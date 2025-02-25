Побывали на экскурсии с гидом Денисом и очень довольны, получили море положительных впечатлений! Экскурсия продумана до мелочей, по времени, по

скорости движения каждого участника. Очень внимательный гид! Включен в происходящее на сто процентов, улавливает настроение каждого! Не хватает слов описать свои впечатления. Надо отметить и транспорт: машина большая, чистая, очень комфортная, управление на высшем уровне. Всем советую посетить горы именно с Денисом. Он профессионал своего дела.

Я Яна

Программа оказалась очень насыщенной и впечатляющей. Наш гид Станислав оказался отличным водителем и интересным компаньоном. Немного не хватило времени на водопад, а именно, спуститься к нему поближе не удалось, но это всё мелочи… Экскурсия произвела на нас неизгладимое впечатление❤️