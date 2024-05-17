1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Из Бишкека в национальный парк Ала-Арча: уникальная природа и панорамы
Погрузитесь в мир кристально чистого воздуха, снежных вершин и альпийских лугов в национальном парке Ала-Арча
Начало: По договоренности
«Национальный парк Ала-Арча — рай для любителей природы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Из аэропорта Бишкека - навстречу приключениям в горах и комфорту в отеле
Встреча в аэропорту, впечатляющий маршрут через горы Тянь-Шаня и комфортное завершение дня в вашем отеле в Бишкеке
«Оставим машину на парковке и отправимся гулять по национальному парку Ала-Арча»
13 июня в 04:30
14 июня в 04:30
€199 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур из Бишкека: Ала-Арча, Чункурчак и Аламединское ущелье
Погрузитесь в удивительный мир кыргызских гор с эксклюзивной экскурсией в ущелья и национальный парк
«За один день вы посетите национальный парк Ала-Арча и два ущелья: Аламединское и Чункурчак»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Бишкека в природу: Ала-Арча и мост Sky Bridge
Погрузитесь в природное великолепие и адреналиновые приключения с экскурсией из Бишкека в национальный парк Ала-Арча и по мосту Sky Bridge
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€175 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Национальный парк Ала-Арча и обзорная экскурсия по Бишкеку
Погрузитесь в мир природных чудес и культурного наследия Бишкека. От величественных гор до колоритных базаров - каждый момент экскурсии незабываем
Начало: По договоренности
«Вы посетите национальный парк Ала-Арча, Ошский рынок, прогуляетесь по дубовому парку и познакомитесь с центром Бишкека»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Ала-Арча и Аламединское ущелье в Бишкеке
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшего воздуха, познакомьтесь с уникальной природой Кыргызстана
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает Легкая прогулка по просторному раю для любителей природы, Национальному парку Ала-Арча, займет 1-2 часа»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальный тур: Ала-Арча и Кашка-Суу с персональным гидом
Проведите день в окружении горных вершин и чистой природы национального парка Ала-Арча и Кашка-Суу
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Мы начнем нашу экскурсию с поездки в национальный парк Ала-Арча»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин17 мая 2024Отличная экскурсия. Красивейшие места. Величественные горы. Замечательный экскурсовод Евгения. Очень много интересной информации как по природе так и по истории этих
- ММаксим15 мая 2024Алексей встретил на своей машине, оперативно согласовал изменение маршрута по нашей просьбе, дал грамотные советы по самостоятельному пребыванию в Бишкеке.
- ССтас23 апреля 2024Немножко не повезло с погодой, но у природы нет плохой погоды! Спасибо ребята!! Все супер
- ННадежда12 апреля 2024Огромное спасибо нашему гиду Евгении,экскурсия была замечательная. Красивая природа,чистейший воздух. Покормили орешками белочек и птиц. Сделали замечательные фотографии. Зарядились энергией. На обратном пути заехали в рыбный ресторан,попробовали вкуснейшую форель на мангале. Спасибо!
- ААндрей20 ноября 2023Учитывая, что это первый отзыв Станиславу, я поставил пятерку, хотя это оценка ему аванс на будущее. Всегда приятно, когда видишь,
- ВВиталий15 октября 2023Мы в первый раз оказались в Киргизии и хотим сказать огромное спасибо нашему гиду Алиму за тёплое, внимательное отношение. Алим приятный собеседник, отличный водители мы рады, что знакомились с Кыргыстаном в его компании.
- ИИрина20 сентября 2023Национальный парк Ала-Арча из БишкекаЕздили в национальный парк,. все очень понравилось. Машина пришла во время. гид очень учтивый, добрый внимательный. Путешествие понравилось. Чай от гида был супер. Рекомендуем.
- РРенольд25 июля 2023Прогулка по национальному парку Ала-АрчаНу как не поставить 5 звёзд, за отличную прогулку, замечательные виды и чистый воздух с ароматом горных трав? Ущелье Ак-Сай
- KKristina30 апреля 2023Национальный парк Ала-Арча из БишкекаМы совершили экскурсию в Ала-Арчу и остались очень довольны. Наш гид был профессиональным и отлично объяснял и показывал нам красивые
- ААлёна10 февраля 2023Горы и альпийских луга: Национальный парк Ала-Арча и мост ущелья ЧункурчакВсе было очень хорошо, приятный экскурсовод который все рассказал. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Национальные парки»
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- Из Бишкека - в горы! Национальный парк Ала-Арча + ущелье Чункурчак + Аламединское ущелье
- Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
- Национальный парк Ала-Арча и обзорная экскурсия по Бишкеку
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