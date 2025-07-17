Индивидуальная
до 4 чел.
От каньонов Конорчек до берегов Иссык-Куля
Начало: Встреча в вашем отеле
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Гранд Каньон в миниатюре
Погрузитесь в атмосферу древнего Кыргызстана. Вас ждут каньоны Конорчек, башня Бурана и термальные источники Иссык-Ата
Начало: По договоренности
Расписание: Заказы в любое удобное для вас время.
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Каньоны и тайны башни Бурана
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
$150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина17 июля 2025Вся наша поезда понравилась 👍🏻 Денис выручал, подсказывал, рассказывал 🙌🏻 надеемся еще раз приехать 🤞🏻
- ААльбина16 июня 2025Вчера семьей были на экскурсии каньон Конорчек-северный берег озера Иссык-Куль.
В Бишкеке мы были проездом и хотелось бы помимо дел еще
- AANASTASIIA15 июня 2025Про маршрут: ехала в Кыргызстан ради Иссык-Куля, в итоге он оказался самым большим разочарованием. Если он- главная цель, то выбирать
- ММарина12 мая 2025Каньон Кок Мойнок и озеро Иссык Куль -выше всех похвал!!! Ради этих локаций стоило потратить время и деньги… Ринат был всегда рядом с нами, на любые вопросы находил ответ. Спокойствие, размеренность и уважение вызывают только положительные эмоции👍
- ННиколай29 марта 2025Экскурсия очень понравилась всей семье! Гид Денис очень внимательный и заботливый, и маршрут построили по нашим предпочтениям, и посоветовали действительно
- ААнна27 сентября 2024Денис - отличный гид!
Комфортный автомобиль, план тура подстраивается под компанию индивидуально.
Мы были компанией из 4 человек, отлично провели время. Спасибо!
