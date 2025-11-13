Необычный и полный впечатлений тур для тех, кто хочет максимально погрузиться в атмосферу озера Иссык-Куль.
Познакомиться с настоящими минеральными терминальными источниками, расположенными на его берегу в одном из самых современных СПА-комплексов Кыргызстана под открытым небом.
При этом по пути вас ждет увлекательный маршрут по одному из самых необычных каньоном Кыргызстана — системе горных образований Конорчек.
Познакомиться с настоящими минеральными терминальными источниками, расположенными на его берегу в одном из самых современных СПА-комплексов Кыргызстана под открытым небом.
При этом по пути вас ждет увлекательный маршрут по одному из самых необычных каньоном Кыргызстана — системе горных образований Конорчек.
Описание экскурсии
Маршрут нашего тура Он будет занимать порядка 12 часов. Начинаем в г. Бишкек, где мы заберем вас от отеля и направимся по одной из главных связующих «артерий» Кыргызстана, к озеру Иссык-Куль. Разнообразие видов вдоль дороги не даст вам заскучать, т. к. пейзажи за окном на протяжении всего маршрута будут разительно отличаться. Первая часть пути будет проходить по равнине, окруженной горными хребтами Кыргызстана с одной стороны и горной системой на территории Казахстана с другой стороны. Далее, дорога в буквальном смысле прорезает горные хребты, проходя по знаменитому Боомскому ущелью, с его отвесными склонами и серпантинами. В этом ущелье и берет свое начало система каньонов Конорчек.
Трекинг
Чтобы попасть в центр каньонов и насладиться его панорамой и простирающимися вокруг просторами нам необходимо будет совершить увлекательный пешеходный трекинг по древнему руслу пересохшей реки, имеющему свой выход прямиком в Боомское ущелье. Трекинг займет у нас порядка полутора часов (в обе стороны) и гарантировано подарит вам новые эмоции от преодоления преград в виде порогов и подъемов. СПА-комплекс и кафе национальной кухни Завершив прогулку, растратив энергию на трекинг ее необходимо будет восполнить! Для начала отправимся в город Балыкчи (Рыбачий), расположенный вдоль берега Иссык-Куль. Мы подкрепимся в кафе национальной кухни, и уже после этого, наслаждаясь прибрежными видами, направимся вдоль берега, в один из новейших СПА-комплексов. Он расположен на берегу озера, под открытым небом. На его территории 7 термальных бассейнов разной температуры. Мы выбрали для тура именно этот комплекс т. к. он обладает действительно отличной инфраструктурой, чистыми бассейнами с настоящей терминальной водой и непередаваемой атмосферой озера Иссык-Куль. Завершим наш тур обратной дорогой. Береговые пейзажи вдоль нее разительно изменят свой облик в лучах закатного солнца, а ущелье и долина в сумерках приобретут свой уникальный шарм, не оставляя шансов не влюбится в природу нашей страны. Важная информация: Необходимо взять с собой: купальные принадлежности и полотенца. При их отсутствии, можно арендовать/купить за дополнительную плату в СПА-комплексе на месте.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Иссык-Куль
- Северный берег
- Боомское ущелье
- Чуйскую долину
- Каньон Конорчек
Что включено
- Полный трансфер от/до отеля
- СПА-комплекс с терминальными источниками на 1 час
- Травяной чай и печеньки
- Бутилированная вода, без ограничений
- Плотные дождевики от дождя и ветра в горах
- Детское кресло для группы с ребенком
- Корма для белочек и птиц
Что не входит в цену
- Обед
- Купальные принадлежности
- Полотенца
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Необходимо взять с собой: купальные принадлежности и полотенца
- При их отсутствии, можно арендовать/купить за дополнительную плату в СПА-комплексе на месте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бишкека
Похожие экскурсии из Бишкека
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Бишкека к горячим источникам Иссык-Куля: культура и природа
Погрузитесь в удивительный мир кыргызской природы и культуры с экскурсией к озеру Иссык-Куль и его горячим источникам
Начало: У вашего отеля
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
€350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Иссык-Кулю: северное очарование за день
Погрузитесь в мир природных чудес и древних тайн на берегу Иссык-Куля, сопровождаемые опытным гидом
Начало: В Бишкеке
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
€338 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Южный берег Иссык-Куля и каньон Сказка: индивидуальное путешествие
Путешествие на южный берег Иссык-Куль и каньон Сказка. Насладитесь природой, пейзажами и комфортом. Заберём вас от отеля в Бишкеке
Начало: Ваш отель
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
€380 за всё до 3 чел.