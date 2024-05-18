1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
Перезагрузиться в живописных горных местах и узнать больше об особенностях региона
«На плато Чункурчак зимой можно покататься на одном из курортов, а летом полюбоваться альпийскими лугами и просторами»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
175€149 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью с водопадом и обедом
Погрузитесь в мир кыргызской природы на спине верного коня. Вас ждут впечатляющие виды, встречи с дикой природой и вкусный обед у реки
«Летом он утопает в зелени, а зимой замерзает невероятным ледяным каскадом»
18 июня в 08:30
19 июня в 08:30
€165 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Индивидуальная экскурсия в ущелье Чункурчак: этно-комплекс «Супара Чункурчак»
Почувствуйте красоту кыргызского гостеприимства в этно-комплексе «Супара Чункурчак». Вас ждут горы, юрты и незабываемые впечатления
«А если вы отправитесь в поездку в зимние месяцы, то сможете покататься на лыжах по впечатляющим горам Кыргызстана — возможность, которую нельзя упустить»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
€195 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим18 мая 2024Великолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечки, чтобы покормить белок и синичек. Ребёнок был в восторге)). Привез в отличный ресторан, поменял маршрут по нашей просьбе. Выше всяких похвал!
- ННаталья27 июня 2023Очень понравилась экскурсия, у нас был замечательный гид Канат, профессиональный гид, наездник, умело управлялся с лошадьми и интересно рассказывал о
- ЮЮлия13 июня 2023Несмотря на то, что муж никогда не сидел в седле, - выбрали данную прогулку и не пожалели. Очень живописный маршрут,
- РРаиля13 мая 2023Скажу сразу, я не наездник, от слова "совсем". Но очень хотелось совершить данную прогулку, и организаторы убедили в безопасности путешествия.
- ССергей12 июля 2022по сути это просто отель с рестораном в живописном месте, за доп. плату покатался на лошади вокруг территории (это понравилось больше всего)
- ВВсеволод12 июля 2022За день до экскурсии Айдане удалось организовать индивидуальный тур. Моим гидом был Заман - опытный путешественник по Киргизстану, хорошо разговаривающий
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Зимние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 149 до 195 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Зимние», 6 ⭐ отзывов, цены от €149. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август