15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Путь по следам истории и мифов

Вы будете любоваться морскими и горными пейзажами, а мы — рассказывать о прошлом Кипра. Вы разберетесь в историческом «слоеном пироге» от глубокой древности до разделения Кипра. Без скучных дат и лекций, но с мифами, легендами и переплетениями истории и религии. За «живыми» мифами отправимся в бухту Афродиты, месту, где богиня вышла из пены морской: найти здесь камушек в виде сердца — к любви на всю жизнь, искупаться — к вечной молодости и красоте. Кроме того, мы отвезем вас на гору Олимп, высочайшую точку острова. Тишина и чистый воздух дополнят восторг от захватывающих видов.

Горные деревушки и жизнь киприотов

Горы Троодос — must-see на Кипре, но даже здесь мы избежим шаблонов из путеводителей. Горная деревня Омодос в окружении фруктовых садов встретит вас старинными каменными домами с деревянными балконами и очаровательными улочками. Мы с радостью поделимся наблюдениями о киприотах: где они работают, что едят, как мыслят и отдыхают. А еще покажем таинственный отель Беренгария. Вы прогуляетесь по живописной деревушке Ланьи — деревне художников — и заглянете в старинную винодельню, производящую самое известное кипрское вино «Коммандария», а после — пообедаете в в атмосферной таверне, где подают лучшее мезе на Кипре!

Кипр и вера

Знакомство с островом невозможно без монастырей — чтобы до конца понять историю и культуру Кипра. В Омодосе вы посетите монастырь Святого Креста, где хранятся мощи 26 христианских святых, частица Животворящего креста и Уз Христовых. Следом отправимся в монастырь Киккос, богатейший на Кипре и также расположенный в горах Троодос. Вы погуляете по его живописной территории и сможете прикоснуться к великим святыням, среди которых Пояс Пресвятой Богородицы, мощи святых Николая Чудотворца, Георгия Победоносца, целителя Пантелеймона и животворящая икона, написанная при жизни Девы Марии.