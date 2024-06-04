Активности – экскурсии в Бишкеке

Найдено 12 экскурсий в категории «Активности» в Бишкеке на русском языке, цены от €129, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
24 отзыва
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек: индивидуальная экскурсия
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
275248 за всё до 3 чел.
Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Путешествие из Бишкека к Иссык-Кулю: от «Гавайи» до петроглифов
Откройте для себя красоту Киргизии в путешествии из Бишкека к Иссык-Кулю. Плавание на шатрах, горячие источники и древние петроглифы ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
260 за всё до 3 чел.
Из Бишкека - в космос: каньоны Сулуу-Терек и Конорчек за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Из Бишкека в космические каньоны Сулуу-Терек и Конорчек за один день
Погрузитесь в мир красно-желтых скал и инопланетных пейзажей каньонов Сулуу-Терек и Конорчек, путешествуя на внедорожнике и пешком
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
229 за всё до 4 чел.
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
Посетить потаенные уголки ущелья Чункурчак и узнать о традиционном быте кыргызов
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
129 за всё до 4 чел.
Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Термальные источники Иссык-Куль и каньоны Конорчек: экскурсия
Откройте красоты Кыргызстана: уникальные каньоны Конорчек и релаксация в термальных источниках Иссык-Куля
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
335302 за всё до 3 чел.
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью с водопадом и обедом
Погрузитесь в мир кыргызской природы на спине верного коня. Вас ждут впечатляющие виды, встречи с дикой природой и вкусный обед у реки
18 июня в 08:30
19 июня в 08:30
165 за всё до 6 чел.
Однодневная поездка в ущелье Чункурчак
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия в ущелье Чункурчак: этно-комплекс «Супара Чункурчак»
Почувствуйте красоту кыргызского гостеприимства в этно-комплексе «Супара Чункурчак». Вас ждут горы, юрты и незабываемые впечатления
Завтра в 12:30
10 июня в 09:00
195 за всё до 3 чел.
Из Бишкека - в ущелье Чункурчак
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Уникальное путешествие из Бишкека в ущелье Чункурчак с зиплайном и этнокомплексом
Вас ждет незабываемое приключение в ущелье Чункурчак: прогулка по небесному мосту, зиплайн и знакомство с культурой Кыргызстана
Начало: у вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
175 за всё до 5 чел.
Треккинг к озеру Кель-Тор
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Треккинг к озеру Кель-Тор: впечатляющее путешествие на высоте 2725 метров
Погрузитесь в мир горного величия и природной красоты с треккингом к озеру Кель-Тор. Это путешествие, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У торгового центра Vefa
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
230 за всё до 6 чел.
Форелевая рыбалка и отдых на природе: поездка из Бишкека
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Форелевая рыбалка и отдых на природе: поездка из Бишкека
Научиться ловить рыбу в горных реках, полюбоваться пейзажами и отведать национальное блюдо на костре
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
265 за всё до 6 чел.
Небесный мост в ущелье Чункурчак
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Небесный мост в ущелье Чункурчак: мост между скалами с видом на водопады
Подарите себе незабываемые впечатления, пройдя по воздушному мосту между скалами с потрясающими видами на природу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Мототур по Кыргызстану
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
8 часов
Мототур по Кыргызстану
Отправиться в путешествие по бездорожью, чтобы увидеть сказочные долины и загадочные горы Тянь-Шаня
Начало: На проспекте Мира/Горького
10 июня в 12:30
11 июня в 10:00
250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владислав
    4 июня 2024
    Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Спасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будут так себе, а оказалось,
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    что дорога к ним и сама точка назначения были топ! Озеро красивое, можно даже купаться, если ехать в сезон. Люди местные очень душевный народ. В солнечную погоду рекомендую головной убор и ветровку/толстовку - ветер в каньонах неслабый. Гид Александр помимо знающего профессионала оказался просто хорошим человеком и собеседником. Атмосфера была расслабленная, без напрягов. Во время дороги были как и интересные рассказы, так и спокойная поездка с музыкой домой, когда немного хотелось спать после прогулок. По желанию, может остановиться, если заметили хороший кадр. Одним словом, комфорт. Дополнительно заезжали попробовать местную кухню: перед каньонами заехали перекусить в кафе каттаму, а после озера иссыккульскую форель - кайф! Рекомендую брать на покушать около 2000 сом на двоих. В общем, экскурсию рекомендуем!

    Спасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будутСпасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будут
  • Т
    Тамара
    24 мая 2024
    Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Все было супер! Наш гид Алексей всё хорошо организовал и провел! Мы весело и познавательно провели время.
  • К
    Константин
    19 мая 2024
    Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»
    Отличная экскурсия. Посетили красивейшее озеро Иссык - Куль, башню Бурано, музей петроглифов. Покатались на катере по озеру и посетили горячие
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    источники. Экскурсовод-водитель Алай рассказал много интересного об истории региона и Киргизии в целом. Особенно хочется отметить комфортный автомобиль и безопасное вождение, что является немаловажным фактором в столь длительных экскурсиях. Однозначно рекомендую эту экскурсию и этого экскурсовода.

    Отличная экскурсия. Посетили красивейшее озеро Иссык - Куль, башню Бурано, музей петроглифов. Покатались на катере поОтличная экскурсия. Посетили красивейшее озеро Иссык - Куль, башню Бурано, музей петроглифов. Покатались на катере поОтличная экскурсия. Посетили красивейшее озеро Иссык - Куль, башню Бурано, музей петроглифов. Покатались на катере поОтличная экскурсия. Посетили красивейшее озеро Иссык - Куль, башню Бурано, музей петроглифов. Покатались на катере по
  • В
    Виталий
    19 мая 2024
    Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Экскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячий чай в каньоне, за отличную компанию и интересную экскурсию! Отдельное спасибо за дождевики во время небольшого дождика! Все предусмотрено ☺️ Однозначно рекомендую экскурсию!
    Экскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячийЭкскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячийЭкскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячийЭкскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячий
  • А
    Алексей
    18 мая 2024
    Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Вряд ли стоит своих денег, в целом экскурсия удовлетворительная,
  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Прекрасное путешествие! Спасибо гиду Александру за отличный тур, лёгкость в общении и классный музыкальный вкус 🇰🇬
  • М
    Михаил
    12 мая 2024
    Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
    Организация как я люблю - без лишней суеты. Договорились о времени, на кануне вечером, на следующий день, по времени за нами
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    приехал гид Евгений, все это без лишних сообщений и созвонов. Сказано - сделано! Авто в отличном техническом состоянии. С Евгением провели этот день в абсолютном комфорте по всем аспектам мероприятия. Хотите не устать из-за длительности экскурсии, насладиться пейзажами, пусть и с лайтовыми но элементами джиппинга, интересно провести день и при этом не далеко от Бишкека - однозначно этот тот вариант!

  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2024
    Из Бишкека - в ущелье Чункурчак
    Отличная экскурсия! То что нужно, когда есть не очень много времени. Действительно, чуть больше часа и мы были на месте.
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    Но это ничуть не умаляет содержание. Ущелье захватывающе красивое, хватило и впечатлений и адреналина (небесный мост, подъемники, зиплайн). Все было организовано с учетом наших пожеланий, в нашем темпе (мы были с детьми). Эл очень внимательный, интересный собеседник и хороший организатор. Отдельное спасибо за очень комфортабельный автомобиль и нашего водителя профи. По серпантинам и горным дорогам проехали отлично. Рекомендуем от всей души!

  • А
    Андрей
    15 апреля 2024
    Из Бишкека - в ущелье Чункурчак
    Поездка понравилась. Рекомендую тем, кто не хочет тратить целый день и ехать далеко. Немного красивой природы, немного активностей, вкусная местная кухня при желании.
  • Е
    Елена
    3 апреля 2024
    Из Бишкека - в ущелье Чункурчак
    Большое спасибо команде Эла за организацию экскурсии в ущелье Чункурчак! Не смотря на плохую погоду, нашей компании было хорошо. Гид
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    Аяна была к нам очень внимательна и рассказывала интересно о Кыргызстане и о Бишкеке. На видовых площадках мы сделали замечательные фото и оставим надолго в памяти это место. Отдельные слова благодарности водителю! По горным дорогам или, правильнее сказать - по бездорожью, вел машину, как настоящий профи!

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Активности»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
  2. Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»
  3. Из Бишкека - в космос: каньоны Сулуу-Терек и Конорчек за 1 день
  4. Биосферный заповедник Чункурчак и его окрестности
  5. Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Активности" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 129 до 302 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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