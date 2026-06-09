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Всё о Кипре: семейное путешествие

За один день вы убедитесь, что кроме моря и пляжа на Кипре есть и другие примечательные уголки, которые придутся по душе и взрослым, и детям
За один день вы сможете увидеть другую сторону Кипра, которая понравится и взрослым, и детям. Посетите ферму с осликами, этнографический музей и гончарную мастерскую. Узнайте о традициях киприотов и увидите заброшенный город Вароша. Монастырь Святого Кендея и фрески византийской церкви 15 века дополнят впечатления. Экскурсия подходит для всей семьи и не требует дополнительных затрат на транспорт
4.6
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐴 Посещение фермы с осликами
  • 🏛 Этнографический музей
  • 🛠 Гончарная мастерская
  • 🏚 Город-призрак Вароша
  • ⛪ Монастырь Святого Кендея
Всё о Кипре: семейное путешествие
Всё о Кипре: семейное путешествие
Всё о Кипре: семейное путешествие

Что можно увидеть

  • Ферма с осликами
  • Этнографический музей
  • Гончарная мастерская
  • Город-призрак Вароша
  • Монастырь Святого Кендея

Описание экскурсии

Что понравится детям: пещера Циклопа, глина и музей

  • Пещера Циклопа — морские пейзажи и интересные ракурсы для фотографий
  • Этнографический музей, где каждая комната — мастерская, посвящённая одному из ремёсел Кипра. Ребята узнают о прежней жизни и быте киприотов
  • Гончарная мастерская — здесь юные участники услышат о волшебной чаше Пифагора, понаблюдают за работой мастера и смогут сами что-то слепить из гончарной глины

Что понравится взрослым: город-призрак, фрески и монастырь

  • Город-призрак Вароша. Со смотровой площадки вы увидите панораму этого места: буферную зону, блокпосты грекокиприотов и туркокиприотов, заброшенные фешенебельные отели. А я расскажу о трагических событиях, которые привели к разделению острова.
  • Монастырь Святого Кендея, где вы сможете поставить свечку за здоровье близких, умыться святой водой и увидеть сохранившиеся фрески в традиционной византийской церкви 15 века.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Я заберу вас из вашего отеля или другого удобного места в городе и по окончании экскурсии привезу обратно
  • С собой необходимо взять паспорта
  • Пожалуйста, сообщите заранее возраст ребенка: при необходимости я предоставлю детское кресло или бустер
  • Плата за дополнительное время не взимается
  • Возможно провести экскурсию для 5 или 6 человек. Доплата — €15 с человека

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Билеты в этнографический музей: 2 евро с человека
  • Если ребенок захочет что-либо слепить в гончарной мастерской, также оплачивается глина: 2 евро

Также я могу составить очень интересный маршрут для путешественников, отдыхающих в городе Фамагуста, Искеле и окрестностях — программу и стоимость мы можем обсудить в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в городе и окрестностях
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Протарасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 467 туристов
Рада приветствовать всех, кто решил посетить мой любимый остров! Меня зовут Ирина. Живу здесь с 1994 года и не перестаю восхищаться историей и культурой Кипра. А его природа? — она
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просто завораживает! Вновь и вновь открываю для себя новые удивительные места. Всеми этими богатствами я с удовольствием поделюсь с вами. Почему вам лучше поехать именно со мной? А потому что у меня легкий характер и я знаю ответ на любой вопрос, связанный с Кипром.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
отличная экскурсия в спокойном темпе, где организатор готов подстроиться под ваши пожелания
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Наталья
Очень понравилась эта экскурсия всей нашей семье! Ирина замечательный гид. Я всем искренне советую брать эту экскурсию, вы не пожалеете. Так хорошо Ирина знает страну,культуру а самое главное историю. Мы остались под большим впечатлением! Искренне желаем Ирине хороших клиентов а главное сил и процветания! Спасибо Ирина!
Очень понравилась эта экскурсия всей нашей семье! Ирина замечательный гид. Я всем искренне советую брать эту
Очень понравилась эта экскурсия всей нашей семье! Ирина замечательный гид. Я всем искренне советую брать эту
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О
Я не любитель долгих и массовых экскурсий Поэтому на Кипре,я могу точно посоветовать Гида Ирину (она живет на Кипре с 1994 года) и ее дочь Августу Если с Вами Киприот,а
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Августа на 50% киприотка,Вы можете забыть о своём ребёнке Так оно и есть!
И к сути,5 часовая экскурсия в компании этих прекрасных дам это:
Прежде всего интереснейший,пропитанный историческими датами рассказ о Кипре на автомобиле с кондиционером (это важно,все таки +36)
✅Посещение гончарной мастерской и изготовление вазы ✅Посещение ослиной фермы (негласного символа Кипра)
✅Посещение монастыря св. Кендея ✅Посещение этнографического частного дома-музея Между тем проехать по территории Англии,между Греческой и Турецкой территории Это одновременно увлекательное и волнительное (даже страшненькое)чувство,проезд между 2 блокпостами И у увидеть со смотровой площадки город-призрак Вароша Спасибо,Ирина и Августа!
Советуем на все 250%💜

