1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
Погрузитесь в мифы и историю Кипра, посетите монастыри и горные деревушки, насладитесь местной кухней и винами на индивидуальной экскурсии по Пафосу
Начало: У вашего отеля
«Кроме того, мы отвезем вас на гору Олимп, высочайшую точку острова»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос: винодельни, водопады и деревни
Приглашаем на индивидуальную экскурсию в горный заповедник Троодос. Откройте для себя живописные тропы, винодельни и аутентичные деревни Кипра
«В завершение вы отведаете фермерские продукты у одного из деревенских мастеров, посетите традиционную семейную винодельню и оцените национальную кухню в колоритной горной таверне»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день
«Основанный в конце XI века высоко в горах, он пережил множество эпох и событий»
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
€210 за всё до 5 чел.
Групповая
8 часов
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Откройте для себя богатейшее православное наследие, мифы и живописные пейзажи Кипра на экскурсии в горы Троодос. Дегустация вина и прогулка по деревушке Омодос
Начало: У вашего отеля в Пафосе
«Путь лежит в горы Троодос, и уже по дороге начнутся интересные рассказы: о названии и наследии города Пафос, о географии острова, о турецко-кипрском конфликте»
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€48 за человека
Индивидуальная
7 часов
Пеший маршрут по заповедным тропам Кипра: ароматные травы и чистейшие лагуны
Пеший маршрут по северной части полуострова Акамас. Купание в лагуне и обед в деревушке Лачи. Категория сложности 3 из 10
«Горными тропами — к заповедным уголкам Кипра»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРита22 сентября 2023Компетентный экскурсовод и отличный водитель! Узнали очень много о Кипре и киприотах в разный сферах-экономика, политика,культура, кухня, природа и конечно кухня. Была очень удобная и комфортная машина. Время пролетело очень быстро. Большое спасибо Татьяне и Игорю!
- ГГеоргий21 сентября 2023Замечательные экскурсоводы, увлекательно рассказывают, широчайший кругозор, никогда еще не было так интересно на экскурсии.
- ТТатьянаи21 сентября 2023Путешествие в горы Троодос, на Венецианский мост и водопадХорошая насыщенная экскурсия. Подробный рассказ экскурсовода. Запоминающиеся места.
- ЕЕлена17 июля 2023Татьяна - прекрасный рассказчик! Нам очень понравилось.
- ППетр13 июля 2023Самы лучший экскурсовод на Кипре). Отличная экскурсия!
- ААлла7 июля 2023Отличная экскурсия
- ЮЮрий27 апреля 2023Были на экскурсии Горный Кипр на внедорожнике 5 апреля. Очень подходящее время для поездки в горы,всё красиво. Татьяна и Игорь
- NNadezhda3 сентября 2022Путешествие в горы Троодос и монастырь КиккосОчень насыщенная экскурсия! Гид отличный и доброжелательный! Много нового от неё узнали и про монастыри и про винодельни и про историю Кипра! Однозначно рекомендую!
- MMarina13 июня 2022Путешествие в горы Троодос и монастырь КиккосЭкскурсия очень интересная
- ЕЕкатерина13 октября 2021Все понравилось, Владимир отлично рассказывает про историю и про современную жизнь Кипра. Пожелания по маршруту по возможности выполняются.
Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Горы»
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