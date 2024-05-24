Треккинг в Бишкеке

Найдено 9 экскурсий в категории «Треккинг и походы» в Бишкеке на русском языке, цены от €150, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Термальные источники Иссык-Куль и каньоны Конорчек: экскурсия
Откройте красоты Кыргызстана: уникальные каньоны Конорчек и релаксация в термальных источниках Иссык-Куля
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
335302 за всё до 3 чел.
Небесный мост в ущелье Чункурчак
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Небесный мост в ущелье Чункурчак: экскурсия с гидом
Покорите высоты Бишкека с экскурсией на Небесный мост в ущелье Чункурчак и запечатлейте незабываемые моменты
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $160 за всё до 3 чел.
Великолепные каньоны Сулуу-Терек и Конорчек за 1 день
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Великолепные каньоны Сулуу-Терек и Конорчек: путешествие за один день
Погрузитесь в мир красно-желтых скал и лабиринтов уникальных каньонов Сулуу-Терек и Конорчек, открывая красоту Киргизии
Начало: Бишкек по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$254 за всё до 4 чел.
Озеро Иссык-Куль + Каньоны Конорчек
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Озеро Иссык-Куль + Каньоны Конорчек
Начало: Я заберу вас из любой точки в пределах г. Бишкек
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$269 за всё до 3 чел.
Треккинг к озеру Кель-Тор
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Треккинг к озеру Кель-Тор: впечатляющее путешествие на высоте 2725 метров
Погрузитесь в мир горного величия и природной красоты с треккингом к озеру Кель-Тор. Это путешествие, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У торгового центра Vefa
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
230 за всё до 6 чел.
Поездка на водопад, ущелье Кегеты
Индивидуальная
8 часов
Поездка на водопад в ущелье Кегеты: живописные виды и чистый воздух
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты ущелья Кегеты, где вас ждут водопады, хвойный лес и незабываемые пейзажи
Начало: Ваш адрес отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Каньон бескрайних просторов: каньон Конорчек + зоопарк
Индивидуальная
9 часов
Каньон бескрайних просторов: Конорчек и зоопарк - путешествие из Бишкека
Приглашаем насладиться красотой каньона Конорчек и уникальной природой зоопарка. Ваше путешествие будет незабываемым
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
Водопад Кегетинского ущелья и тайны башни Бурана
Индивидуальная
12 часов
Водопад Кегетинского ущелья и башня Бурана: экскурсия в Бишкеке
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн во время экскурсии к водопаду и древней башне
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Водопад Белогорка и минеральные источники
Индивидуальная
11 часов
Водопад Белогорка и минеральные источники
Начало: Ваш отель в г. Бишкек
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$270 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    24 мая 2024
    Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Все было супер! Наш гид Алексей всё хорошо организовал и провел! Мы весело и познавательно провели время.
  • А
    Алена
    24 мая 2024
    Небесный мост в ущелье Чункурчак
    Спасибо огромное за душевную экскурсию! Это было абсолютно комфортное и приятное путешествие. Гид Камчыбек забрал нас из отеля, по дороге
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    ответил на все вопросы и показал места, где можно сделать крутые фотографии, и даже сам помог фотографироваться. Нам вообще ни о чем не пришлось заботиться) Сам мост оказался очень надежным, на такой высоте это важно) было совсем не страшно, но очень красиво. Мы прошли по мосту и забрались на смотровую площадку. Красивый вид и свежий воздух. Приятной неожиданностью оказался чай с местными сухофруктами и сладостями, которым нас угостил Камчыбек. Вся поездка прошла комфортно, в неспешном темпе. Спасибо за такой неожиданно душевный и приятный сервис. Обязательно обратимся к вам в следующую поездку))

  • А
    Алексей
    18 мая 2024
    Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Вряд ли стоит своих денег, в целом экскурсия удовлетворительная,
  • S
    Sergey
    13 апреля 2024
    Озеро Иссык-Куль + Каньоны Конорчек
    Просто замечательный маршрут с потрясающим гидом! Порадовал профессиональный и индивидуальный подход к организации, надеюсь, что до новых встреч
  • Т
    Татьяна
    9 апреля 2024
    Озеро Иссык-Куль + Каньоны Конорчек
    Отличный тур! Мы полазили среди скал, нагулялись по горному ущелью, посмотрели на прекрасный каньон. Озеро очень красивое, с волшебным цветом
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    воды. Одевайтесь удобно и тепло, если на улице не жара:) Если вам хочется совсем пассивную экскурсию, то этот каньон вам не подойдет, тут надо будет чуток приложить силы:) Была очень комфортная и интересная поездка, спасибо.

