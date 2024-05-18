Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Бишкеку

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Бишкеке на русском языке, цены от €149, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
Перезагрузиться в живописных горных местах и узнать больше об особенностях региона
«На плато Чункурчак зимой можно покататься на одном из курортов, а летом полюбоваться альпийскими лугами и просторами»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
175149 за всё до 4 чел.
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью с водопадом и обедом
Погрузитесь в мир кыргызской природы на спине верного коня. Вас ждут впечатляющие виды, встречи с дикой природой и вкусный обед у реки
«Летом он утопает в зелени, а зимой замерзает невероятным ледяным каскадом»
18 июня в 08:30
19 июня в 08:30
165 за всё до 6 чел.
Однодневная поездка в ущелье Чункурчак
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия в ущелье Чункурчак: этно-комплекс «Супара Чункурчак»
Почувствуйте красоту кыргызского гостеприимства в этно-комплексе «Супара Чункурчак». Вас ждут горы, юрты и незабываемые впечатления
«А если вы отправитесь в поездку в зимние месяцы, то сможете покататься на лыжах по впечатляющим горам Кыргызстана — возможность, которую нельзя упустить»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
195 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    18 мая 2024
    3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
    Великолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечки, чтобы покормить белок и синичек. Ребёнок был в восторге)). Привез в отличный ресторан, поменял маршрут по нашей просьбе. Выше всяких похвал!
    Великолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечки
  • Н
    Наталья
    27 июня 2023
    Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
    Очень понравилась экскурсия, у нас был замечательный гид Канат, профессиональный гид, наездник, умело управлялся с лошадьми и интересно рассказывал о
    читать дальше

    культуре, истории, людях Кыргызстана, было очень увлекательно. Настоятельно рекомендую всем отправиться на конную прогулку по ущелью, незабываемые впечатления и прекрасные пейзажи.

    Очень понравилась экскурсия, у нас был замечательный гид Канат, профессиональный гид, наездник, умело управлялся с лошадьмиОчень понравилась экскурсия, у нас был замечательный гид Канат, профессиональный гид, наездник, умело управлялся с лошадьми
  • Ю
    Юлия
    13 июня 2023
    Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
    Несмотря на то, что муж никогда не сидел в седле, - выбрали данную прогулку и не пожалели. Очень живописный маршрут,
    читать дальше

    максимально оптимизированный по времени: ты уже чуть больше, чем просто прогулялся, но чуть меньше, чем очень устал. Отдельная благодарность нашему гиду Канату: рассказал много интересного о местном быте, провёл исчерпывающий инструктаж по обращению с лошадьми и даже угостил кофе по дороге в ущелье) Оценка 5/5, спасибо, трипстер!

  • Р
    Раиля
    13 мая 2023
    Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
    Скажу сразу, я не наездник, от слова "совсем". Но очень хотелось совершить данную прогулку, и организаторы убедили в безопасности путешествия.
    читать дальше

    Гидом был Канат, лихой и умелый наездник, про таких говорят "родился в седле". Мы доверились ему с первой минуты. Он все очень подробно рассказал, как вести себя с лошадью, как управлять ею, и сам неотступно был рядом. Так случилось, что накануне на нашей предстоящей тропе прошёл камнепад, и Канат сразу, оценив ситуацию, провел нас другой дорогой, возможно более экстремальной, но он делал всё возможное и невозможное, чтобы не подвергать нас опасности. Экскурсия продлилась дольше положенного, но он не торопил нас. А как много мы узнали от него о жизни и быте кыргызов, он познакомил нас с национальными играми и спортивными забавами. Время пролетело незаметно. Даже заставший нас на дороге дождь не смог ни на иоту испортить нашего восторженного состояния. Я уж не говорю о природе, это вообще полная перезагрузка. Если у вас есть желание совершить конную прогулку, но вы не слишком уверены в себе - ДЕРЗАЙТЕ, и всё получится. Канат, мы будем помнить тебя!!!

    Скажу сразу, я не наездник, от слова "совсем". Но очень хотелось совершить данную прогулку, и организаторыСкажу сразу, я не наездник, от слова "совсем". Но очень хотелось совершить данную прогулку, и организаторыСкажу сразу, я не наездник, от слова "совсем". Но очень хотелось совершить данную прогулку, и организаторыСкажу сразу, я не наездник, от слова "совсем". Но очень хотелось совершить данную прогулку, и организаторы
  • С
    Сергей
    12 июля 2022
    Однодневная поездка в ущелье Чункурчак
    по сути это просто отель с рестораном в живописном месте, за доп. плату покатался на лошади вокруг территории (это понравилось больше всего)
  • В
    Всеволод
    12 июля 2022
    Однодневная поездка в ущелье Чункурчак
    За день до экскурсии Айдане удалось организовать индивидуальный тур. Моим гидом был Заман - опытный путешественник по Киргизстану, хорошо разговаривающий
    читать дальше

    на разных языках, в том числе русский и английский. Заман приехал с водителем во время, заранее предупредив. Машина была чистая, с заранее подготовленной водой / снеками. Тур так же закончился в срок, блестящая организация! С Заманом было очень интересно и познавательно общаться на протяжении всего времени, причем он грамотно подстраивается под настроение, не навязчив, обладает чувством юмора. Маршрут был явно продуман до мелочей, видно что гид ходит по нему не первый раз. Смело могу рекомендовать и Айдану и Замана в качестве гидов, спасибо вам большое за этот день!

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. 3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
  2. Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
  3. Однодневная поездка в ущелье Чункурчак
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 149 до 195 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Зимние», 6 ⭐ отзывов, цены от €149. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам