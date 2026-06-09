За один день вы сможете увидеть другую сторону Кипра, которая понравится и взрослым, и детям. Посетите ферму с осликами, этнографический музей и гончарную мастерскую. Узнайте о традициях киприотов и увидите заброшенный город Вароша. Монастырь Святого Кендея и фрески византийской церкви 15 века дополнят впечатления. Экскурсия подходит для всей семьи и не требует дополнительных затрат на транспорт
5 причин купить эту экскурсию
- 🐴 Посещение фермы с осликами
- 🏛 Этнографический музей
- 🛠 Гончарная мастерская
- 🏚 Город-призрак Вароша
- ⛪ Монастырь Святого Кендея
Что можно увидеть
- Ферма с осликами
- Этнографический музей
- Гончарная мастерская
- Город-призрак Вароша
- Монастырь Святого Кендея
Описание экскурсии
Что понравится детям: пещера Циклопа, глина и музей
- Пещера Циклопа — морские пейзажи и интересные ракурсы для фотографий
- Этнографический музей, где каждая комната — мастерская, посвящённая одному из ремёсел Кипра. Ребята узнают о прежней жизни и быте киприотов
- Гончарная мастерская — здесь юные участники услышат о волшебной чаше Пифагора, понаблюдают за работой мастера и смогут сами что-то слепить из гончарной глины
Что понравится взрослым: город-призрак, фрески и монастырь
- Город-призрак Вароша. Со смотровой площадки вы увидите панораму этого места: буферную зону, блокпосты грекокиприотов и туркокиприотов, заброшенные фешенебельные отели. А я расскажу о трагических событиях, которые привели к разделению острова.
- Монастырь Святого Кендея, где вы сможете поставить свечку за здоровье близких, умыться святой водой и увидеть сохранившиеся фрески в традиционной византийской церкви 15 века.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Я заберу вас из вашего отеля или другого удобного места в городе и по окончании экскурсии привезу обратно
- С собой необходимо взять паспорта
- Пожалуйста, сообщите заранее возраст ребенка: при необходимости я предоставлю детское кресло или бустер
- Плата за дополнительное время не взимается
- Возможно провести экскурсию для 5 или 6 человек. Доплата — €15 с человека
Дополнительные расходы (по желанию)
- Билеты в этнографический музей: 2 евро с человека
- Если ребенок захочет что-либо слепить в гончарной мастерской, также оплачивается глина: 2 евро
Также я могу составить очень интересный маршрут для путешественников, отдыхающих в городе Фамагуста, Искеле и окрестностях — программу и стоимость мы можем обсудить в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в городе и окрестностях
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Протарасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 467 туристов
Рада приветствовать всех, кто решил посетить мой любимый остров! Меня зовут Ирина. Живу здесь с 1994 года и не перестаю восхищаться историей и культурой Кипра. А его природа? — она
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
отличная экскурсия в спокойном темпе, где организатор готов подстроиться под ваши пожелания
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Очень понравилась эта экскурсия всей нашей семье! Ирина замечательный гид. Я всем искренне советую брать эту экскурсию, вы не пожалеете. Так хорошо Ирина знает страну,культуру а самое главное историю. Мы остались под большим впечатлением! Искренне желаем Ирине хороших клиентов а главное сил и процветания! Спасибо Ирина!
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О
Я не любитель долгих и массовых экскурсий Поэтому на Кипре,я могу точно посоветовать Гида Ирину (она живет на Кипре с 1994 года) и ее дочь Августу Если с Вами Киприот,а
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Экскурсия прошла на отлично! Ирина рассказала много интересного как по теме экскурсии, так и по истории Кипра, доступно, содержательно и увлекательно!
Дети в восторге, а уж как понравились ослики и катание на них- не передать словами!
Спасибо Вам огромное, однозначно рекомендую!
Дети в восторге, а уж как понравились ослики и катание на них- не передать словами!
Спасибо Вам огромное, однозначно рекомендую!
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Добрый день!
Были на экскурсии с ребёнком 8 месяцев, заранее об этом предупредили. Не рекомендую эту поездку с малышом- сам маршрут явно для взрослых деток. К осликам попали в самом конце,
Были на экскурсии с ребёнком 8 месяцев, заранее об этом предупредили. Не рекомендую эту поездку с малышом- сам маршрут явно для взрослых деток. К осликам попали в самом конце,
Ирина
Ответ организатора:
Экскурсия называется "В гости к осликам и не только". Поэтому маршрут выстроен так, что бы ВСЕМ членам семьи было не
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