Мои заказы

Каньон Конорчек – экскурсии в Бишкеке

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньон Конорчек» в Бишкеке на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
От каньонов Конорчек до берегов Иссык-Куля
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
От каньонов Конорчек до берегов Иссык-Куля
Начало: Встреча в вашем отеле
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
$280 за всё до 4 чел.
Гранд Каньон в миниатюре
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гранд Каньон в миниатюре
Погрузитесь в атмосферу древнего Кыргызстана. Вас ждут каньоны Конорчек, башня Бурана и термальные источники Иссык-Ата
Начало: По договоренности
Расписание: Заказы в любое удобное для вас время.
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Каньоны и тайны башни Бурана
8 часов
Индивидуальная
Каньоны и тайны башни Бурана
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
$150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    17 июля 2025
    От каньонов Конорчек до берегов Иссык-Куля
    Вся наша поезда понравилась 👍🏻 Денис выручал, подсказывал, рассказывал 🙌🏻 надеемся еще раз приехать 🤞🏻
  • А
    Альбина
    16 июня 2025
    От каньонов Конорчек до берегов Иссык-Куля
    Вчера семьей были на экскурсии каньон Конорчек-северный берег озера Иссык-Куль.
    В Бишкеке мы были проездом и хотелось бы помимо дел еще
    читать дальше

    и захватить кусочек озера Иссык-Куль и каньона Конорчек. Про Иссык-Куль знают все. А каньон Конорчек считается Кыргызской версией Гранд каньона в Америке (проверили, на самом деле так:)))
    Выбирали однодневный тур, понимали, что для озера потребуется больше времени. Но хотелось бы захватить кусочек популярного в Кыргызстане озера хотя бы даже с его северной стороны.
    Рекомендую такой маршрут, даже если совсем нет времени, а очень хочется))) с замечательным гидом Денисом.
    Денису большой респект и огромное спасибо за чуткость и внимательность. Будем рекомендовать.

  • A
    ANASTASIIA
    15 июня 2025
    От каньонов Конорчек до берегов Иссык-Куля
    Про маршрут: ехала в Кыргызстан ради Иссык-Куля, в итоге он оказался самым большим разочарованием. Если он- главная цель, то выбирать
    читать дальше

    нужно другой маршрут или брать тур на несколько дней, чтобы увидеть озеро и с высоты гор и с живописного южного берега. Мне стоило учесть это при бронировании. Но зато по дороге мы заехали в каньон Конорчек- это было неожиданно красиво и необычно, а прогулка по руслу высохшей реки оказалась очень интересным опытом.

    Про гида: Денис, кажется, знает все о Кыргызстане, с ним интересно, легко и весело. С Денисом можно вообще не включать мозг, потому что он вас проведет через каждый камушек, везде, где нужно, подстелит соломку, обо всем расскажет и еще сделает кучу бомбических фоток. При этом все будет максимально естественно, незаметно для вас и очень ненавязчиво.

    Итог. Стандартный маршрут был так себе. Пять звезд поставила Денису. Расскажите ему перед поездкой о том что именно и как вы хотите увидеть. Сама бы сделала именно так, если бы поехала второй раз. Уверена, Денис предложит лучшее из возможного

  • М
    Марина
    12 мая 2025
    От каньонов Конорчек до берегов Иссык-Куля
    Каньон Кок Мойнок и озеро Иссык Куль -выше всех похвал!!! Ради этих локаций стоило потратить время и деньги… Ринат был всегда рядом с нами, на любые вопросы находил ответ. Спокойствие, размеренность и уважение вызывают только положительные эмоции👍
  • Н
    Николай
    29 марта 2025
    От каньонов Конорчек до берегов Иссык-Куля
    Экскурсия очень понравилась всей семье! Гид Денис очень внимательный и заботливый, и маршрут построили по нашим предпочтениям, и посоветовали действительно
    читать дальше

    хорошие места с вкусными национальными блюдами, показали места для шикарных снимков, и даже водички на всех нам купили до начала экскурсии. Очень интересно рассказывает про достопримечательности, которые встречаются по пути, отвечает на любые вопросы и умело поддерживает разговор)
    Всем рекомендую, если нет времени на многодневные туры, а в приключение за красивыми видами отправиться хочется-это лучший выбор!

  • А
    Анна
    27 сентября 2024
    От каньонов Конорчек до берегов Иссык-Куля
    Денис - отличный гид!
    Комфортный автомобиль, план тура подстраивается под компанию индивидуально.
    Мы были компанией из 4 человек, отлично провели время. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Каньон Конорчек»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. От каньонов Конорчек до берегов Иссык-Куля
  2. Гранд Каньон в миниатюре
  3. Каньоны и тайны башни Бурана
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
  6. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в сентябре 2025
Сейчас в Бишкеке в категории "Каньон Конорчек" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 280. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Кыргызстан 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Каньон Конорчек», 8 ⭐ отзывов, цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кыргызстана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь