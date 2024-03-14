Ю Юлия Деревушки Кипра - хранители времени Благодарю Татьяну гида и водителя Игоря за приятный день, атмосферу комфорта и погружения в историю жизни населения Кипра. Высокая оценка за профессионализм❤️

О Ольга Деревушки Кипра - хранители времени Огородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условия жизни и род деятельности местных жителей с древних времен по сегодняшний день. Рекомендую.

Г Георгий Из Пафоса - в горный заповедник Троодос Замечательные экскурсоводы, увлекательно рассказывают, широчайший кругозор, никогда еще не было так интересно на экскурсии.

Е Елена Из Пафоса - в горный заповедник Троодос Татьяна - прекрасный рассказчик! Нам очень понравилось.

П Петр Из Пафоса - в горный заповедник Троодос Самы лучший экскурсовод на Кипре). Отличная экскурсия!

Л Людмила Деревушки Кипра - хранители времени Экскурсия по деревушкам Кипра очень понравилась. Невозможно прочувствовать атмосферу этого острова не посетив эти, словно уснувшие и замороженные во времени, тихие пасторальные места. А обед в таверне с дегустацией местных блюд приятно дополнил общую картину.

А Александр Путешествие по центральному Кипру Огромное спасибо Татьяне и Игорю за содержательную"экскурсию"."экскурсия" в ковычках, так как по нашему мнению это намного больше. Знающие, очень интересные собеседники. По нашему предложению был изменен немного маршрут. Время провели просто замечательно.

J Jelena Восток Кипра: курортные города и природные заповедники читать дальше 5 человек взрослых. Втроём сидеть было тесновато. А кто сзади сидел, приходилось вылезать и залезать очень часто. Поездка длинная, поэтому хотелось сидеть покомфортнее. А вообще Татьяна приятный и отзывчивый собеседник. Экскурссия насыщенная, продолжительная, интересная. Много было остановок. Была возможность и пофотографироваться и прогуляться. Единственное смутило - это машинка. Ехали группой