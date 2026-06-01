Вы увидите горы Тянь-Шаня с самых разных ракурсов. Подниметесь на высоту более 2100 метров над уровнем моря, полюбуетесь панорамой Бишкека, прогуляетесь по биосферному заповеднику и пройдёте по «Парящему» мосту над ущельем. А ещё познакомитесь с традиционной юртой и попробуете блюда кыргызской кухни. По пути поговорим о природе Тянь-Шаня, легендах этих мест, истории кочевых народов и традициях Кыргызстана.

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Описание экскурсии

Горный серпантин горы Тургаин

Гора Тургаин является частью Тянь-Шаньского хребта. Вдоль её склонов проходит один из самых живописных горных серпантинов региона, откуда открываются виды на город и ближайшие вершины. Пейзажи здесь впечатляют в любое время года, а по дороге есть несколько отличных смотровых площадок, где мы обязательно сделаем остановки для фотографий.

Биосферный заповедник

При низкой облачности территория заповедника нередко оказывается выше уровня облаков, что создаёт особенно эффектные виды. В летний сезон здесь работают туристический подъёмник и зиплайн, а зимой доступны катание на санях и тюбингах, а также кресельные горнолыжные подъёмники. На территории есть детская площадка и несколько смотровых площадок.

«Парящий» мост

После спуска с основной высоты мы посетим площадку «Парящий мост». Отсюда открываются виды на хребты Тянь-Шаня, а сам мост проходит над глубоким ущельем. Неподалёку, примерно в 200 метрах, расположен живописный горный водопад, к которому мы тоже подойдём.

Комплекс Кара-Булак

Завершим путешествие посещением этно-комплекса Кара-Булак, расположенного недалеко от села Татыр в окружении гор. Это место известно традицией кумысолечения, которое проводится здесь в определённый сезон. Вы сможете прогуляться по территории комплекса, насладиться тишиной, шумом горной реки и попробовать блюда местной кухни в ресторане.

Организационные детали