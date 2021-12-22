Волшебные горные деревушки

Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть населения страны

Индивидуально
для 4 чел.
Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть населения страны вела в основном сельский общинный образ жизни.

Сегодня старинные кипрские деревни, расположенные в горах Троодоса, являются настоящими сокровищницами национальных традиций, колорита, образа жизни, архитектуры и кухни.
Волшебные горные деревушки
Волшебные горные деревушки
Волшебные горные деревушки
Волшебные горные деревушки
Волшебные горные деревушки
Волшебные горные деревушки

Что вы увидите 🤩

  • Кипрские деревушки:
  • Лофу
  • Ланья
  • Какопетрия
  • Калопанайотис
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Урбанизация и огни больших городов добрались до Кипра совсем недавно, до середины XX века большая часть населения страны вела в основном сельский общинный образ жизни. Сегодня старинные кипрские деревни, расположенные в горах Троодоса, являются настоящими сокровищницами национальных традиций, колорита, образа жизни, архитектуры и кухни.
Программа экскурсии

Лофу

Наша прогулка по Кипру этническому начнется в деревне Лофу на высоте 800 метров над уровнем моря. Лофу основана в VII веке жителями побережья, которые искали укрытия от частых набегов разбойников и пиратов в горах. На сегодняшний день Лофу является одним из самых ярких музеев под открытым небом на острове, позволяя понять, как и чем жили киприоты несколько столетий тому назад.

Ланья

Следующей нашей остановкой станет деревня Ланья, расположенная на небольшом плато, откуда открываются великолепные виды. Местные жители чтут историю своих предков, и поэтому здесь не редкость увидеть муниципальные стенды с фотографиями деревенской жизни столетней давности. Ланья также знаменита как деревня художников. Местные жители издревле расписывали и декорировали фасады домов, украшали предметы повседневного быта, такие как посуда и чаны для вина.

Какопетрия

Из Ланьи наш путь лежит в Какопетрию — селение, расположившееся на южных склонах Троодосских гор. Какопетрия по праву считается одной из красивейших деревень Кипра. Здесь можно будет прогуляться по узким каменным улочкам, практически не изменившимся со времен Средневековья, заглянуть в византийскую каменную церковь Преображения Господня и полакомиться свежей форелью в ресторане на старой водяной мельнице.

Калопанайотис

Затем мы отправимся в плодородную долину Маратаса, образованную рекой Сетрахос. Именно здесь находится деревня Калопанайотис. Поселение образовалось в XI веке вокруг действующего и сегодня монастыря Св. Иоанна Лампадиста, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы прогуляемся по древним мостовым, любуясь аккуратными домами и двориками, и посетим живописный венецианский мост XV века.

Транспорт, на котором проводятся экскурсии:

  • Стандартный легковой автомобиль (до 4 пассажиров)
  • Mercedes V-class (до 7 пассажиров)
  • Микроавтобус Toyota Hiace (до 14 пассажиров)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги водителя-гида
  • Транспорт.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед.
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Еще несколько похожих предложений в Пафосе

