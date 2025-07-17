читать дальше

нужно другой маршрут или брать тур на несколько дней, чтобы увидеть озеро и с высоты гор и с живописного южного берега. Мне стоило учесть это при бронировании. Но зато по дороге мы заехали в каньон Конорчек- это было неожиданно красиво и необычно, а прогулка по руслу высохшей реки оказалась очень интересным опытом.



Про гида: Денис, кажется, знает все о Кыргызстане, с ним интересно, легко и весело. С Денисом можно вообще не включать мозг, потому что он вас проведет через каждый камушек, везде, где нужно, подстелит соломку, обо всем расскажет и еще сделает кучу бомбических фоток. При этом все будет максимально естественно, незаметно для вас и очень ненавязчиво.



Итог. Стандартный маршрут был так себе. Пять звезд поставила Денису. Расскажите ему перед поездкой о том что именно и как вы хотите увидеть. Сама бы сделала именно так, если бы поехала второй раз. Уверена, Денис предложит лучшее из возможного