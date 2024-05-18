Ущелье Чункурчак – экскурсии в Бишкеке

Найдено 3 экскурсии в категории «Ущелье Чункурчак» в Бишкеке на русском языке, цены от €149, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
Перезагрузиться в живописных горных местах и узнать больше об особенностях региона
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
175149 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - в ущелье Чункурчак
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Уникальное путешествие из Бишкека в ущелье Чункурчак с зиплайном и этнокомплексом
Вас ждет незабываемое приключение в ущелье Чункурчак: прогулка по небесному мосту, зиплайн и знакомство с культурой Кыргызстана
Начало: у вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
175 за всё до 5 чел.
Мототур по Кыргызстану
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
8 часов
Мототур по Кыргызстану
Отправиться в путешествие по бездорожью, чтобы увидеть сказочные долины и загадочные горы Тянь-Шаня
Начало: На проспекте Мира/Горького
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    18 мая 2024
    3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
    Великолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечки, чтобы покормить белок и синичек. Ребёнок был в восторге)). Привез в отличный ресторан, поменял маршрут по нашей просьбе. Выше всяких похвал!
    Великолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечки
  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2024
    Из Бишкека - в ущелье Чункурчак
    Отличная экскурсия! То что нужно, когда есть не очень много времени. Действительно, чуть больше часа и мы были на месте.
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    Но это ничуть не умаляет содержание. Ущелье захватывающе красивое, хватило и впечатлений и адреналина (небесный мост, подъемники, зиплайн). Все было организовано с учетом наших пожеланий, в нашем темпе (мы были с детьми). Эл очень внимательный, интересный собеседник и хороший организатор. Отдельное спасибо за очень комфортабельный автомобиль и нашего водителя профи. По серпантинам и горным дорогам проехали отлично. Рекомендуем от всей души!

  • А
    Андрей
    15 апреля 2024
    Из Бишкека - в ущелье Чункурчак
    Поездка понравилась. Рекомендую тем, кто не хочет тратить целый день и ехать далеко. Немного красивой природы, немного активностей, вкусная местная кухня при желании.
  • Е
    Елена
    3 апреля 2024
    Из Бишкека - в ущелье Чункурчак
    Большое спасибо команде Эла за организацию экскурсии в ущелье Чункурчак! Не смотря на плохую погоду, нашей компании было хорошо. Гид
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    Аяна была к нам очень внимательна и рассказывала интересно о Кыргызстане и о Бишкеке. На видовых площадках мы сделали замечательные фото и оставим надолго в памяти это место. Отдельные слова благодарности водителю! По горным дорогам или, правильнее сказать - по бездорожью, вел машину, как настоящий профи!

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Ущелье Чункурчак»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
  2. Из Бишкека - в ущелье Чункурчак
  3. Мототур по Кыргызстану
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Ущелье Чункурчак" можно забронировать 3 экскурсии от 149 до 250 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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