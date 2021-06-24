15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии
Путь по следам истории и мифов
Вы будете любоваться морскими и горными пейзажами, а мы — рассказывать о прошлом Кипра. Вы разберётесь в историческом «слоёном пироге» от глубокой древности до разделения Кипра. Без скучных дат и лекций, но с мифами, легендами и переплетениями истории и религии. За «живыми» мифами отправимся вдоль побережья, чтобы узнать почему богиня любви Афродита вышла из пены морской именно у берегов Кипра. Тишина и чистый воздух дополнят восторг от захватывающих видов.
Горные деревушки и жизнь киприотов
Горы Троодос — must-see на Кипре, но даже здесь мы избежим шаблонов из путеводителей. Горная деревня Омодос в окружении фруктовых садов встретит вас старинными каменными домами с деревянными балконами и очаровательными улочками. Мы с радостью поделимся наблюдениями о киприотах: где они работают, что едят, как мыслят и отдыхают. В Омодосе вы посетите монастырь Святого Креста, где хранятся мощи 26 христианских святых, частица Животворящего креста и Уз Христовых.
Платрес — горная жемчужина Кипра
Заедем в уютную деревню в горах Троодоса, окружённую соснами и прохладными ручьями. Это один из самых известных горных курортов Кипра, где приятно гулять по узким улочкам, наслаждаться свежим воздухом и тишиной. Рядом находятся живописные водопады Каледония и Милломери — идеальные места для прогулок и фотографий.
Особое впечатление оставит шоколадный воркшоп. Здесь можно попробовать и купить белый, тёмный шоколад, а также шоколад с лавандой, перцем, апельсинами и другими оригинальными вкусами.
Обед и винодельня
Обед в кипрской таверне — это настоящее погружение в атмосферу острова. Здесь подают традиционные блюда, приготовленные из свежих местных продуктов: ароматные сувлаки на углях, домашнюю мусаку, халлуми, оливки и тёплый деревенский хлеб. В таких тавернах хозяева часто выходят к гостям, рассказывают о блюдах и предлагают попробовать традиционные десерты, например, лукумадес или подслащённые фрукты в сиропе.
На винодельне вы прогуляетесь между рядами лоз и насладитесь живописными видами на горы и виноградники. Познакомитесь с традициями местного виноделия и при желании продегустируете красные, белые и розовые вина, включая Ксинистери, Маратеа и Шираз.
Организационные детали
Что входит в стоимость, а что — нет
- В стоимость экскурсии входит трансфер из Лимассола. Возможен трансфер из других мест за доплату (обсуждается индивидуально).
- Обед и дегустация вин не входит в стоимость экскурсии
- Экскурсию можно провести для 5-16 человек за доплату, детали уточняйте в переписке
Как проходит экскурсия
- Последовательность остановок и содержание поездки может меняться
- По вашему желанию, мы всегда готовы остановиться для фотоссесии в живописном месте и на рынке для покупки фруктов, меда и орехов
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Ибо это было прекрасно!
Абсолютно на нашей волне, не спеша, с юмором и ангельским терпением Владимир сопровождал нашу компанию.
Померить серебряные колечки,
С утра меня ждал свежевыжатый мандариновый сок, заботливо приготовленный женой Ольгой.
Тёплые куртки(у меня не было с собой), на случай холодной погоды в горах.
Комфортная машина Мерседес и приятный,интеллигентный