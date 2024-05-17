Национальные парки Бишкека

Найдено 7 экскурсий в категории «Национальные парки» в Бишкеке на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Из Бишкека в национальный парк Ала-Арча: уникальная природа и панорамы
Погрузитесь в мир кристально чистого воздуха, снежных вершин и альпийских лугов в национальном парке Ала-Арча
Начало: По договоренности
«Национальный парк Ала-Арча — рай для любителей природы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 3 чел.
Из аэропорта - сразу в горы (а потом в отель)
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Из аэропорта Бишкека - навстречу приключениям в горах и комфорту в отеле
Встреча в аэропорту, впечатляющий маршрут через горы Тянь-Шаня и комфортное завершение дня в вашем отеле в Бишкеке
«Оставим машину на парковке и отправимся гулять по национальному парку Ала-Арча»
13 июня в 04:30
14 июня в 04:30
199 за всё до 3 чел.
Из Бишкека - в горы! Национальный парк Ала-Арча + ущелье Чункурчак + Аламединское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Джип-тур из Бишкека: Ала-Арча, Чункурчак и Аламединское ущелье
Погрузитесь в удивительный мир кыргызских гор с эксклюзивной экскурсией в ущелья и национальный парк
«За один день вы посетите национальный парк Ала-Арча и два ущелья: Аламединское и Чункурчак»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
186 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Из Бишкека в природу: Ала-Арча и мост Sky Bridge
Погрузитесь в природное великолепие и адреналиновые приключения с экскурсией из Бишкека в национальный парк Ала-Арча и по мосту Sky Bridge
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
175 за всё до 3 чел.
Национальный парк Ала-Арча и обзорная экскурсия по Бишкеку
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Национальный парк Ала-Арча и обзорная экскурсия по Бишкеку
Погрузитесь в мир природных чудес и культурного наследия Бишкека. От величественных гор до колоритных базаров - каждый момент экскурсии незабываем
Начало: По договоренности
«Вы посетите национальный парк Ала-Арча, Ошский рынок, прогуляетесь по дубовому парку и познакомитесь с центром Бишкека»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $260 за всё до 3 чел.
Национальный парк Ала-Арча и Аламединское ущелье
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Ала-Арча и Аламединское ущелье в Бишкеке
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшего воздуха, познакомьтесь с уникальной природой Кыргызстана
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает Легкая прогулка по просторному раю для любителей природы, Национальному парку Ала-Арча, займет 1-2 часа»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $240 за всё до 3 чел.
Национальный парк Ала-Арча и Кашка-Суу
Индивидуальная
6 часов
Уникальный тур: Ала-Арча и Кашка-Суу с персональным гидом
Проведите день в окружении горных вершин и чистой природы национального парка Ала-Арча и Кашка-Суу
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Мы начнем нашу экскурсию с поездки в национальный парк Ала-Арча»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    17 мая 2024
    Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
    Отличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горы. Замечательный экскурсовод Евгения. Очень много интересной информации как по природе так и по истории этих
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    мест. Все организовано на высоком уровне с первоклассным сервисом. Очень достойный короткий тур (на 4 часа) в горы из Бишкека. Отдельное спасибо водителю Азамату за безопасное вождение и посещение кумысной фермы.

    Отличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горыОтличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горыОтличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горыОтличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горыОтличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горы
  • М
    Максим
    15 мая 2024
    Из аэропорта - сразу в горы (а потом в отель)
    Алексей встретил на своей машине, оперативно согласовал изменение маршрута по нашей просьбе, дал грамотные советы по самостоятельному пребыванию в Бишкеке.
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    Сама экскурсия была замечательной! У Алексея большой опыт организации комфортного горного туризма, хорошее знание местной культуры и истории. Экскурсия была хорошо организована, продлилась 7 часов (с обедом в этническом ресторане). Фото получились замечательные, особенно сделанные Алексеем ролики с дрона!

  • С
    Стас
    23 апреля 2024
    Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
    Немножко не повезло с погодой, но у природы нет плохой погоды! Спасибо ребята!! Все супер
  • Н
    Надежда
    12 апреля 2024
    Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
    Огромное спасибо нашему гиду Евгении,экскурсия была замечательная. Красивая природа,чистейший воздух. Покормили орешками белочек и птиц. Сделали замечательные фотографии. Зарядились энергией. На обратном пути заехали в рыбный ресторан,попробовали вкуснейшую форель на мангале. Спасибо!
  • А
    Андрей
    20 ноября 2023
    Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
    Учитывая, что это первый отзыв Станиславу, я поставил пятерку, хотя это оценка ему аванс на будущее. Всегда приятно, когда видишь,
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    что гид готовился к экскурсии, чистый автомобиль, вода, чай с травами, пледы, спасибо огромное, мы чувствовали Ваше тепло и заботу. Пунктуальность- еще одно положительное качество Станислава. Но, гид не должен молчать! Если гид молчит, значит он умер. Гид не должен закрывать рот, именно интересный рассказ позволяет оценить его как гида, а не как таксиста, тем более, что Станислав обладает неограниченным объемом знаний и интересных фактов о своей Родине… Экскурсию буду рекомендовать друзьям.

  • В
    Виталий
    15 октября 2023
    Из Бишкека - в горы! Национальный парк Ала-Арча + ущелье Чункурчак + Аламединское ущелье
    Мы в первый раз оказались в Киргизии и хотим сказать огромное спасибо нашему гиду Алиму за тёплое, внимательное отношение. Алим приятный собеседник, отличный водители мы рады, что знакомились с Кыргыстаном в его компании.
  • И
    Ирина
    20 сентября 2023
    Национальный парк Ала-Арча из Бишкека
    Ездили в национальный парк,. все очень понравилось. Машина пришла во время. гид очень учтивый, добрый внимательный. Путешествие понравилось. Чай от гида был супер. Рекомендуем.
  • Р
    Ренольд
    25 июля 2023
    Прогулка по национальному парку Ала-Арча
    Ну как не поставить 5 звёзд, за отличную прогулку, замечательные виды и чистый воздух с ароматом горных трав? Ущелье Ак-Сай
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    - чудесное место, куда обязательно хочется вернуться ещё раз. До одноименного водопада добираться пару часов по горной тропинке и лучше выбирать обувь надёжно фиксирующую стопу. Отдельное спасибо гиду Диане за непринуждённый рассказ о жизни современной кыргызской семьи, блюдах, которые стоит попробовать, исторический экскурс в прошлое страны и неизменно позитивный настрой.

  • K
    Kristina
    30 апреля 2023
    Национальный парк Ала-Арча из Бишкека
    Мы совершили экскурсию в Ала-Арчу и остались очень довольны. Наш гид был профессиональным и отлично объяснял и показывал нам красивые
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    места. Он даже угостил нас чаем во время экскурсии. В целом, мы получили массу удовольствия и незабываемых впечатлений от поездки. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет насладиться красотами природы и культуры этого района.

  • А
    Алёна
    10 февраля 2023
    Горы и альпийских луга: Национальный парк Ала-Арча и мост ущелья Чункурчак
    Все было очень хорошо, приятный экскурсовод который все рассказал. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Национальные парки»

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  1. Из Бишкека - в национальный парк Ала-Арча
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  3. Из Бишкека - в горы! Национальный парк Ала-Арча + ущелье Чункурчак + Аламединское ущелье
  4. Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
  5. Национальный парк Ала-Арча и обзорная экскурсия по Бишкеку
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  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Национальные парки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 150 до 260. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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