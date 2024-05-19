1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
Погрузитесь в мифы и историю Кипра, посетите монастыри и горные деревушки, насладитесь местной кухней и винами на индивидуальной экскурсии по Пафосу
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Пафоса - в горный заповедник Троодос: винодельни, водопады и деревни
Приглашаем на индивидуальную экскурсию в горный заповедник Троодос. Откройте для себя живописные тропы, винодельни и аутентичные деревни Кипра
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
Круиз
8 часов
Круиз по Голубой лагуне и посещение грота Афродиты с англоговорящим гидом
Посетите живописные уголки Кипра с англоговорящим гидом. Морские пещеры, Голубая лагуна, грот Афродиты и дегустация вин ждут вас
Начало: У отелей в городе Пафос
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€38 за человека
Индивидуальная
8 часов
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
Кипр - это не только море, но и горы. Погрузитесь в атмосферу деревни Омодос, посетите монастыри и насладитесь видами горы Олимпос
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€254 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Святые места Кипра: Катакомбы, монастыри и древние церкви
Погрузитесь в историю христианства на Кипре, посетив древние церкви и монастыри Пафоса. Уникальные святыни и захватывающие легенды ждут вас
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Деревушки Кипра - хранители времени: индивидуальная экскурсия
Петляющие улочки, цветы круглый год и старушки за рукоделием. Откройте аутентичный Кипр вдали от туристов, наслаждаясь гостеприимством и вкусами региона
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тропой Артемиды - на Олимп: индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие по тропе Артемиды вокруг Олимпа. Посетите водопад Милломерис и деревню Какопетрия, насладитесь местными винами и блюдами
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Главные монастыри Кипра: Путешествие по святыням и реликвиям
Эта экскурсия познакомит вас с главными монастырями Кипра. Вы увидите чудотворные иконы, услышите легенды и насладитесь красотой Троодосских гор
Сегодня в 15:30
10 июня в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Живописное путешествие из Пафоса «По следам Афродиты»
Погрузитесь в атмосферу древних легенд Кипра, посетите пляж Афродиты, винодельню и таверну. Насладитесь красотой и вкусами острова
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
Ларнака, Айя-Напа, Соленые озера, мыс Греко и деревня Като Дрис на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по центральному Кипру: Лимассол, Хирокития, замок Колосси
Центральный Кипр удивит вас разнообразием. Прогулки по Лимассолу, древние поселения, пляжи и винные дегустации - всё это ждёт вас на экскурсии
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
€210 за всё до 5 чел.
Групповая
8 часов
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Откройте для себя богатейшее православное наследие, мифы и живописные пейзажи Кипра на экскурсии в горы Троодос. Дегустация вина и прогулка по деревушке Омодос
Начало: У вашего отеля в Пафосе
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€48 за человека
Индивидуальная
7 часов
Пеший маршрут по заповедным тропам Кипра: ароматные травы и чистейшие лагуны
Пеший маршрут по северной части полуострова Акамас. Купание в лагуне и обед в деревушке Лачи. Категория сложности 3 из 10
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDaniel19 мая 2024Все дуже сподобалось, неймовірні емоції які запам’ятались на довгий час))
- ВВиталий23 апреля 2024Это видовая экскурсия. Даже если вы очень плохо знаете английский - просто наслаждайтесь видом и следуйте за гидом. Прекрасное соотношение
- ИИнна4 апреля 2024Очень интересная экскурсия, Галина очень терпеливый, осведомлённый фактами гид, Интересно рассказывает. Несмотря на то что были с маленьким ребёнком,получили массу удовольствия. Настоятельно рекомендуем пользоваться её услугами.
- JJelizaveta19 марта 2024Экскурсия очень понравилась, гид Галина просто превосходный рассказчик и собеседник, узнали все о Кипре, получили уйму полезных советов и приятных эмоций. Всем очень рекомендуем.
- ЮЮлия14 марта 2024Благодарю Татьяну гида и водителя Игоря за приятный день, атмосферу комфорта и погружения в историю жизни населения Кипра. Высокая оценка за профессионализм❤️
- NNatalia14 февраля 2024Сказать, что мы в восторге - это не сказать ничего! Великолепная экскурсия, Татьяна и Игорь - истинные знатоки Кипра и отличные
- ООльга10 января 2024Прекрасная интересная экскурсия! Татьяна - великолепный гид, интересный рассказчик и профессиональный гид. Очень хорошая организация. Провели прекрасный насыщенный день. Всем рекомендую!!
- ВВиктор27 декабря 2023Нам всем экскурсия очень понравилась. Гид Галина обладает поистине энциклопедическими знаниями и умело преподносит материал. Все было отлично! Спасибо!
- ООльга17 октября 2023Огородное спасибо Татьяне и Игорю за увлекательную экскурсию, за погружение в атмосферу традиционного Кипра, быт, условия жизни и род деятельности местных жителей с древних времен по сегодняшний день. Рекомендую.
- ЕЕлена10 октября 2023Хороший тур для знакомства с западной частью Пафоса. За 8 часов увидела очень красивые места, таверна для обеда очень понравилась.
Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Пафосу в июне 2024
Сейчас в Пафосе в категории "Выездные" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 38 до 400. Туристы уже оставили гидам 185 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии по окрестностям Пафоса и местам Кипра в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра