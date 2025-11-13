Маршрут нашего тура Он будет занимать порядка 12 часов. Начинаем в г. Бишкек, где мы заберем вас от отеля и направимся по одной из главных связующих «артерий» Кыргызстана, к озеру Иссык-Куль. Разнообразие видов вдоль дороги не даст вам заскучать, т. к. пейзажи за окном на протяжении всего маршрута будут разительно отличаться. Первая часть пути будет проходить по равнине, окруженной горными хребтами Кыргызстана с одной стороны и горной системой на территории Казахстана с другой стороны. Далее, дорога в буквальном смысле прорезает горные хребты, проходя по знаменитому Боомскому ущелью, с его отвесными склонами и серпантинами. В этом ущелье и берет свое начало система каньонов Конорчек.

Трекинг

Чтобы попасть в центр каньонов и насладиться его панорамой и простирающимися вокруг просторами нам необходимо будет совершить увлекательный пешеходный трекинг по древнему руслу пересохшей реки, имеющему свой выход прямиком в Боомское ущелье. Трекинг займет у нас порядка полутора часов (в обе стороны) и гарантировано подарит вам новые эмоции от преодоления преград в виде порогов и подъемов. СПА-комплекс и кафе национальной кухни Завершив прогулку, растратив энергию на трекинг ее необходимо будет восполнить! Для начала отправимся в город Балыкчи (Рыбачий), расположенный вдоль берега Иссык-Куль. Мы подкрепимся в кафе национальной кухни, и уже после этого, наслаждаясь прибрежными видами, направимся вдоль берега, в один из новейших СПА-комплексов. Он расположен на берегу озера, под открытым небом. На его территории 7 термальных бассейнов разной температуры. Мы выбрали для тура именно этот комплекс т. к. он обладает действительно отличной инфраструктурой, чистыми бассейнами с настоящей терминальной водой и непередаваемой атмосферой озера Иссык-Куль. Завершим наш тур обратной дорогой. Береговые пейзажи вдоль нее разительно изменят свой облик в лучах закатного солнца, а ущелье и долина в сумерках приобретут свой уникальный шарм, не оставляя шансов не влюбится в природу нашей страны. Важная информация: Необходимо взять с собой: купальные принадлежности и полотенца. При их отсутствии, можно арендовать/купить за дополнительную плату в СПА-комплексе на месте.