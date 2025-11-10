Национальный парк Ала-Арча, расположенный в горах Тянь-Шаня, предлагает уникальную возможность насладиться природой всего в 40 минутах от Бишкека. Здесь можно увидеть небесные горы, покрытые можжевельником, и кристально чистые реки.
Парк популярен для пеших прогулок и пикников, а также для более активных занятий, таких как треккинг и скалолазание. Это идеальное место для тех, кто ищет приключения и спокойствие в одном месте
Парк популярен для пеших прогулок и пикников, а также для более активных занятий, таких как треккинг и скалолазание. Это идеальное место для тех, кто ищет приключения и спокойствие в одном месте
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие горные пейзажи
- 🌿 Чистый воздух и природа
- 🚶♂️ Возможности для треккинга
- 🧗♀️ Скалолазание для активных
- 📸 Отличные фотомоменты
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Небесные горы
- Кристально чистые реки
Описание экскурсииНациональный парк Ала-Арча — это альпийский природный парк в горах Тянь-Шаня. Всего в 40 минутах езды от Бишкека вы окунетесь в захватывающий вид на природу — небесные горы, покрытые можжевельником, кристально чистые реки, редкие растения и диких животных. Место популярно для пеших прогулок на свежем воздухе и пикников, а также для более активного времяпрепровождения — треккинга и скалолазания.
В любой день и в любое время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Киевская
Завершение: Ул. Киевская, 152
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бишкека
Похожие экскурсии из Бишкека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: Ала-Арча, Чункурчак и термы
Путешествие в мир горных вершин, альпийских лугов и горячих источников. Откройте для себя удивительные пейзажи и насладитесь уникальной природой
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€167
€175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
Тянь-Шанские горы, реки, водопады и термальные источники на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Бишкека в природу: Ала-Арча и мост Sky Bridge
Погрузитесь в природное великолепие и адреналиновые приключения с экскурсией из Бишкека в национальный парк Ала-Арча и по мосту Sky Bridge
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€135 за всё до 3 чел.