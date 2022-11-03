Что вас ждет

Произведения искусства, в виде стрит-арта, люди делали всю историю своего существования: начиная ещё с времён, когда предки современного человека жили в пещерах.

В современном мире создание картин на улицах, становится предметом усилий художников различных специализаций, но чаще всего привлекаются мастера именно уличного искусства. И в Бишкеке таких картин более, чем достаточно — и они стоят того, чтобы их увидеть своими глазами!

Стрит-арт, как современное искусство, играет роль формирования, продвижения и даже пробуждения сознания. При этом искусство — это не просто украшательство, но работа с подсознанием публики.

Рисунки посвящены разным социальным темам: в поддержку врачей, о правах женщин, правильной переработке отходов и многим другим, поэтому находясь с каждым объектом, в голове всплывает что-то свое, о чем хочется подумать.

Уличные арты, создаются, как самостоятельными художниками, так и по заказу правительственных учреждений, что в очередной раз нам подтверждает, важность уличного искусства и влияние их на каждого из нас.

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услуги гида.

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