читать дальше показала нам замок Святого Иллариона, Аббатство Биллапаис и сам город с его кафе и сладостями:) Яна уверенно водит машину, очень увлекательно рассказывает, подстраивается под интересы клиентов и просто приятный человек. Обязательно поедем с ней на Северный Кипр еще раз. Спасибо!

Чудесная экскурсия с потрясающим гидом Яной, которая рассказала нам по дороге из Пафоса в Кирению всю историю Кипра, а затем