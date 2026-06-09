Сбежать из города в горы, искупаться в горячих источниках и провести день среди красивых пейзажей — отличный план для отдыха рядом с Бишкеком.
Вас ждут термальные бассейны, прогулка по Аламединскому ущелью, свежий горный воздух и обед с блюдами национальной кухни.
Вас ждут термальные бассейны, прогулка по Аламединскому ущелью, свежий горный воздух и обед с блюдами национальной кухни.
Описание экскурсии
- Мы встретимся в Бишкеке и отправимся к горячим источникам. Дорога займёт около 1–1,5 часа. По прибытии у вас будет время для купания и отдыха на свежем воздухе.
- После этого нас ждёт прогулка по горам, во время которой вы сможете насладиться живописными пейзажами и чистым горным воздухом.
- Завершим день обедом в ресторане национальной кухни. Здесь вы попробуете традиционные кыргызские блюда и полюбуетесь видами на горы.
А ещё:
- Вы узнаете, как образуются горячие источники, какими особенностями они обладают и какую роль играют в природе региона.
- Поговорим о флоре и фауне окрестностей, а также о том, как природные условия формируют местные экосистемы.
- Обсудим особенности кыргызской кухни, местные традиции и гостеприимство, которые сохраняются и сегодня.
- Познакомимся с культурными и историческими особенностями региона и узнаем, как они связаны с современным образом жизни местных жителей.
Организационные детали
Возьмите купальник, полотенце и удобную обувь. В горах может быть прохладно, поэтому захватите лёгкую куртку.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камчыбек — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 94 туристов
Я профессиональный гид, который проводит экскурсии по Киргизии. Люблю свою работу и считаю, что это лучшее занятие в мире! Киргизия — это удивительная страна с богатой культурой, историей и красивейшими пейзажами, и я очень рад делиться своими знаниями и опытом с туристами со всего мира.
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