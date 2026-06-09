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скучно.

Папы смогут узнать много нового о древней и современной истории острова, о политике и экономике, да о чем угодно, хоть о рыбалке!

Мам заинтересует волшебная чаша Пифагора и другие изделия в гончарной мастерской, рассказ о традициях Кипра и быте киприотов в этнографическом доме-музее.

Бабушки смогут помолиться о своем здоровье и здоровье своих внуков в монастыре, который хотя бы раз в год посещает большинство местных жителей, узнать почему киприотки, будучи православными, ходят в церковь без платков, а прихожане во время службы сидят в церкви. Смогут набрать святой воды. А если бабушки не верующие, то просто посмотреть фрагменты древних фресок.

Я стараюсь учесть интересы всех членов семьи, но всегда корректирую маршрут, если туристы хотят отдать предпочтение только интересам детей и ставят меня в известность об этом. В течении экскурсии я всегда спрашиваю все ли вас устраивает. У каждого малыша свой индивидуальный график сна и бодрствования и только мама может решать, что для него лучше в данный момент. Если бы Вы сказали, что Вас интересуют только ослики, то мы могли бы вообще все 4 часа провести на ослиной ферме. Я же сама не могу догадаться в какое время Вашему малышу лучше оказаться на ферме, а в какое спать.

В описании экскурсии на сайте перечислены места, которые мы посетим, поэтому обычно те туристы, которые едут с грудными детьми, рассчитывают прежде всего на получение информации для себя. Конечно же каждой мамочке хочется сделать всё для раннего развития малыша, и в этом плане потрогать осликов ребенку полезно, а большего никто и не ждёт. Согласитесь, что было бы странно ожидать от восьмимесячного малыша, что его заинтересуют корзиночки для халлуми, а вот у более старших детей и коконы шелкопряда, и рожковое дерево, и каменые жернова и многое-многое другое, вызывает живой интерес.

Я уже более десяти лет провожу экскурсии, сотрудничаю со всеми офисами в нашем районе, я там на очень хорошем счету, недостатка в заказах у меня нет, и, после Вашего отрицательного отзыва, я не пострадаю, а вот дети, родители которых после поставленных Вами трех звезд, не захотят заказывать эту экскурсию, не увидят много интересного.

Очень жаль. Ведь по сути дело же не во мне и не в экскурсии, а в том, что Ваш очаровательный ребёнок еще слишком мал для любой экскурсионной программы.