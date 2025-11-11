Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Вы увидите красивейшие каньоны, созданные природой при помощи ветра, воды и времени. Мы расскажем вам о процессе горообразования и об интересных находках палеонтологов. Прекрасным сопровождением в ходе нашей прогулки по дну этого природного произведения искусства будет рассказ о великом советском учёном-палеонтологе И. А. Ефремове, работавшем в этих краях в начале своей научной деятельности.