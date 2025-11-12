Погрузитесь в захватывающее приключение в туре по каньонам Конорчек и башне Бурана! Вас ждет удивительное путешествие по красивейшим местам Кыргызстана, где будут сменяться высокие утесы и могучие горы.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииВы окунетесь в мир дикой природы, насладитесь захватывающими видами на бескрайние горные вершины. Посещение каньонов изрядно поднимет ваш адреналин и запомнится на долгие годы. А встреча с башней Бурана станет настоящим шедевром истории и архитектуры. Этот уникальный памятник, оставленный нашими предками погрузит вас в незабываемое впечатление и окунет в магию величественного исторического наследия. Во время нашей экскурсии мы так же увидим балбалы — надгробные плиты, древние наскальные рисунки и посетим музей, в котором увидим находки после раскопок на территории города «Баласагун». Опытные гиды и комфортабельные условия на туре помогут сделать ваше путешествие незабываемым и легким. Подарите себе удивительные впечатления и воспоминания на всю жизнь вместе с туром по каньонам Конорчек и башне Бурана!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньоны Конорчек
- Башню Бурана
- Балбалы
- Музей на территории города «Баласагун»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Перекус в кафе
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
