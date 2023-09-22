Р Рита Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса Компетентный экскурсовод и отличный водитель! Узнали очень много о Кипре и киприотах в разный сферах-экономика, политика,культура, кухня, природа и конечно кухня. Была очень удобная и комфортная машина. Время пролетело очень быстро. Большое спасибо Татьяне и Игорю!

Г Георгий Из Пафоса - в горный заповедник Троодос Замечательные экскурсоводы, увлекательно рассказывают, широчайший кругозор, никогда еще не было так интересно на экскурсии.

Т Татьянаи Путешествие в горы Троодос, на Венецианский мост и водопад Хорошая насыщенная экскурсия. Подробный рассказ экскурсовода. Запоминающиеся места.

Е Елена Из Пафоса - в горный заповедник Троодос Татьяна - прекрасный рассказчик! Нам очень понравилось.

П Петр Из Пафоса - в горный заповедник Троодос Самы лучший экскурсовод на Кипре). Отличная экскурсия!

А Алла Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса Отличная экскурсия

Ю Юрий Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса читать дальше добавили очарования своими рассказами. Приятные собеседники,много интересного узнали от них. Заранее написал Татьяне,что мы пенсионеры,она предложила поехать на другой машине,вместо внедорожника. Приятно,что нашли такую возможность. Спасибо,хотим повторить ещё. Были на экскурсии Горный Кипр на внедорожнике 5 апреля. Очень подходящее время для поездки в горы,всё красиво. Татьяна и Игорь

N Nadezhda Путешествие в горы Троодос и монастырь Киккос Очень насыщенная экскурсия! Гид отличный и доброжелательный! Много нового от неё узнали и про монастыри и про винодельни и про историю Кипра! Однозначно рекомендую!

M Marina Путешествие в горы Троодос и монастырь Киккос Экскурсия очень интересная