Вы увидите красивейшие каньоны, созданные природой при помощи ветра, воды и времени. Мы расскажем вам о процессе горообразования и об интересных находках палеонтологов. Прекрасным сопровождением в ходе нашей прогулки по дну этого природного произведения искусства будет рассказ о великом советском учёном-палеонтологе И. А. Ефремове, работавшем в этих краях в начале своей научной деятельности.
Описание водной прогулкиИзюминкой нашего путешествия является совсем необычный взгляд на горы Кыргызстана — взгляд с воды. Такие панорамы редко удавалось увидеть даже бывалым путешественникам. При этом участок реки, по которому проходит тур, выбран с расчётом на неопытных путешественников, без порогов, бурунов и где-то даже напоминает спокойную равнинную реку средней полосы России, да и грести нашим клиентам не придётся, за них в лодке будет работать профессиональный гид-гребец. Историко-археологический комплекс «городище Бурана» Древние города на шёлковом пути были громадными плавильными котлами, внутри которых смешивались культуры, языки, религии. Об устройстве, ремёслах и быте средневекового города, а также о значении Великого шёлкового пути в развитии нашей цивилизации мы поговорим во время экскурсии по историко-археологическому комплексу «городище Бурана». Индейские каноэ Водная часть тура проходит на индейских каноэ и это, по признанию наших клиентов, словно машина времени. Позволяет вдруг вернуться в мир романов Фенимора Купера и фильмов с Гойко Митичем, которые мы читали и смотрели в детстве. Вполне естественно, что и финиш этой части экспедиции будет не где-нибудь, а у вигвамов «индейской стоянки», где попыхивает дымком самовар с цветочным чаем и вкусным горным мёдом. А в качестве основного блюда на обед нашим гостям будет форель горячего копчения, которую им приготовят здесь же прямо у них на глазах. Важная информация:
- Туристы не участвуют в гребле на лодке. На протяжении всей водной части маршрута это работа профессионального гида-гребца. В лодке комфортно размещаются двое взрослых пассажиров и профессиональный гид-гребец.
- Отрезок водной части маршрута специально подобран таким образом что на нём отсутствуют участки реки с быстрым течением, водоворотами, перекатами и порогами. Главная цель организаторов предложить клиентам релакс прогулку среди волшебных пейзажей. Обратите внимание: на маршрут необходимо надеть одежду свободного кроя, спортивную обувь, солнцезащитные очки и головной убор, взять с собой крем от загара и воду.
Все дни недели с 09:00 до 19:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Археологический комплекс «городище Бурана»
- Боомское ущелье
- Каньон Кок-Мойнок
- Река Чу
Что включено
- Услуги гида
- Билеты в музей
- Порция форели
- Чай на стоянке
- Спасательные жилеты
- Чехлы для телефонов
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Железнодорожный вокзал города Бишкек
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни недели с 09:00 до 19:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
