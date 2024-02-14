1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос: винодельни, водопады и деревни
Приглашаем на индивидуальную экскурсию в горный заповедник Троодос. Откройте для себя живописные тропы, винодельни и аутентичные деревни Кипра
«Каменистая тропинка через густой лес вдоль реки раскроет вам особенности местной флоры и фауны и приведет к водопаду Каледония»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тропой Артемиды - на Олимп: индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по тропе Артемиды вокруг Олимпа. Посетите водопад Милломерис и деревню Какопетрия, насладитесь местными винами и блюдами
«Первая остановка на нашем маршруте — водопад Милломерис, самый большой на Кипре»
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день
«Водопад Хантара — один из самых красивых водопадов Кипра»
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
€210 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia14 февраля 2024Сказать, что мы в восторге - это не сказать ничего! Великолепная экскурсия, Татьяна и Игорь - истинные знатоки Кипра и отличные
- РРита22 сентября 2023Компетентный экскурсовод и отличный водитель! Узнали очень много о Кипре и киприотах в разный сферах-экономика, политика,культура, кухня, природа и конечно кухня. Была очень удобная и комфортная машина. Время пролетело очень быстро. Большое спасибо Татьяне и Игорю!
- ГГеоргий21 сентября 2023Замечательные экскурсоводы, увлекательно рассказывают, широчайший кругозор, никогда еще не было так интересно на экскурсии.
- ТТатьянаи21 сентября 2023Путешествие в горы Троодос, на Венецианский мост и водопадХорошая насыщенная экскурсия. Подробный рассказ экскурсовода. Запоминающиеся места.
- ЕЕлена17 июля 2023Татьяна - прекрасный рассказчик! Нам очень понравилось.
- ППетр13 июля 2023Самы лучший экскурсовод на Кипре). Отличная экскурсия!
- ААлла7 июля 2023Отличная экскурсия
- ЮЮрий27 апреля 2023Были на экскурсии Горный Кипр на внедорожнике 5 апреля. Очень подходящее время для поездки в горы,всё красиво. Татьяна и Игорь
- ВВиктор5 января 2023Татьяна и Игорь отличные гиды, очень интересная и лёгкая экскурсия была. Все остались довольны, время пролетело незаметно! Спасибо!
- РРита4 декабря 2022Безмерно благодарна Татьяне и Игорю. Экскурсия была великолепна, столько нового попробовали в Таверне, приобрели вина бесподобные, в горах было так
Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Водопады»
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