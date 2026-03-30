10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии
Мы проедем по всему острову, будем наслаждаться видами и историями Кипра, пробовать национальную кухню в традиционной горной таверне, обсуждать особенности местной жизни и много чего еще! Мы посетим:
- монастырь Святого Минаса – воина-христианина из Египта,
- деревню ремесленников Лефкара,
- ставропигиальный монастырь Махерас,
- крохотную деревушку Фикарду,
- музей восковых фигур,
- магазин Оливковое Масло.
Женский монастырь святого Минаса (XV век) – воина и целителя – находится в живописной горной долине недалеко от деревни Вавла. Когда-то на территории монастыря бил источник, вода которого исцеляла от многих болезней. Сегодня в монастыре живут 17 монахинь, я вам расскажу, чем они здесь занимаются и об истории монастыря.
Затем мы окажемся в деревне-красавице Лефкара. Она известна своими мастерами: кружевные работы жительниц Лефкары охраняет ЮНЕСКО, а мастера серебряных дел этой деревни создают точные копии украшений, взятых напрокат из музеев Кипра. Мы увидим и монастырь Махерас, где находится чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Икона эта, где “Богородица одна, без Младенца, как бы молящаяся, с простертыми руками” была написана апостолом Лукой.
Мы побываем и в Фикарду – деревне-музее под отрытым небом. Всего лишь 6 человек живет сегодня в этой деревне! Узенькие улочки вьются между домами, построенными из сырцового кирпича, крохотная церквушка, старое кладбище… Это настоящее средневековье!
В общем, впечатлений у вас будет много. А впереди нас ждет дорога домой с зачаровывающими видами.
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Отзывы и рейтинг
Елена как человек бесконечно любящий Кипр, подарила нам массу ярких эмоций и показала находящиеся высоко в горах деревушки Лефкара, славящуюся мастерством кружевниц
Мне всё очень понравилось, как организация поездки, так и сама экскурсия. Автобус подан вовремя, на маршруте везде были практически единственными посетителями, без этой неизменной толпы туристов.