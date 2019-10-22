15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от бухты Афродиты до гор Троодос

Владимир и Ольга
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Владимир и Ольга – ваш гид
Вас ждут насыщенные и разнообразные 8 часов! Места из греческих мифов, морское побережье, монастыри с великими святынями, горные деревушки, панорамы с Олимпа — вы объедете весь остров, погрузитесь в его прошлое и узнаете о настоящем без сухих шаблонов.

Дополнит день знакомство с местной кухней и винами.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии15 отзывов
5
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день

Что вас ожидает

Путь по следам истории и мифов
Вы будете любоваться морскими и горными пейзажами, а мы — рассказывать о прошлом Кипра. Вы разберетесь в историческом «слоеном пироге» от глубокой древности до разделения Кипра. Без скучных дат и лекций, но с мифами, легендами и переплетениями истории и религии. За «живыми» мифами отправимся в бухту Афродиты, месту, где богиня вышла из пены морской: найти здесь камушек в виде сердца — к любви на всю жизнь, искупаться — к вечной молодости и красоте. Кроме того, мы отвезем вас на гору Олимп, высочайшую точку острова. Тишина и чистый воздух дополнят восторг от захватывающих видов.

Горные деревушки и жизнь киприотов
Горы Троодос — must-see на Кипре, но даже здесь мы избежим шаблонов из путеводителей. Горная деревня Омодос в окружении фруктовых садов встретит вас старинными каменными домами с деревянными балконами и очаровательными улочками. Мы с радостью поделимся наблюдениями о киприотах: где они работают, что едят, как мыслят и отдыхают. А еще покажем таинственный отель Беренгария. Вы прогуляетесь по живописной деревушке Ланьи — деревне художников — и заглянете в старинную винодельню, производящую самое известное кипрское вино «Коммандария», а после — пообедаете в в атмосферной таверне, где подают лучшее мезе на Кипре!

Кипр и вера
Знакомство с островом невозможно без монастырей — чтобы до конца понять историю и культуру Кипра. В Омодосе вы посетите монастырь Святого Креста, где хранятся мощи 26 христианских святых, частица Животворящего креста и Уз Христовых. Следом отправимся в монастырь Киккос, богатейший на Кипре и также расположенный в горах Троодос. Вы погуляете по его живописной территории и сможете прикоснуться к великим святыням, среди которых Пояс Пресвятой Богородицы, мощи святых Николая Чудотворца, Георгия Победоносца, целителя Пантелеймона и животворящая икона, написанная при жизни Девы Марии.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер из Лимассола. Начать в других местах возможно с доплатой (обсуждается индивидуально).
  • При поездке из Ларнаки, Айя-Напы и Протараса вместо Омодоса мы посещаем Лефкару, а Бухту Афродиты посещаем только при поездке из Пафоса и Лимассола
  • Обед не входит в стоимость экскурсии
  • Последовательность остановок и содержание поездки может меняться
  • По вашему желанию, мы всегда готовы остановиться для фотоссесии в живописном месте и на рынке для покупки фруктов, меда и орехов
  • Экскурсию можно провести для 5-6 человек за доплату 50 евро. Обратите внимание: 2 дополнительных места больше подойдут ребенку или подростку, чем взрослому.
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день
Кипр: самое-самое за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир и Ольга
Владимир и Ольга
Калимера! Мы, Владимир и Ольга, покажем вам остров так, будто вы едете в гости к добрым друзьям. Наш Кипр — такой, каким вы его несомненно полюбите! Мы организуем индивидуальные экскурсии на автомобиле, морские мини-круизы на яхте, гастрономические туры по живописным кипрским деревушкам, романтические путешествия, детские приключения, пешие экскурсии по горным тропам. Ценим честную работу, верим в удачу, небезразличны к мнению путешественника. Ждем в гости!
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 октября 2019
Спасибо за эмоции! Отправляла родителей, они просто в восторге.) Говорят, что не заметили, как прошло 8 часов. Понравилось все, особенно гид)))
Светлана
9 октября 2019
Нам очень понравилось. Все было великолепно
5 октября 2019
К Владимиру и Ольге мы обращаемся не первый раз. Крайний раз заказали экскурсию для родителей в качестве подарка. После отзыва родителей об экскурсии мы поняли, что сделали правильный выбор. Спасибо вам за ваш труд и желаем успеха!
26 сентября 2019
Увлекательная и захватывающая экскурсия! Потрясающе красивые места и интересные факты, дух древности и характерные черты современной жизни. Вызывает удивление то, сколько интересных фактов, историй и древних мифов знает Владимир. Ни секунды скучать не пришлось! С благодарностью, Татьяна и Виталий
Елена
13 сентября 2019
Владимир внимательно выслушал наши пожелания и рассказал сразу, что имеет смысл смотреть именно нам. Получился прекрасный маршрут с неожиданными сюрпризами, анекдотами, легендами, с учётом погоды и всех мелких деталей, которые могут испортить впечатление. Горы - это фантастика, не отказывайтесь от гор с этим гидом ради общепринятых туристических точек. Вы из все равно увидите эти точки во время экскурсии, но с лучших ракурсов. Владимир отлично знает историю Кипра, но не перегружает ею. Исторические факты, Легенды, анекдоты и главное тонкости современной жизни киприотов - все запомнилось. Поездка на целый день, но усталости никакой. Только восторженные впечатления.
9 сентября 2019
Супер, просто супер,
11 июля 2019
8 июля Владимир нас познакомил с Кипром. Это было семейное путешествие на комфортабельном автомобиле в непринужденной обстановке. Мы влюбились в этот остров. Памятники древности, природа, святыни и легенда завораживают. Вкусный домашний обед в таверне у Луиса дополнил впечатление о стране. Отдельное спасибо Владимиру за помощь в выборе сувениров. Мы остались довольны проведенным днем.
5 июля 2019
Посетили необычные места острова, куда вряд ли бы смогли сами добраться. Несмотря на то что экскурсия была на целый день, не почувствовали усталости, прекрасно провели время в дружесивенной обстановке. Пр дороге в горах заехали в таверну, где были приятно удивлены разнообразием блюд местной кухни и их вкусом. Спасибо Владимуру за увлекательный рассказ про Кипр, обязательно еще обратимся и порекомендуем близким и друзьям.
24 июня 2019
Нам все понравилось, хорошо провели время, спасибо за помощь и подсказки
11 июня 2019
Благодарим Владимира и Ольгу за отличную экскурсию! Программа, подобранная по нашим пожеланиям, оказалась интересной и познавательной как для взрослых, так и для детей. Всё прошло замечательно, осталась масса приятных впечатлений и воспоминаний! Ещё раз - огромное спасибо!
Ещё 5 отзывов

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