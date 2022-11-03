Бишкек: через призму стрит-арта

Уличные арты, создаются, как самостоятельными художниками

Уличные арты, создаются, как самостоятельными художниками, так и по заказу правительственных учреждений, что в очередной раз нам подтверждает, важность уличного искусства и влияние их на каждого из нас.

Рисунки посвящены разным социальным темам: в поддержку врачей, о правах женщин, правильной переработке отходов, поэтому находясь с каждым объектом, в голове всплывает что-то свое, о чем хочется подумать.
Бишкек: через призму стрит-арта
Бишкек: через призму стрит-арта
Бишкек: через призму стрит-арта
Бишкек: через призму стрит-арта
Бишкек: через призму стрит-арта
Бишкек: через призму стрит-арта
Бишкек: через призму стрит-арта
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Описание

Что вас ждет

Произведения искусства, в виде стрит-арта, люди делали всю историю своего существования: начиная ещё с времён, когда предки современного человека жили в пещерах.
В современном мире создание картин на улицах, становится предметом усилий художников различных специализаций, но чаще всего привлекаются мастера именно уличного искусства. И в Бишкеке таких картин более, чем достаточно — и они стоят того, чтобы их увидеть своими глазами!
Стрит-арт, как современное искусство, играет роль формирования, продвижения и даже пробуждения сознания. При этом искусство — это не просто украшательство, но работа с подсознанием публики.
Рисунки посвящены разным социальным темам: в поддержку врачей, о правах женщин, правильной переработке отходов и многим другим, поэтому находясь с каждым объектом, в голове всплывает что-то свое, о чем хочется подумать.
Уличные арты, создаются, как самостоятельными художниками, так и по заказу правительственных учреждений, что в очередной раз нам подтверждает, важность уличного искусства и влияние их на каждого из нас.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
памятник Манасу, площадь Ала-Тоо, просп. Чуй
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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