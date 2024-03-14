1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос: винодельни, водопады и деревни
Приглашаем на индивидуальную экскурсию в горный заповедник Троодос. Откройте для себя живописные тропы, винодельни и аутентичные деревни Кипра
«Приглашаю в одно из самых интересных и красивых мест Кипра — национальный парк Троодос»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гранд-тур по Кипру: история, мифология и природа
Кипр откроется с новой стороны: история, мифология, города и деревни, дикий пляж и археологический парк. Познакомьтесь с местным менталитетом и традициями
«Археологический парк Аматус и колоритные деревни»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Деревушки Кипра - хранители времени: индивидуальная экскурсия
Петляющие улочки, цветы круглый год и старушки за рукоделием. Откройте аутентичный Кипр вдали от туристов, наслаждаясь гостеприимством и вкусами региона
«В парке-музее Олеастро вы откроете оливковую историю Кипра, которой уже не одна тысяча лет»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
Ларнака, Айя-Напа, Соленые озера, мыс Греко и деревня Като Дрис на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Айя-Напа, Фамагуста и парк Каво Греко»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по центральному Кипру: Лимассол, Хирокития, замок Колосси
Центральный Кипр удивит вас разнообразием. Прогулки по Лимассолу, древние поселения, пляжи и винные дегустации - всё это ждёт вас на экскурсии
«Святилище Аполлона Хилатского — археологический парк на месте храмового комплекса II века»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по национальному парку Акамас в Пафосе
Путешествие по национальному парку Акамас в Пафосе подарит незабываемые впечатления. Посетите монастырь Св. Неофита, морские пещеры и Купальни Афродиты
Начало: Ваш отель
«Наша следующая остановка – ущелье Авакас, расположенное в самом сердце национального парка»
Расписание: По запросу
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от €310 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия14 марта 2024Благодарю Татьяну гида и водителя Игоря за приятный день, атмосферу комфорта и погружения в историю жизни населения Кипра. Высокая оценка за профессионализм❤️
- ООльга17 октября 2023Огородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условия жизни и род деятельности местных жителей с древних времен по сегодняшний день. Рекомендую.
- ГГеоргий21 сентября 2023Замечательные экскурсоводы, увлекательно рассказывают, широчайший кругозор, никогда еще не было так интересно на экскурсии.
- ЕЕлена17 июля 2023Татьяна - прекрасный рассказчик! Нам очень понравилось.
- ППетр13 июля 2023Самы лучший экскурсовод на Кипре). Отличная экскурсия!
- ЛЛюдмила8 апреля 2023Экскурсия по деревушкам Кипра очень понравилась. Невозможно прочувствовать атмосферу этого острова не посетив эти, словно уснувшие и замороженные во времени, тихие пасторальные места. А обед в таверне с дегустацией местных блюд приятно дополнил общую картину.
- ААлександр5 июня 2022Огромное спасибо Татьяне и Игорю за содержательную"экскурсию"."экскурсия" в ковычках, так как по нашему мнению это намного больше. Знающие, очень интересные собеседники. По нашему предложению был изменен немного маршрут. Время провели просто замечательно.
- JJelena12 января 2022Экскурссия насыщенная, продолжительная, интересная. Много было остановок. Была возможность и пофотографироваться и прогуляться. Единственное смутило - это машинка. Ехали группой
- ИИнна28 августа 2021Были на данной экскурсии 24 августа. Всё отлично! Татьяна - профессионал, маршрут был интересный. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Парки»
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