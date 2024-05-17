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что гид готовился к экскурсии, чистый автомобиль, вода, чай с травами, пледы, спасибо огромное, мы чувствовали Ваше тепло и заботу. Пунктуальность- еще одно положительное качество Станислава. Но, гид не должен молчать! Если гид молчит, значит он умер. Гид не должен закрывать рот, именно интересный рассказ позволяет оценить его как гида, а не как таксиста, тем более, что Станислав обладает неограниченным объемом знаний и интересных фактов о своей Родине… Экскурсию буду рекомендовать друзьям.