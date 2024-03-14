1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
Погрузитесь в мифы и историю Кипра, посетите монастыри и горные деревушки, насладитесь местной кухней и винами на индивидуальной экскурсии по Пафосу
Начало: У вашего отеля
«Вы будете любоваться морскими и горными пейзажами, а мы — рассказывать о прошлом Кипра»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос: винодельни, водопады и деревни
Приглашаем на индивидуальную экскурсию в горный заповедник Троодос. Откройте для себя живописные тропы, винодельни и аутентичные деревни Кипра
«А поселение Платрес удивит красотой горных пейзажей и британской архитектурой»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гранд-тур по Кипру: история, мифология и природа
Кипр откроется с новой стороны: история, мифология, города и деревни, дикий пляж и археологический парк. Познакомьтесь с местным менталитетом и традициями
«В завершение вы насладитесь природной красотой острова»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Деревушки Кипра - хранители времени: индивидуальная экскурсия
Петляющие улочки, цветы круглый год и старушки за рукоделием. Откройте аутентичный Кипр вдали от туристов, наслаждаясь гостеприимством и вкусами региона
«Невозможно не поддаться простому очарованию горных деревушек»
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тропой Артемиды - на Олимп: индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по тропе Артемиды вокруг Олимпа. Посетите водопад Милломерис и деревню Какопетрия, насладитесь местными винами и блюдами
«Вы обогнете гору, по пути услышите легенды и мифы этого региона и познакомитесь с особенностями здешней природы»
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Главные монастыри Кипра: Путешествие по святыням и реликвиям
Эта экскурсия познакомит вас с главными монастырями Кипра. Вы увидите чудотворные иконы, услышите легенды и насладитесь красотой Троодосских гор
«Затем отправимся в укрытый от посторонних глаз мужской монастырь Богородицы Троодитиссы, который расположился среди горных деревушек Троодоса и покоряет атмосферой уединения и покоя»
Сегодня в 15:30
10 июня в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
Погрузитесь в атмосферу древних легенд Кипра, посетите пляж Афродиты, винодельню и таверну. Насладитесь красотой и вкусами острова
«Вы пообедаете в традиционной таверне, посетите уютную домашнюю винодельню у подножья горы и прилегающий к ней музей, раскрывающий историю семьи хозяев»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
Ларнака, Айя-Напа, Соленые озера, мыс Греко и деревня Като Дрис на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Не задерживаясь надолго в городе, поедем в национальный парк Каво Греко, где вы сможете искупаться в чистейшей воде, полюбоваться морскими пещерами, аркой Любви и самым большим природным мостом на острове»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по центральному Кипру: Лимассол, Хирокития, замок Колосси
Центральный Кипр удивит вас разнообразием. Прогулки по Лимассолу, древние поселения, пляжи и винные дегустации - всё это ждёт вас на экскурсии
«Вы увидите космополитичный Лимассол и колоритные горные деревушки, благоустроенные пляжи и уголки дикой природы, высотные здания и древние крепости»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день
«Долина Кедров — укромный природный уголок, спрятанный в Пафосском лесу»
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
€210 за всё до 5 чел.
Групповая
8 часов
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Откройте для себя богатейшее православное наследие, мифы и живописные пейзажи Кипра на экскурсии в горы Троодос. Дегустация вина и прогулка по деревушке Омодос
Начало: У вашего отеля в Пафосе
«Захватывающие пейзажи и нетронутые уголки Кипра ждут вас на экскурсии вглубь лесов в горах Троодос»
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€48 за человека
Индивидуальная
7 часов
Пеший маршрут по заповедным тропам Кипра: ароматные травы и чистейшие лагуны
Пеший маршрут по северной части полуострова Акамас. Купание в лагуне и обед в деревушке Лачи. Категория сложности 3 из 10
«Наш пешеходный маршрут стартует у Купальни Афродиты, природного грота с чистейшей водой»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Организуем профессиональную рыбалку на басса в Пафосе. Опытный гид, обучение, лучшие места для улова. Гарантируем незабываемые впечатления
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Мы организуем для вас профессиональную рыбалку в красивейшем месте, на одном из горных водохранилищ»
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за человека
Индивидуальная
8 часов
Волшебные горные деревушки - индивидуальная экскурсия по Пафосу
Погрузитесь в атмосферу старинных кипрских деревень, наслаждаясь уникальной архитектурой, традициями и живописными видами гор Троодоса
Начало: Ваш отель
«Какопетрия Из Ланьи наш путь лежит в Какопетрию — селение, расположившееся на южных склонах Троодосских гор»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €310 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по национальному парку Акамас в Пафосе
Путешествие по национальному парку Акамас в Пафосе подарит незабываемые впечатления. Посетите монастырь Св. Неофита, морские пещеры и Купальни Афродиты
Начало: Ваш отель
«Акамас – дом для более тысячи видов растений и животных, уникальный природный памятник мирового значения, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: По запросу
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от €310 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия14 марта 2024Благодарю Татьяну гида и водителя Игоря за приятный день, атмосферу комфорта и погружения в историю жизни населения Кипра. Высокая оценка за профессионализм❤️
- NNatalia14 февраля 2024Сказать, что мы в восторге - это не сказать ничего! Великолепная экскурсия, Татьяна и Игорь - истинные знатоки Кипра и отличные
- ЛЛариса20 декабря 2023Очень понравилось путешествие в горы с приятным гидом Раисой! Много интересного узнали об истории и современно жизни Кипра! На все вопросы Раиса отвечала подробно,и осталось хорошее впечатление от мест,которые мы посетили и,в целом, от поездки!
- AAdriana28 ноября 2023Спасибо было интересно и познавательно 😊👍
- ООльга17 октября 2023Огородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условия жизни и род деятельности местных жителей с древних времен по сегодняшний день. Рекомендую.
- РРита22 сентября 2023Компетентный экскурсовод и отличный водитель! Узнали очень много о Кипре и киприотах в разный сферах-экономика, политика,культура, кухня, природа и конечно кухня. Была очень удобная и комфортная машина. Время пролетело очень быстро. Большое спасибо Татьяне и Игорю!
- ГГеоргий21 сентября 2023Замечательные экскурсоводы, увлекательно рассказывают, широчайший кругозор, никогда еще не было так интересно на экскурсии.
- ТТатьянаи21 сентября 2023Путешествие в горы Троодос, на Венецианский мост и водопадХорошая насыщенная экскурсия. Подробный рассказ экскурсовода. Запоминающиеся места.
- ЕЕлена17 июля 2023Татьяна - прекрасный рассказчик! Нам очень понравилось.
- ППетр13 июля 2023Самы лучший экскурсовод на Кипре). Отличная экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Природа и пейзажи»
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