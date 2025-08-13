Откройте для себя чудеса природы Кыргызстана с нашим однодневным туром к горячим источникам в Аламединском ущелье, известным как «Теплые Ключи».
Вы насладитесь расслабляющими термальными водами и живописными пейзажами этого удивительного уголка природы.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииОткройте для себя чудеса природы Кыргызстана с нашим однодневным туром к горячим источникам в Аламединском ущелье, известным как «Теплые Ключи». Наслаждайтесь расслабляющими термальными водами и живописными пейзажами этого удивительного уголка природы. Утром мы встретимся в Бишкеке и отправимся к источникам. Дорога займет 1-1,5 часа. По прибытии у вас будет время для купания в горячих источниках и отдыха на свежем воздухе. После этого, увлекательный поход в горы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аламединское ущелье
- Горячие источники
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
А
Алсу
13 авг 2025
Что хотели от экскурсии, все получили. Благодаря тому, что экскурсия индивидуальная, не было торопливости, суеты. Насладились горами и горным воздухом, увидели много красоты и перезагрузились. Гид Камчыбек очень внимательный и искренне любит свою страну. Благодарим за душевное общение и за угощения.
