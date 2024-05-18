1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
Перезагрузиться в живописных горных местах и узнать больше об особенностях региона
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
175€149 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Уникальное путешествие из Бишкека в ущелье Чункурчак с зиплайном и этнокомплексом
Вас ждет незабываемое приключение в ущелье Чункурчак: прогулка по небесному мосту, зиплайн и знакомство с культурой Кыргызстана
Начало: у вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€175 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мототур по Кыргызстану
Отправиться в путешествие по бездорожью, чтобы увидеть сказочные долины и загадочные горы Тянь-Шаня
Начало: На проспекте Мира/Горького
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
€250 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим18 мая 2024Великолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечки, чтобы покормить белок и синичек. Ребёнок был в восторге)). Привез в отличный ресторан, поменял маршрут по нашей просьбе. Выше всяких похвал!
- ЕЕкатерина30 апреля 2024Отличная экскурсия! То что нужно, когда есть не очень много времени. Действительно, чуть больше часа и мы были на месте.
- ААндрей15 апреля 2024Поездка понравилась. Рекомендую тем, кто не хочет тратить целый день и ехать далеко. Немного красивой природы, немного активностей, вкусная местная кухня при желании.
- ЕЕлена3 апреля 2024Большое спасибо команде Эла за организацию экскурсии в ущелье Чункурчак! Не смотря на плохую погоду, нашей компании было хорошо. Гид
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Ущелье Чункурчак»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Ущелье Чункурчак" можно забронировать 3 экскурсии от 149 до 250 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Ущелье Чункурчак», 4 ⭐ отзыва, цены от €149. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август