этот прекрасный остров!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 августа 2019
Елена сформировала индивидуальную экскурсию в соответствии с нашими предпочтениями (семья 2 взрослых, 2 детей). .Получился vip тур по неизвестному большинству туристов Кипру. Горы, сосны, крафтовые сладости, хорошее мясо, монастырь 210 года основания, винодельни с локальными соратвми винограда, деревни с улицами в одного ослика и так 8 часов :) Рекомендовал друзьям.
Мария
3 июля 2019
Сразу хочу написать, что мы очень, очень впечатлены материалом и гидом, Елена нас всех очаровала! Несколько часов нашей экскурсии прошли на одном дыхании! Грамотно выстроен маршрут, комфортабельный автомобиль, пожалуй лучший рассказчик (речь, голос, знание материала...) в моей экскурсионной жизни - вообщем, все было на высоте !!! Огромное спасибо Елене!
Посетили два монастыря: женский и мужской, оба действующие.
Особенное впечатление от мужского Мохераского монастыря. Отличное от всех других православных церквей убранство, великолепно вырезанное из дерева алтарная часть и подставки под главные реликвии храма - икона Божьей Матери! Я нигде такого не видела и Храм такой живой, если можно так сказать. Вся территория монастыря как бы призывает к умиротворению и душевному спокойствию!
В нашей экскурсии был запланирован обед и это отдельная тема для отзыва, однако нам таверна "Marias" создала общую превосходную картинку. Очень вкусная еда, красивое место, быстрое обслуживание, и вполне приемлемый ценник, спасибо!
Я очень жалею, что все свои прежние отдыхи на Кипре воспринимала только как пляжные. Сделать перерыв от моря можно съездив в древние деревеньки, например в Лефкосию, что мы сделаем в следующий раз обязательно или на маслобойню (Елена так интересно рассказала про процесс выжимки масла, что тоже хочется посмотреть и попробовать свежее и тягучее оливковое масло)
Огромное спасибо Елене за чудесный и вкусный день, за множество интересных исторических фактов, за великолепное знание материала и огромную любовь к острову - СПАСИБО!!!
Желаем творческих удач!
10 июня 2019
Елена, спасибо Вам за экскурсию!
Мне всё очень понравилось, как организация поездки, так и сама экскурсия. Автобус подан вовремя, на маршруте везде были практически единственными посетителями, без этой неизменной толпы туристов. В таком режиме очень комфортно посещать достопримечательности. Так что всем интересующимся историей Кипра могу смело порекомендовать этот маршрут с Еленой.
Увы, когда мы от своей компании организовывали выезд для клиентов, то планировали свозить их на обе заявленные программы, но жизнь внесла коррективы. Народ захотел просто погреться на солнце и полежать на пляже, так как тур был всего на 5 дней. Так что прошу прощенья за то, что вторую экскурсию пришлось отменить.
26 апреля 2019
Прекрасная экскурсия, великолепный гид Елена. Очень комфортно, интересно и познавательно! Рекомендую всем, кто хочет узнать Кипр настоящий, не туристический!
19 марта 2019
Елена отлично провела экскурсию по средневековью! Очень интересно рассказывает и про современность, и про историю. Все было легко и красиво! Нам очень понравилось!
8 ноября 2018
Попросил Елену провести индивидуальную экскурсию, с учетом моих предпочтений - древние храмы и монастыри Кипра. Елена профессионал и приятный в общении человек. Маршрут был построен логично и удобно, объекты подобраны интересные, по пути узнал много любопытного об истории Кипра. Уверен, что если бы провел этот день с путеводителем и википедией, без Елены, увидел бы вдвое меньше интересного. Искренне рекомендую!
14 августа 2017
Прекрасная экскурсия для первого знакомства с Кипром. Елена - прекрасный рассказчик, интересный человек. Прекрасно провели время, услышали много интересных истрий про историю Кипра, про современную жизнь жителей этого чудесного острова. Маршрут экскурсии может быть изменен согласно вашим предпочтениям, что мы и сделали - Елена предложила немного изменить маршрут, чтобы за время экскурсии можно было ознакомится с бОльшим числом достопримечательностей и с более короткими переездами. Будем рекомендовать друзьям!
Еоена, еще раз огромное спасибо за прекрасно проведенный день!
31 июля 2017
Увлекательное путешествие в небольшой уютной компании по горным деревушкам с удивительной историей. Незабываемый обед в семейной таверне. Посещение монастыря, маленьких лавочек, винодельни, магазина сладостей. Везде бесплатная дегустация. И много рассказов о Кипре, о жизни и жителях солнечного острова. Нам очень понравился маршрут, скорректированный по нашим пожеланиям. Большое спасибо Елене за экскурсию, доброжелательность и обаяние! Мы довольны и рекомендуем эту экскурсию всем!!! В следующую поездку постараемся воспользоваться услугами Елены еще раз.
26 июня 2017
Экскурсия прошла хорошо. Понравилась и взрослым и детям. Мы провели интересный день и познакомились с жизнью на острове. Елена рассказывала подробно и понятно. Много интересных моментов из реальной жизни островитян, о которых не прочтешь в книгах. Жаль, что трипстер не позволяет разместить большее количество экскурсий от одного гида. При встрече Елена предложила сменить план нашей поездки и мы радостно согласились. Только я так и не уловила по какой же основной тематике экскурсии мы отправились. Но важно ведь не название, а содержание.которыми мы остались довольны. Елена предоставила нам возможность приобрести много сувениров и подарков для близких, что для нас тоже было важно. Благодарим за экскурсию!
4 мая 2017
Мы были с Еленой на двух экскурсиях : "Тур гурмана" и "Путешествие в средневековье". Как мы и надеялись , в оба дня было много совершенно разных изумительных горных видов, необычных средневековых деревушек и монастырей/церквей, масса вкусной еды и вина. Лена прелестный, сдержанный человек, много знает, обожает Кипр и старается передать эти ощущения своим туристам.Со слов Елены и по собственному опыту мы поняли, что в дни экскурсий стоит жить в Лимассоле - легче добираться в горы (это просто совет туристам). Спасибо,Леночка!Фира,Славик,Рашела,Рита.

Елена проводит ещё 5 экскурсий

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