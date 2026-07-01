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Индивидуальная
до 6 чел.
Небесный мост в ущелье Чункурчак
Начало: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из аэропорта в сердце Тянь-Шаня: ущелье Ала-Арча и горные пейзажи
Начало: Аэропорт «Манас»
«Я встречу вас прямо в аэропорту и на комфортном электрическом авто отправимся в удивительное ущелье Ала-Арча, где вас ждут первые панорамные виды гор»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Иссык-Куль за день: ущелья, древние рисунки и горячие источники
Начало: У отеля туриста
«Григорьевское ущелье Ущелье, известное своей дикой красотой и хвойными лесами, расположено на высоте около 2200 метров над уровнем моря»
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
$340 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Небесный мост, Аламединское ущелье и центр отдыха Архар
Начало: По договоренности
«Небесный мост и Аламединском ущелье — удивительное место с живописными видами на горы, леса и водопад»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописное Аламединское ущелье - индивидуальная экскурсия за 4 часа
Начало: По договоренности
«Вы сможете насладиться прогулкой по ущелью, насмотреться на потрясающие виды и сделать великолепные фотографии»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Горы Кыргызстана: ущелье Шамси
Приглашаем на незабываемое путешествие по ущелью Шамси, где вас ждут впечатляющие горные виды и встречи с дикой природой
«Дорога из Бишкека до ущелья займёт около 2 часов»
30 ноя в 07:00
€206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ала-Арча, Аламединское ущелье и Небесный мост
Начало: По договоренности
«Следующая точка маршрута — ущелье Чункурчак который славится известным Небесным мостом и Водопадом»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Однодневная поездка в ущелье Чункурчак
Начало: По договоренности
«Лучшее место для семейного отдыха Мы заберем вас из отеля в Бишкеке в 9 утра, далее нас ждет часовая поездка на микроавтобусе до курорта «Супара Чункурчак», расположенного в ущелье»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
$290 за всё до 15 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Чегемское ущелье»
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