  • В
    Виктория
    4 февраля 2024
    Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Большое спасибо за невероятное путешествие 🗺️ Мы спонтанно отправились в Кыргызстану 🇰🇬. Было не так много времени, но мы выбрали поездку
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    до Иссык-куля. Алексей очень внимательный гид, все продуманно до мелочей. Видно, что любит свое дело и выполняет все от души. Комфортная машина. Гид водит идеально, не укачивало. Параллельно рассказывал интересные факты. Это помогало погрузиться в атмосферу этой страны. Прогулка по каньону была незабываемым путешествием. Дух завораживает от таких ландшафтов. Были интересные препятствия, которые нам профессионально помогали проходить. Чувствовали себя в безопасности. На финальной точке Алексей угостил нас вкуснейшим чаем и местными сладостями. В пути мы слушали национальную музыку и любовались сменяющимися пейзажами. После вкусного обеда, отправились на термальные источники. Там оказалось очень классно, посещение было включено в стоимость. Зимой особенно атмосферно было окунуться в горячие источники разной температуры. Часа хватило, очень расслабляет вид на горы 🏔️ На термальные источники рекомендуем взять купальник 👙 и полотенце. Вернулись в Бишкек достаточно быстро. Уставшие и счастливые Все путешествие прошло в спокойном темпе, при этом насыщенно! Нигде не спешили и просто наслаждались) Благодарим Алексея! Лучше и быть не может. Определенно будем рекомендовать друзьям. Теперь появилось желание вернуться 😂

    Большое спасибо за невероятное путешествие 🗺️Большое спасибо за невероятное путешествие 🗺️Большое спасибо за невероятное путешествие 🗺️
  • И
    Ирина
    20 сентября 2023
    Национальный парк Ала-Арча из Бишкека
    Ездили в национальный парк,. все очень понравилось. Машина пришла во время. гид очень учтивый, добрый внимательный. Путешествие понравилось. Чай от гида был супер. Рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    1 августа 2023
    Небесный мост в ущелье Чункурчак
    Побывали в ущелье Чункурчак,прошлись по небесному мосту,подышали горным воздухом,насладились красотами природы Киргизии,полюбовались водопадом и горными реками. Получили огромное удовольствие!
  • Р
    Ренольд
    25 июля 2023
    Прогулка по национальному парку Ала-Арча
    Ну как не поставить 5 звёзд, за отличную прогулку, замечательные виды и чистый воздух с ароматом горных трав? Ущелье Ак-Сай
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    - чудесное место, куда обязательно хочется вернуться ещё раз. До одноименного водопада добираться пару часов по горной тропинке и лучше выбирать обувь надёжно фиксирующую стопу. Отдельное спасибо гиду Диане за непринуждённый рассказ о жизни современной кыргызской семьи, блюдах, которые стоит попробовать, исторический экскурс в прошлое страны и неизменно позитивный настрой.

  • K
    Kristina
    30 апреля 2023
    Национальный парк Ала-Арча из Бишкека
    Мы совершили экскурсию в Ала-Арчу и остались очень довольны. Наш гид был профессиональным и отлично объяснял и показывал нам красивые
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    места. Он даже угостил нас чаем во время экскурсии. В целом, мы получили массу удовольствия и незабываемых впечатлений от поездки. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет насладиться красотами природы и культуры этого района.

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
  2. Небесный мост в ущелье Чункурчак
  3. Великолепные каньоны Сулуу-Терек и Конорчек за 1 день
  4. Озеро Иссык-Куль + Каньоны Конорчек
  5. Треккинг к озеру Кель-Тор
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 150 до 302 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Треккинг и походы», 9 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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