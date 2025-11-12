Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в захватывающее приключение в туре по каньонам Конорчек и башне Бурана! Вас ждет удивительное путешествие по красивейшим местам Кыргызстана, где будут сменяться высокие утесы и могучие горы.

Описание экскурсии Вы окунетесь в мир дикой природы, насладитесь захватывающими видами на бескрайние горные вершины. Посещение каньонов изрядно поднимет ваш адреналин и запомнится на долгие годы. А встреча с башней Бурана станет настоящим шедевром истории и архитектуры. Этот уникальный памятник, оставленный нашими предками погрузит вас в незабываемое впечатление и окунет в магию величественного исторического наследия. Во время нашей экскурсии мы так же увидим балбалы — надгробные плиты, древние наскальные рисунки и посетим музей, в котором увидим находки после раскопок на территории города «Баласагун». Опытные гиды и комфортабельные условия на туре помогут сделать ваше путешествие незабываемым и легким. Подарите себе удивительные впечатления и воспоминания на всю жизнь вместе с туром по каньонам Конорчек и башне Бурана!

