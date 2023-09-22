Экскурсии к горам Пафоса

Найдено 5 экскурсий в категории «Горы» в Пафосе на русском языке, цены от €48. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
Погрузитесь в мифы и историю Кипра, посетите монастыри и горные деревушки, насладитесь местной кухней и винами на индивидуальной экскурсии по Пафосу
Начало: У вашего отеля
«Кроме того, мы отвезем вас на гору Олимп, высочайшую точку острова»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
360 за всё до 4 чел.
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
31 отзыв
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос: винодельни, водопады и деревни
Приглашаем на индивидуальную экскурсию в горный заповедник Троодос. Откройте для себя живописные тропы, винодельни и аутентичные деревни Кипра
«В завершение вы отведаете фермерские продукты у одного из деревенских мастеров, посетите традиционную семейную винодельню и оцените национальную кухню в колоритной горной таверне»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
120 за всё до 5 чел.
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день
«Основанный в конце XI века высоко в горах, он пережил множество эпох и событий»
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
210 за всё до 5 чел.
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
50 отзывов
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Откройте для себя богатейшее православное наследие, мифы и живописные пейзажи Кипра на экскурсии в горы Троодос. Дегустация вина и прогулка по деревушке Омодос
Начало: У вашего отеля в Пафосе
«Путь лежит в горы Троодос, и уже по дороге начнутся интересные рассказы: о названии и наследии города Пафос, о географии острова, о турецко-кипрском конфликте»
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
48 за человека
Горный треккинг по заповедному Кипру
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Пеший маршрут по заповедным тропам Кипра: ароматные травы и чистейшие лагуны
Пеший маршрут по северной части полуострова Акамас. Купание в лагуне и обед в деревушке Лачи. Категория сложности 3 из 10
«Горными тропами — к заповедным уголкам Кипра»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
155 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рита
    22 сентября 2023
    Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
    Компетентный экскурсовод и отличный водитель! Узнали очень много о Кипре и киприотах в разный сферах-экономика, политика,культура, кухня, природа и конечно кухня. Была очень удобная и комфортная машина. Время пролетело очень быстро. Большое спасибо Татьяне и Игорю!
  • Г
    Георгий
    21 сентября 2023
    Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
    Замечательные экскурсоводы, увлекательно рассказывают, широчайший кругозор, никогда еще не было так интересно на экскурсии.
  • Т
    Татьянаи
    21 сентября 2023
    Путешествие в горы Троодос, на Венецианский мост и водопад
    Хорошая насыщенная экскурсия. Подробный рассказ экскурсовода. Запоминающиеся места.
  • Е
    Елена
    17 июля 2023
    Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
    Татьяна - прекрасный рассказчик! Нам очень понравилось.
  • П
    Петр
    13 июля 2023
    Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
    Самы лучший экскурсовод на Кипре). Отличная экскурсия!
  • А
    Алла
    7 июля 2023
    Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
    Отличная экскурсия
  • Ю
    Юрий
    27 апреля 2023
    Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
    Были на экскурсии Горный Кипр на внедорожнике 5 апреля. Очень подходящее время для поездки в горы,всё красиво. Татьяна и Игорь
    читать дальше

    добавили очарования своими рассказами. Приятные собеседники,много интересного узнали от них. Заранее написал Татьяне,что мы пенсионеры,она предложила поехать на другой машине,вместо внедорожника. Приятно,что нашли такую возможность. Спасибо,хотим повторить ещё.

    Были на экскурсии Горный Кипр на внедорожнике 5 апреля. Очень подходящее время для поездки в горы,всёБыли на экскурсии Горный Кипр на внедорожнике 5 апреля. Очень подходящее время для поездки в горы,всёБыли на экскурсии Горный Кипр на внедорожнике 5 апреля. Очень подходящее время для поездки в горы,всё
  • N
    Nadezhda
    3 сентября 2022
    Путешествие в горы Троодос и монастырь Киккос
    Очень насыщенная экскурсия! Гид отличный и доброжелательный! Много нового от неё узнали и про монастыри и про винодельни и про историю Кипра! Однозначно рекомендую!
  • M
    Marina
    13 июня 2022
    Путешествие в горы Троодос и монастырь Киккос
    Экскурсия очень интересная
  • Е
    Екатерина
    13 октября 2021
    Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
    Все понравилось, Владимир отлично рассказывает про историю и про современную жизнь Кипра. Пожелания по маршруту по возможности выполняются.

Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пафосе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
  2. Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
  3. Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
  4. Путешествие в горы Троодос в мини-группе
  5. Горный треккинг по заповедному Кипру
Сколько стоит экскурсия по Пафосу в июне 2024
Сейчас в Пафосе в категории "Горы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 48 до 360. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Пафосе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Горы», 114 ⭐ отзывов, цены от €48. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам