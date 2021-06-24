15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)

Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от бухты Афродиты до гор Троодос
Вас ждут насыщенные и разнообразные 8 часов! Места из греческих мифов, морское побережье, монастыри с великими святынями, горные деревушки, панорамы с Олимпа — вы объедете весь остров, погрузитесь в его прошлое и узнаете о настоящем без сухих шаблонов. Дополнит день знакомство с местной кухней и винами.
5
29 отзывов
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)

Описание экскурсии

Путь по следам истории и мифов

Вы будете любоваться морскими и горными пейзажами, а мы — рассказывать о прошлом Кипра. Вы разберётесь в историческом «слоёном пироге» от глубокой древности до разделения Кипра. Без скучных дат и лекций, но с мифами, легендами и переплетениями истории и религии. За «живыми» мифами отправимся вдоль побережья, чтобы узнать почему богиня любви Афродита вышла из пены морской именно у берегов Кипра. Тишина и чистый воздух дополнят восторг от захватывающих видов.

Горные деревушки и жизнь киприотов

Горы Троодос — must-see на Кипре, но даже здесь мы избежим шаблонов из путеводителей. Горная деревня Омодос в окружении фруктовых садов встретит вас старинными каменными домами с деревянными балконами и очаровательными улочками. Мы с радостью поделимся наблюдениями о киприотах: где они работают, что едят, как мыслят и отдыхают. В Омодосе вы посетите монастырь Святого Креста, где хранятся мощи 26 христианских святых, частица Животворящего креста и Уз Христовых.

Платрес — горная жемчужина Кипра

Заедем в уютную деревню в горах Троодоса, окружённую соснами и прохладными ручьями. Это один из самых известных горных курортов Кипра, где приятно гулять по узким улочкам, наслаждаться свежим воздухом и тишиной. Рядом находятся живописные водопады Каледония и Милломери — идеальные места для прогулок и фотографий.

Особое впечатление оставит шоколадный воркшоп. Здесь можно попробовать и купить белый, тёмный шоколад, а также шоколад с лавандой, перцем, апельсинами и другими оригинальными вкусами.

Обед и винодельня

Обед в кипрской таверне — это настоящее погружение в атмосферу острова. Здесь подают традиционные блюда, приготовленные из свежих местных продуктов: ароматные сувлаки на углях, домашнюю мусаку, халлуми, оливки и тёплый деревенский хлеб. В таких тавернах хозяева часто выходят к гостям, рассказывают о блюдах и предлагают попробовать традиционные десерты, например, лукумадес или подслащённые фрукты в сиропе.

На винодельне вы прогуляетесь между рядами лоз и насладитесь живописными видами на горы и виноградники. Познакомитесь с традициями местного виноделия и при желании продегустируете красные, белые и розовые вина, включая Ксинистери, Маратеа и Шираз.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость экскурсии входит трансфер из Лимассола. Возможен трансфер из других мест за доплату (обсуждается индивидуально).
  • Обед и дегустация вин не входит в стоимость экскурсии
  • Экскурсию можно провести для 5-16 человек за доплату, детали уточняйте в переписке

Как проходит экскурсия

  • Последовательность остановок и содержание поездки может меняться
  • По вашему желанию, мы всегда готовы остановиться для фотоссесии в живописном месте и на рынке для покупки фруктов, меда и орехов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад
Влад — ваш гид в Пафосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 933 туристов
Калимера! Я не просто показываю Кипр, а приглашаю в путешествие сквозь века и легенды этого удивительного острова. Вместе мы раскроем забытые уголки, наполненные историей и атмосферой, которые обычно остаются вне туристических
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маршрутов. Мои рассказы — это живые образы и эмоции, которые помогают прочувствовать настоящую суть Кипра: его культуру, традиции и дух местных жителей. Специализируюсь на исторических и культурных маршрутах, а также на гастрономических и этнографических турах. Выбирая меня, вы получаете не просто экскурсию, а личного проводника, который адаптирует программу под ваши интересы, сделает отдых запоминающимся и насыщенным и подарит впечатления, которые останутся с вами навсегда. Моя сильная сторона — умение рассказывать истории живо и увлекательно, делая каждую экскурсию настоящим приключением. Моя цель — сделать ваше путешествие уникальным, показать Кипр таким, каким его знают местные, и создать атмосферу доверия и комфорта на каждом шагу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мария
Сразу после окончания этой экскурсии мы договорились с Владимиром на следующую.
Ибо это было прекрасно!
Абсолютно на нашей волне, не спеша, с юмором и ангельским терпением Владимир сопровождал нашу компанию.
Померить серебряные колечки,
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серёжки, выбрать из сотен ту самую кружевную скатерть, с чувством и расстановкой насладиться невероятным видом, сфотографироваться с деревьями, античными развалинами, в шляпке и без шляпки, с розмарином или самим экскурсоводом - пожалуйста.
Хотите выпить кофе - сейчас заскочим в кофейню на вершине с видом на весь город и море впридачу.
Организовать столик в ресторане с самым лучшим sea view - без проблем.
Подсказать отель, подходящий для организации наших рабочих мероприятий - welcome).
Отдельно хочется поблагодарить Владимира за идеальный на мой взгляд баланс исторических сведений, разговоров за жизнь, любопытных бытовых фактов о жизни на Кипре и тишины.
Ощущение гармонии рождается от оптимального сочетания и чередования культурных и не очень событий. После осмотра древнего города с историческим экскурсом - купание в море, за посещением монастыря следует знакомство с местной кухней в атмосфернейшей таверне. В результате ликуют и дух, и тело.
На этой экскурсии задействуется все анализаторы. Глаза любуются живописнейшими видами и эстетикой античной культуры. Нос щекочут ароматы пряных трав. Шум волн и пение птиц ласкают слух. Руки так и тянутся потрогать шершавые нагретые стволы горных сосен и древние камни. Всё тело омывается в волнах бирюзового тёплого моря. Про дегустацию кипрского вина, рыбных деликатесов и местных сладостей - я и не говорю.
Владимир из тех людей, кто влюбляет в этот благословенный остров.
И мы не устояли.
Благодарная компания психологов.

