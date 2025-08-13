Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя чудеса природы Кыргызстана с нашим однодневным туром к горячим источникам в Аламединском ущелье, известным как «Теплые Ключи».



Вы насладитесь расслабляющими термальными водами и живописными пейзажами этого удивительного уголка природы. 5 1 отзыв

Камчыбек Ваш гид в Бишкеке Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-5 человек $120 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии Откройте для себя чудеса природы Кыргызстана с нашим однодневным туром к горячим источникам в Аламединском ущелье, известным как «Теплые Ключи». Наслаждайтесь расслабляющими термальными водами и живописными пейзажами этого удивительного уголка природы. Утром мы встретимся в Бишкеке и отправимся к источникам. Дорога займет 1-1,5 часа. По прибытии у вас будет время для купания в горячих источниках и отдыха на свежем воздухе. После этого, увлекательный поход в горы.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Аламединское ущелье

Горячие источники Что включено Услуги гида

Трансфер Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.