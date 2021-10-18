В гости к осликам Кипра: семейное путешествие

Пообщаться с милыми животными, увидеть город-призрак и посетить гончарную мастерскую

4.4
3 отзыва
За один день вы убедитесь, что кроме моря и пляжа на Кипре есть и другие примечательные уголки, которые придутся по душе и взрослым, и детям.

Мы отправимся на ферму к очаровательным осликам, заглянем в этнографический музей, поговорим о традициях киприотов и увидим заброшенный город Вароша.

А в гончарной мастерской ребята смогут своими руками сделать маленький сувенир.
В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
В гости к осликам Кипра: семейное путешествие

Что вас ожидает

Что понравится детям: ослики, глина и музей

  • Ферма с осликами — главная цель нашего приключения. Дети смогут покормить и погладить животных, покататься на ослике и познакомиться с другими обитателями фермы: пони, козочками Шами, вьетнамскими поросятами и пятнистыми оленями.
  • Этнографический музей, где каждая комната — мастерская, посвященная одному из ремесел Кипра. Ребята узнают о прежней жизни и быте киприотов, увидят предметы, которые использовали сапожники и портные, кузнецы и рыбаки, ткачи, пекари и виноделы.
  • Гончарная мастерская: здесь юные участники услышат о волшебной чаше Пифагора, понаблюдают за работой мастера и смогут сами что-то слепить из гончарной глины.

Что понравится взрослым: город-призрак, фрески и монастырь

  • Город-призрак Вароша. Со смотровой площадки вы увидите панораму этого места: буферную зону, блокпосты грекокиприотов и туркокиприотов, заброшенные фешенебельные отели. А я расскажу о трагических событиях, которые привели к разделению острова.
  • Монастырь Святого Кендея, где вы сможете поставить свечку за здоровье близких, умыться святой водой и увидеть сохранившиеся фрески в традиционной византийской церкви 15 века.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Я заберу вас из вашего отеля или другого удобного места в городе и по окончании экскурсии привезу обратно
  • С собой необходимо взять паспорта
  • Пожалуйста, сообщите заранее возраст ребенка: при необходимости я предоставлю детское кресло или бустер
  • Плата за дополнительное время не взимается

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Билеты в этнографический музей: 2 евро с человека
  • Катание на осликах: 15 евро с человека
  • Если ребенок захочет что-либо слепить в гончарной мастерской, также оплачивается глина: 2 евро

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля в городе и окрестностях
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Irina
Irina
Рада приветствовать всех, кто решил посетить мой любимый остров! Меня зовут Ирина. Живу здесь с 1994 года и не перестаю восхищаться историей и культурой Кипра. А его природа? — она просто завораживает! Вновь и вновь открываю для себя новые удивительные места. Всеми этими богатствами я с удовольствием поделюсь с вами. Почему вам лучше поехать именно со мной? А потому что у меня легкий характер и я знаю ответ на любой вопрос, связанный с Кипром.
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3 настоящих отзыва от туристов

О
18 окт 2021
Я не любитель долгих и массовых экскурсий
Поэтому на Кипре, я могу точно посоветовать Гида Ирину (она живет на Кипре с 1994 года) и ее дочь Августу
Если с Вами Киприот, а Августа на 50% киприотка, Вы можете забыть о своём ребёнке
Так оно и есть!
И к сути, 5 часовая экскурсия в компании этих прекрасных дам это:
Прежде всего интереснейший, пропитанный историческими датами рассказ о Кипре на автомобиле с кондиционером (это важно, все таки +36)
✅Посещение гончарной мастерской и изготовление вазы
✅Посещение ослиной фермы (негласного символа Кипра)
✅Посещение монастыря св. Кендея
✅Посещение этнографического частного дома-музея
Между тем проехать по территории Англии, между Греческой и Турецкой территории
Это одновременно увлекательное и волнительное (даже страшненькое)чувство, проезд между 2 блокпостами
И у увидеть со смотровой площадки город-призрак Вароша
Спасибо, Ирина и Августа!
Советуем на все 250%💜
А
16 окт 2021
Экскурсия прошла на отлично! Ирина рассказала много интересного как по теме экскурсии, так и по истории Кипра, доступно, содержательно и увлекательно.
Дети в восторге, а уж как понравились ослики и катание на них- не передать словами.
Спасибо Вам огромное, однозначно рекомендую!
Мария
14 окт 2021
Добрый день.
Были на экскурсии с ребёнком 8 месяцев, заранее об этом предупредили. Не рекомендую эту поездку с малышом- сам маршрут явно для взрослых деток. К осликам попали в самом конце, когда ребёнок засыпал, а хотели именно осликов ему показать.
Гончарная Мастерская для малыша вооьще была не интересной, как и город-призрак, дом киприота немного интересней-было что потрогать и подергать. Также даехали в церковь - там точно только для взрослых интересно.
Сама ферма осликов - это самое интересное в экскурсии. Мы брали с собой еду для животных-это позволило их легко гладить. Помимо ослов есть страусы, козлики. Но мы оценить в полной мере всю ферму не успели-ребёнок начал капризничать и уснул на руках в машине.
Irina
Ответ гида:
Экскурсия называется "В гости к осликам и не только". Поэтому маршрут выстроен так, что бы ВСЕМ членам семьи было не скучно.
Папы смогут узнать много нового о древней и современной истории острова, о политике и экономике, да о чем угодно, хоть о рыбалке.
Мам заинтересует волшебная чаша Пифагора и другие изделия в гончарной мастерской, рассказ о традициях Кипра и быте киприотов в этнографическом доме-музее.
Бабушки смогут помолиться о своем здоровье и здоровье своих внуков в монастыре, который хотя бы раз в год посещает большинство местных жителей, узнать почему киприотки, будучи православными, ходят в церковь без платков, а прихожане во время службы сидят в церкви. Смогут набрать святой воды. А если бабушки не верующие, то просто посмотреть фрагменты древних фресок.
Я стараюсь учесть интересы всех членов семьи, но всегда корректирую маршрут, если туристы хотят отдать предпочтение только интересам детей и ставят меня в известность об этом. В течении экскурсии я всегда спрашиваю все ли вас устраивает. У каждого малыша свой индивидуальный график сна и бодрствования и только мама может решать, что для него лучше в данный момент. Если бы Вы сказали, что Вас интересуют только ослики, то мы могли бы вообще все 4 часа провести на ослиной ферме. Я же сама не могу догадаться в какое время Вашему малышу лучше оказаться на ферме, а в какое спать.
В описании экскурсии на сайте перечислены места, которые мы посетим, поэтому обычно те туристы, которые едут с грудными детьми, рассчитывают прежде всего на получение информации для себя. Конечно же каждой мамочке хочется сделать всё для раннего развития малыша, и в этом плане потрогать осликов ребенку полезно, а большего никто и не ждёт. Согласитесь, что было бы странно ожидать от восьмимесячного малыша, что его заинтересуют корзиночки для халлуми, а вот у более старших детей и коконы шелкопряда, и рожковое дерево, и каменые жернова и многое-многое другое, вызывает живой интерес.
Я уже более десяти лет провожу экскурсии, сотрудничаю со всеми офисами в нашем районе, я там на очень хорошем счету, недостатка в заказах у меня нет, и, после Вашего отрицательного отзыва, я не пострадаю, а вот дети, родители которых после поставленных Вами трех звезд, не захотят заказывать эту экскурсию, не увидят много интересного.
Очень жаль. Ведь по сути дело же не во мне и не в экскурсии, а в том, что Ваш очаровательный ребёнок еще слишком мал для любой экскурсионной программы.

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