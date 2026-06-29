Прилетели в Бишкек — и уже через час гуляете в настоящих горах. Как вам такой план? Вместо обычной дороги в город вас ждёт живописное ущелье Ала-Арча: горные реки, альпийские луга и панорамы Тянь-Шаня. Я встречу вас в аэропорту, отвезу в национальный парк, проведу лёгкую прогулку по горам, а затем доставлю в нужное место в Бишкеке.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Встреча в аэропорту Манас

Я встречу вас в зале прилёта с табличкой с вашим именем и помогу с багажом. Мы познакомимся и сразу отправимся в сторону гор — к национальному парку «Ала-Арча».

Дорога в горы Тянь-Шаня

По дороге вы узнаете о Кыргызстане, его природе и культуре. Я расскажу о жизни в стране, поделюсь полезными советами для путешественников и при необходимости помогу обменять валюту или остановиться в кафе.

Национальный парк «Ала-Арча»

Мы окажемся в одном из самых красивых ущелий страны. На электромобиле можно проехать глубже в парк — примерно на 10 км, где начинаются лучшие виды:

горные вершины Тянь-Шаня — панорамы заснеженных хребтов

— панорамы заснеженных хребтов горная река Ала-Арча — бурный поток с кристально чистой водой

— бурный поток с кристально чистой водой альпийские луга — открытые пространства на высоте до 2500 м

Мы пройдём по удобной тропе вдоль реки, сделаем остановки для фотографий и поговорим о природе, флоре и фауне этих мест.

Отдых у горной реки

После прогулки будет время немного отдохнуть у воды. При желании можно устроить небольшой пикник или просто насладиться пейзажами.

Возвращение в Бишкек

Когда вы будете готовы, мы отправимся обратно в город. Я отвезу вас прямо к вашему отелю или апартаментам.

Во время поездки вы узнаете

Почему Кыргызстан называют «второй Швейцарией»

Как формировались горы Тянь-Шаня и ущелье Ала-Арча

Какие редкие животные обитают в этих местах

Что такое джайлоо и какую роль играют горы в жизни кыргызского народа

Чем отличаются климат и природа высокогорных лугов

Организационные детали

Дорога в Национальный парк Ала-Арча — около 1 ч

Маршрут и темп прогулки можно адаптировать под ваши пожелания

Поедем на электромобиле BYD Song Plus EV с кондиционером, просторным салоном, Wi-Fi и бутилированной водой. Детские кресла предоставляются по запросу

Дополнительные расходы