Посмотреть максимум красивых мест в горах Тянь-Шаньского хребта, не уезжая далеко от города
Вы увидите горы Тянь-Шаня с самых разных ракурсов.
Подниметесь на высоту более 2100 метров над уровнем моря, полюбуетесь панорамой Бишкека, прогуляетесь по биосферному заповеднику и пройдёте по «Парящему» мосту над ущельем. А ещё познакомитесь с традиционной юртой и попробуете блюда кыргызской кухни.
По пути поговорим о природе Тянь-Шаня, легендах этих мест, истории кочевых народов и традициях Кыргызстана.
Описание экскурсии
Горный серпантин горы Тургаин
Гора Тургаин является частью Тянь-Шаньского хребта. Вдоль её склонов проходит один из самых живописных горных серпантинов региона, откуда открываются виды на город и ближайшие вершины. Пейзажи здесь впечатляют в любое время года, а по дороге есть несколько отличных смотровых площадок, где мы обязательно сделаем остановки для фотографий.
Биосферный заповедник
При низкой облачности территория заповедника нередко оказывается выше уровня облаков, что создаёт особенно эффектные виды. В летний сезон здесь работают туристический подъёмник и зиплайн, а зимой доступны катание на санях и тюбингах, а также кресельные горнолыжные подъёмники. На территории есть детская площадка и несколько смотровых площадок.
«Парящий» мост
После спуска с основной высоты мы посетим площадку «Парящий мост». Отсюда открываются виды на хребты Тянь-Шаня, а сам мост проходит над глубоким ущельем. Неподалёку, примерно в 200 метрах, расположен живописный горный водопад, к которому мы тоже подойдём.
Комплекс Кара-Булак
Завершим путешествие посещением этно-комплекса Кара-Булак, расположенного недалеко от села Татыр в окружении гор. Это место известно традицией кумысолечения, которое проводится здесь в определённый сезон. Вы сможете прогуляться по территории комплекса, насладиться тишиной, шумом горной реки и попробовать блюда местной кухни в ресторане.
Организационные детали
Поедем на Nissan Patrol, Range Rover, Toyota Sequoia или Jeep Cherokee
По запросу есть детское кресло 3-22 кг, а так же бустер 17-30 кг
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 506 туристов
Меня зовут Станислав, я родился и вырос в Кыргызстане, это моя родина и по совместительству одно из самых красивых мест на земле. С детства увлекаюсь путешествиями и исследованием неизведанных и читать дальшеуменьшить
труднодоступных уголков нашей страны. В прошлом году я доработал себе автомобиль, который теперь позволяет мне делать это с комфортом, и нашёл команду единомышленников, разделяющих мои стремления к изучению нового. Мы очень хотим поделиться с вами своими открытиями, маршрутами и потрясающими впечатлениями от нашей страны. Массу потрясающих эмоций вам гарантируем!