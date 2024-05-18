читать дальше

Гидом был Канат, лихой и умелый наездник, про таких говорят "родился в седле". Мы доверились ему с первой минуты. Он все очень подробно рассказал, как вести себя с лошадью, как управлять ею, и сам неотступно был рядом. Так случилось, что накануне на нашей предстоящей тропе прошёл камнепад, и Канат сразу, оценив ситуацию, провел нас другой дорогой, возможно более экстремальной, но он делал всё возможное и невозможное, чтобы не подвергать нас опасности. Экскурсия продлилась дольше положенного, но он не торопил нас. А как много мы узнали от него о жизни и быте кыргызов, он познакомил нас с национальными играми и спортивными забавами. Время пролетело незаметно. Даже заставший нас на дороге дождь не смог ни на иоту испортить нашего восторженного состояния. Я уж не говорю о природе, это вообще полная перезагрузка. Если у вас есть желание совершить конную прогулку, но вы не слишком уверены в себе - ДЕРЗАЙТЕ, и всё получится. Канат, мы будем помнить тебя!!!