Горный треккинг по заповедному Кипру
Индивидуально
для 5 чел.
155
за 1-5 чел.
Горный треккинг по заповедному Кипру
👣 Пешеходная
Добраться до самых захватывающих панорам в окрестностях Пафоса и открыть неизведанные грани острова
24 дек
8 янв
10 янв
ещё...
Тайны замков Северного Кипра
Индивидуально
для 5 чел.
290
за 1-5 чел.
Тайны замков Северного Кипра
🚌 На автобусе
Ваше пешеходно-автомобильное путешествие начнется с оккупированной части Кипра - Никосии
Ежедневно
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
Индивидуально
для 5 чел.
260
за 1-5 чел.
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
🚗 На машине
Ларнака, Айя-Напа, Соленые озера, мыс Греко и деревня Като Дрис на авто-пешеходной экскурсии
24 дек
8 янв
10 янв
ещё...
Кипр от А до Я — за один день в мини-группе
В группе
до 15 чел.
4.3
6
45
за 1 чел.
Кипр от А до Я — за один день в мини-группе
🚌 На автобусе
Горная деревушка Лефкара, соленое озеро и мечеть в Ларнаке, церковь Св. Лазаря и Никосия
29 дек
5 янв
12 янв
ещё...
в среду в 08:30
Деревушки Кипра — хранители времени
Индивидуально
для 5 чел.
5
1
180
за 1-5 чел.
Деревушки Кипра — хранители времени
🚗 На машине
Погулять по очаровательным Лофу и Ланье, погрузиться в традиции и познать остров через его вкусы
24 дек
8 янв
10 янв
ещё...
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
Индивидуально
для 5 чел.
5
1
210
за 1-5 чел.
Горный Кипр на внедорожнике: путешествие из Пафоса
🚗 На машине
Монастырь Киккос, долина Кедров, гончарный мастер-класс и лесной водопад за 1 день
24 дек
8 янв
10 янв
ещё...
Главные монастыри Кипра
Индивидуально
для 4 чел.
4.9
11
180
за 1-4 чел.
Главные монастыри Кипра
🚗 На машине
Путешествие через горные деревушки в монастыри Кииккос, Хрисороятисса и Богородицы Троодитиссы
22 дек
23 дек
24 дек
ещё...
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Индивидуально
90
за 1 чел.
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Пляжи - одна из визитных карточек Кипра
Ежедневно в 09:00
Пять Святынь
Индивидуально
115
за 1 чел.
Пять Святынь
Кипр - удивительный остров, который иногда называют «островом святых»
Ежедневно по согласованию
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
Индивидуально
для 7 чел.
5
2
195
за 1-7 чел.
Тайны горного Кипра: путешествие из Пафоса
🚗 На машине
Леса Троодоса, старинные монастыри, колоритные деревни и место рождения Афродиты за 1 день
22 дек
23 дек
24 дек
ещё...
Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!
Индивидуально
для 5 чел.
4.9
16
120
за 1-5 чел.
Из Пафоса — в горный заповедник Троодос!
🚗 На машине
Живописная тропа к водопаду, старинные деревушки и местные промыслы на авто-пешеходной экскурсии
24 дек
8 янв
10 янв
ещё...
Путешествие по центральному Кипру
Индивидуально
для 5 чел.
200
за 1-5 чел.
Путешествие по центральному Кипру
🚗 На машине
Лимассол, пляж с белыми скалами, рыбацкая деревня, средневековый замок и музей вина
24 дек
8 янв
10 янв
ещё...

Орфеус Т. проводит ещё 5 экскурсий

Национальный парк Акамас
Индивидуально
для 4 чел.
310
за 1-4 чел.
Национальный парк Акамас
Вы отправитесь в увлекательную поездку с индивидуальным гидом по полуострову Акамас - дому для более тысячи видов
По запросу
Православное наследие Кипра
Индивидуально
для 4 чел.
310
за 1-4 чел.
Православное наследие Кипра
Наше путешествие охватывает наиболее интересные христианские святыни острова
По запросу
Винно-гастрономический тур
Индивидуально
для 4 чел.
370
за 1-4 чел.
Винно-гастрономический тур
Это будет восхитительный день знакомства с историей и гастрономическими традициями деревень, которые находятся
Время выезда: 9:00 – 10:00
Южный Троодос
Индивидуально
для 4 чел.
310
за 1-4 чел.
Южный Троодос
Если вы устали от принятия солнечных ванн и ежедневных вечеринок - отправляйтесь на исследование Кипра
Время выезда: 9:00 – 10:00
Заповедный Мыс Греко
Индивидуально
для 4 чел.
310
за 1-4 чел.
Заповедный Мыс Греко
Кипр поражает своей природой
Время выезда: 9:00 – 10:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пафосе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пафосе
ХОРОШО
🇨🇾
ТАМ