Экскурсии на водопады из Пафоса

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады» в Пафосе на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
31 отзыв
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос: винодельни, водопады и деревни
Приглашаем на индивидуальную экскурсию в горный заповедник Троодос. Откройте для себя живописные тропы, винодельни и аутентичные деревни Кипра
«Каменистая тропинка через густой лес вдоль реки раскроет вам особенности местной флоры и фауны и приведет к водопаду Каледония»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
120 за всё до 5 чел.
Тропой Артемиды - на Олимп
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Тропой Артемиды - на Олимп: индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по тропе Артемиды вокруг Олимпа. Посетите водопад Милломерис и деревню Какопетрия, насладитесь местными винами и блюдами
«Первая остановка на нашем маршруте — водопад Милломерис, самый большой на Кипре»
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
180 за всё до 5 чел.
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день
«Водопад Хантара — один из самых красивых водопадов Кипра»
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
210 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalia
    14 февраля 2024
    Тропой Артемиды - на Олимп
    Сказать, что мы в восторге - это не сказать ничего! Великолепная экскурсия, Татьяна и Игорь - истинные знатоки Кипра и отличные
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    рассказчики. Огромное количество самой разноплановой информации от истории зарождения острова до описания местных растений. Очень гибкое отношение к клиенту, мы были с детьми и корректировали наше путешествие на ходу. Сам маршрут очень интересный и живописный - гора Олимп, водопад, горная деревня. Ехали очень комфортно, чистый и просторный автомобиль, для детей были бустеры. Игорь отличный водитель, мы чувствовали себя в полной безопасности на горных дорогах. Татьяна великолепный рассказчик, знает огромное количество деталей и чувствуется ее любовь к Кипру и своей работе. Благодаря ей мы узнали этот чудесный остров с совсем новой стороны. Мы остались очень довольны днем, проведенным в компании Татьяны и Игоря. При первой же возможности вернемся. Спасибо!

  • Р
    Рита
    22 сентября 2023
    Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
    Компетентный экскурсовод и отличный водитель! Узнали очень много о Кипре и киприотах в разный сферах-экономика, политика,культура, кухня, природа и конечно кухня. Была очень удобная и комфортная машина. Время пролетело очень быстро. Большое спасибо Татьяне и Игорю!
  • Г
    Георгий
    21 сентября 2023
    Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
    Замечательные экскурсоводы, увлекательно рассказывают, широчайший кругозор, никогда еще не было так интересно на экскурсии.
  • Т
    Татьянаи
    21 сентября 2023
    Путешествие в горы Троодос, на Венецианский мост и водопад
    Хорошая насыщенная экскурсия. Подробный рассказ экскурсовода. Запоминающиеся места.
  • Е
    Елена
    17 июля 2023
    Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
    Татьяна - прекрасный рассказчик! Нам очень понравилось.
  • П
    Петр
    13 июля 2023
    Из Пафоса - в горный заповедник Троодос
    Самы лучший экскурсовод на Кипре). Отличная экскурсия!
  • А
    Алла
    7 июля 2023
    Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
    Отличная экскурсия
  • Ю
    Юрий
    27 апреля 2023
    Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
    Были на экскурсии Горный Кипр на внедорожнике 5 апреля. Очень подходящее время для поездки в горы,всё красиво. Татьяна и Игорь
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    добавили очарования своими рассказами. Приятные собеседники,много интересного узнали от них. Заранее написал Татьяне,что мы пенсионеры,она предложила поехать на другой машине,вместо внедорожника. Приятно,что нашли такую возможность. Спасибо,хотим повторить ещё.

    Были на экскурсии Горный Кипр на внедорожнике 5 апреля. Очень подходящее время для поездки в горы,всёБыли на экскурсии Горный Кипр на внедорожнике 5 апреля. Очень подходящее время для поездки в горы,всёБыли на экскурсии Горный Кипр на внедорожнике 5 апреля. Очень подходящее время для поездки в горы,всё
  • В
    Виктор
    5 января 2023
    Тропой Артемиды - на Олимп
    Татьяна и Игорь отличные гиды, очень интересная и лёгкая экскурсия была. Все остались довольны, время пролетело незаметно! Спасибо!
  • Р
    Рита
    4 декабря 2022
    Тропой Артемиды - на Олимп
    Безмерно благодарна Татьяне и Игорю. Экскурсия была великолепна, столько нового попробовали в Таверне, приобрели вина бесподобные, в горах было так
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    красиво, хотелось остаться там с ночёвкой. Очень впечатлил монастырь и водопад! Татьяна и Игорь замечательные, было ощущение что мы знаем их давно))

    Безмерно благодарна Татьяне и Игорю. Экскурсия была великолепна, столько нового попробовали в Таверне, приобрели вина бесподобныеБезмерно благодарна Татьяне и Игорю. Экскурсия была великолепна, столько нового попробовали в Таверне, приобрели вина бесподобныеБезмерно благодарна Татьяне и Игорю. Экскурсия была великолепна, столько нового попробовали в Таверне, приобрели вина бесподобныеБезмерно благодарна Татьяне и Игорю. Экскурсия была великолепна, столько нового попробовали в Таверне, приобрели вина бесподобные

Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Водопады»

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Сколько стоит экскурсия по Пафосу в июне 2024
Сейчас в Пафосе в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 210. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Пафосе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Водопады», 40 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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