читать дальше Но это ничуть не умаляет содержание. Ущелье захватывающе красивое, хватило и впечатлений и адреналина (небесный мост, подъемники, зиплайн). Все было организовано с учетом наших пожеланий, в нашем темпе (мы были с детьми). Эл очень внимательный, интересный собеседник и хороший организатор. Отдельное спасибо за очень комфортабельный автомобиль и нашего водителя профи. По серпантинам и горным дорогам проехали отлично. Рекомендуем от всей души!

Отличная экскурсия! То что нужно, когда есть не очень много времени. Действительно, чуть больше часа и мы были на месте.