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Алла
Экскурсия прошла на отлично! Ирина рассказала много интересного как по теме экскурсии, так и по истории Кипра, доступно, содержательно и увлекательно!
Дети в восторге, а уж как понравились ослики и катание на них- не передать словами!
Спасибо Вам огромное, однозначно рекомендую!
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Мария
Добрый день!
Были на экскурсии с ребёнком 8 месяцев, заранее об этом предупредили. Не рекомендую эту поездку с малышом- сам маршрут явно для взрослых деток. К осликам попали в самом конце,
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когда ребёнок засыпал, а хотели именно осликов ему показать.
Гончарная Мастерская для малыша вооьще была не интересной, как и город-призрак, дом киприота немного интересней-было что потрогать и подергать. Также даехали в церковь - там точно только для взрослых интересно.
Сама ферма осликов - это самое интересное в экскурсии. Мы брали с собой еду для животных-это позволило их легко гладить. Помимо ослов есть страусы, козлики. Но мы оценить в полной мере всю ферму не успели-ребёнок начал капризничать и уснул на руках в машине.

Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Экскурсия называется "В гости к осликам и не только". Поэтому маршрут выстроен так, что бы ВСЕМ членам семьи было не
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скучно.
Папы смогут узнать много нового о древней и современной истории острова, о политике и экономике, да о чем угодно, хоть о рыбалке!
Мам заинтересует волшебная чаша Пифагора и другие изделия в гончарной мастерской, рассказ о традициях Кипра и быте киприотов в этнографическом доме-музее.
Бабушки смогут помолиться о своем здоровье и здоровье своих внуков в монастыре, который хотя бы раз в год посещает большинство местных жителей, узнать почему киприотки, будучи православными, ходят в церковь без платков, а прихожане во время службы сидят в церкви. Смогут набрать святой воды. А если бабушки не верующие, то просто посмотреть фрагменты древних фресок.
Я стараюсь учесть интересы всех членов семьи, но всегда корректирую маршрут, если туристы хотят отдать предпочтение только интересам детей и ставят меня в известность об этом. В течении экскурсии я всегда спрашиваю все ли вас устраивает. У каждого малыша свой индивидуальный график сна и бодрствования и только мама может решать, что для него лучше в данный момент. Если бы Вы сказали, что Вас интересуют только ослики, то мы могли бы вообще все 4 часа провести на ослиной ферме. Я же сама не могу догадаться в какое время Вашему малышу лучше оказаться на ферме, а в какое спать.
В описании экскурсии на сайте перечислены места, которые мы посетим, поэтому обычно те туристы, которые едут с грудными детьми, рассчитывают прежде всего на получение информации для себя. Конечно же каждой мамочке хочется сделать всё для раннего развития малыша, и в этом плане потрогать осликов ребенку полезно, а большего никто и не ждёт. Согласитесь, что было бы странно ожидать от восьмимесячного малыша, что его заинтересуют корзиночки для халлуми, а вот у более старших детей и коконы шелкопряда, и рожковое дерево, и каменые жернова и многое-многое другое, вызывает живой интерес.
Я уже более десяти лет провожу экскурсии, сотрудничаю со всеми офисами в нашем районе, я там на очень хорошем счету, недостатка в заказах у меня нет, и, после Вашего отрицательного отзыва, я не пострадаю, а вот дети, родители которых после поставленных Вами трех звезд, не захотят заказывать эту экскурсию, не увидят много интересного.
Очень жаль. Ведь по сути дело же не во мне и не в экскурсии, а в том, что Ваш очаровательный ребёнок еще слишком мал для любой экскурсионной программы.

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Входит в следующие категории Протараса

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