Я встречу вас в зале прилёта с табличкой с вашим именем и помогу с багажом. Мы познакомимся и сразу отправимся в сторону гор — к национальному парку «Ала-Арча».
Дорога в горы Тянь-Шаня
По дороге вы узнаете о Кыргызстане, его природе и культуре. Я расскажу о жизни в стране, поделюсь полезными советами для путешественников и при необходимости помогу обменять валюту или остановиться в кафе.
Национальный парк «Ала-Арча»
Мы окажемся в одном из самых красивых ущелий страны. На электромобиле можно проехать глубже в парк — примерно на 10 км, где начинаются лучшие виды:
горная река Ала-Арча — бурный поток с кристально чистой водой
альпийские луга — открытые пространства на высоте до 2500 м
Мы пройдём по удобной тропе вдоль реки, сделаем остановки для фотографий и поговорим о природе, флоре и фауне этих мест.
Отдых у горной реки
После прогулки будет время немного отдохнуть у воды. При желании можно устроить небольшой пикник или просто насладиться пейзажами.
Возвращение в Бишкек
Когда вы будете готовы, мы отправимся обратно в город. Я отвезу вас прямо к вашему отелю или апартаментам.
Во время поездки вы узнаете
Почему Кыргызстан называют «второй Швейцарией»
Как формировались горы Тянь-Шаня и ущелье Ала-Арча
Какие редкие животные обитают в этих местах
Что такое джайлоо и какую роль играют горы в жизни кыргызского народа
Чем отличаются климат и природа высокогорных лугов
Организационные детали
Дорога в Национальный парк Ала-Арча — около 1 ч
Маршрут и темп прогулки можно адаптировать под ваши пожелания
Поедем на электромобиле BYD Song Plus EV с кондиционером, просторным салоном, Wi-Fi и бутилированной водой. Детские кресла предоставляются по запросу
Дополнительные расходы
Вход в национальный парк «Ала-Арча» — 800 сом (€8) за автомобиль
Питание по пути (по желанию)
Фуникулёр на панорамную площадку 2518 м — 600 сом (€6) с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Манас
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азим — ваш гид в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 17 туристов
Большую часть жизни я живу в Кыргызстане — стране с удивительной природой, богатой историей и тёплыми традициями. С детства я обожал путешествовать и исследовать новые места, узнавать что-то новое и читать дальшеуменьшить
делиться этим с другими.
Сейчас я с радостью показываю путешественникам всю красоту и душу Кыргызстана: рассказываю о быте кочевников, истории нашего народа, провожу через живописные пейзажи и культурные уголки.
У меня есть и международный опыт — я работал гидом в Дубае 4 года, где научился быть внимательным к разным культурам и ожиданиям гостей.
Я искренне люблю своё дело и всегда стараюсь, чтобы путешествие было не просто интересным, а тёплым и запоминающимся. Буду рад провести вас по моей родной стране и поделиться её красотой лично.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
–
Сергей
отличная поездка! прекрасное сочетание цены и качества! новый электрический автомобиль, безопасное вождение. хорошее знание местности. отлично провели время. гид помог решить многие технические вопросы в том числе за пять минут сделали б/карты
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Огромное спасибо Азиму за организацию и проведение экскурсии! Это даже сложно назвать экскурсией: я побывала в Кыргызстане гостях! У человека, который очень любит свою страну и хочет показать ее тебе читать дальшеуменьшить
такой, какой любит! Идея встречи в аэропорту - это очень круто: ты едешь в новую страну, новый город, и при этом, тебя уже там ждут! Это очень приятно и удобно. Азим приятный собеседник, рассказывает не заученный текст, а ведёт живую интересную беседу, подстраивается под собеседника, пытается выяснить, что тебе интересно. Места, которые мы посетили, невероятно красивые! Кыргызстан теперь занимает частичку моей души навсегда! 🤍
+2
Азим
Ответ организатора:
Спасибо за тёплые слова. Рад, что вам понравились места и сама поездка. Для меня важно, чтобы знакомство со страной оставляло такие эмоции. Буду рад видеть Вас снова.
Вам был полезен этот отзыв?
A
AIAZ
Хочу сказать огромное спасибо своему гиду Азиму за потрясающую экскурсию в ущелье Ала-Арча!
Это был не просто поход, а настоящее приключение с душой. Азим оказался не просто профессионалом, а увлеченным человеком, который искренне любит свою работу и природу Кыргызстана. Он отлично знает историю, народа и прекрасно ориентируется как в городе так и в ущелье!
Вам был полезен этот отзыв?
Василиса
Большое спасибо Азиму за индивидуальный подход в составлении маршрута и за возможность в сжатые сроки посмотреть красивые места. Азим - приятный собеседник, отличный рассказчик и прекрасный водитель. Однозначно рекомендую!
Азим
Ответ организатора:
Спасибо большое за такие тёплые слова! Рад, что поездка понравилась и удалось показать вам красивые места. Буду рад видеть вас снова в Кыргызстане!
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Очень понравилась экскурсия, а также сам Азим как гид и как просто прекрасный, отзывчивый человек! Берите туры с Азимом, не пожалеете точно! Индивидуальный подход под любой запрос, полное составление маршрута и следование ему. Один из лучших дней в моей поездке, куча впечатлений и фото. Интересные рассказы и погружение в культуру и историю Кыргызстана. Спуск на зиплайне останется в моей памяти навсегда:)
Азим
Ответ организатора:
Спасибо Вам большое за отзыв. Рад, что день получился насыщенным и запоминающимся. Приятно, что отметили маршрут и подход) Стараюсь учитывать каждый запрос.
Буду очень рад новой встрече.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Бишкека
Похожие экскурсии на «Из аэропорта Бишкека - сразу в горы Тянь-Шаня»