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Ирина
Приехала всего на неделю и большей частью хотелось просто лежать на пляже. Но все-таки мучила совесть: приехать на Кипр, где столько памятников античности и христианства, и совсем ничего не посмотреть.
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Поэтому формат, который предлагают Ольга и Владимир - большая экскурсия на весь день, - мне подошёл, и мы договорились о дне мероприятия.
Экскурсию вёл Владимир. Очень приятный и интеллигентный человек с широким кругозором. Очень интересно рассказывает и, в то же время, делает паузы, даёт отдохнуть и все переварить. Никакой спешки и суеты, и при этом мы успели посмотреть много прекрасных мест - мыс Афродиты, монастырь Святого Честного Креста, Киккский монастырь, горы. Вкусно пообедали в таверне, где живёт очаровательный длинноухий козлик. В целом, экскурсия заняла около 9 часов, но усталость почти не чувствовалась. Надеюсь, в воскресенье удастся съездить с Владимиром в Курион. Всем рекомендую Ольгу и Владимира в качестве гидов

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Елена
Владимир внимательно выслушал наши пожелания и рассказал сразу, что имеет смысл смотреть именно нам. Получился прекрасный маршрут с неожиданными сюрпризами, анекдотами, легендами, с учётом погоды и всех мелких деталей, которые
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могут испортить впечатление. Горы - это фантастика, не отказывайтесь от гор с этим гидом ради общепринятых туристических точек. Вы из все равно увидите эти точки во время экскурсии, но с лучших ракурсов. Владимир отлично знает историю Кипра, но не перегружает ею. Исторические факты, Легенды, анекдоты и главное тонкости современной жизни киприотов - все запомнилось. Поездка на целый день, но усталости никакой. Только восторженные впечатления.

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С
Получила удовольствие от экскурсии.
С утра меня ждал свежевыжатый мандариновый сок, заботливо приготовленный женой Ольгой.
Тёплые куртки(у меня не было с собой), на случай холодной погоды в горах.
Комфортная машина Мерседес и приятный,интеллигентный
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гид.
Владимир, любит Кипр и эту любовь смог привить и мне.
Мы провели вместо 8 часов, все 10! И все время,Владимир посвящал меня в историю Кипра.
Несмотря на то, что я предложила расширить маршрут и это было мало эффективно, Владимир все таки пошёл на мое предложение.
Мы посетили Омодус и Киккос. Это в противоположных концах. Времени много в дороге, но на этом маршруте настаивала я.
Лучше слушать гида.)
Обедали в приватной Таверне,рекомендую форель из горных рек. Готовит сам хозяин.
Любовались вершинами гор и делали фото.
Рекомендую. Хорошего путешествия.

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Олеся
Выражаем огромную благодарность Владимиру за наше путешествие по самым интересным местам Крита. Это была даже не экскурсия, а приятное мини путешествие и содержательная беседа. Очень комфортно, интересно- Владимир показал нам
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красивые места и колоритные деревеньки, которые сам любит. Очень быстро пролетели 8 часов нашего мини путешествия, мы совершенно не устали. Прекрасные виды, фотографии просто потрясающие.
Обедали в очень колоритной таверне. Необыкновенно вкусно, порция мезе очень огромная.

Очень рекомендуем путешествие с Владимиром! Яркие впечатления гарантированы!

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А
Посетили необычные места острова, куда вряд ли бы смогли сами добраться. Несмотря на то что экскурсия была на целый день, не почувствовали усталости, прекрасно провели время в дружесивенной обстановке. Пр
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дороге в горах заехали в таверну, где были приятно удивлены разнообразием блюд местной кухни и их вкусом. Спасибо Владимуру за увлекательный рассказ про Кипр, обязательно еще обратимся и порекомендуем близким и друзьям.

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