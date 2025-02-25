Парк имени Чингиза Айтматова – экскурсии в Бишкеке

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк имени Чингиза Айтматова» в Бишкеке на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Над облаками у Бишкека: прогулка в горах
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Над облаками у Бишкека: прогулка в горах
Насладитесь панорамами Бишкека, прогуляйтесь по подвесному мосту, взлетите на кресельном подъемнике и посетите этно-комплекс Supara
Начало: Ваш отель в г. Бишкек
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$155 за экскурсию
Поднимаясь к вершинам и открывая вкусы: приключение в горах близ Бишкека
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Поднимаясь к вершинам и открывая вкусы: приключение в горах близ Бишкека
Начало: Город Бишкек в отеле гостя
Завтра в 10:00
5 апр в 10:00
$170 за экскурсию
Национальный парк Ала-Арча
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Национальный парк Ала-Арча
Начало: Ул. Киевская
Расписание: В любой день и в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    25 февраля 2025
    Поднимаясь к вершинам и открывая вкусы: приключение в горах близ Бишкека
    Побывали на экскурсии с гидом Денисом и очень довольны, получили море положительных впечатлений! Экскурсия продумана до мелочей, по времени, по
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    скорости движения каждого участника. Очень внимательный гид! Включен в происходящее на сто процентов, улавливает настроение каждого! Не хватает слов описать свои впечатления. Надо отметить и транспорт: машина большая, чистая, очень комфортная, управление на высшем уровне. Всем советую посетить горы именно с Денисом. Он профессионал своего дела.

  • Ю
    Юлия
    17 февраля 2025
    Поднимаясь к вершинам и открывая вкусы: приключение в горах близ Бишкека
    Спасибо Денису за увлекательную экскурсию и знакомство с очаровательной природой Кыргызстана. Все понравилось!)
  • Я
    Яна
    21 июля 2024
    Над облаками у Бишкека: прогулка в горах
    Программа оказалась очень насыщенной и впечатляющей. Наш гид Станислав оказался отличным водителем и интересным компаньоном. Немного не хватило времени на водопад, а именно, спуститься к нему поближе не удалось, но это всё мелочи… Экскурсия произвела на нас неизгладимое впечатление❤️
  • Ж
    Жанна
    22 июня 2024
    Над облаками у Бишкека: прогулка в горах
    Первая локация -sky bridge. Подъем был тяжеловат! Спуск еще хуже 😊. Но впечатлений целый вагон. Проход 500 мои. Съемка с
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    дрона 500 сом. Не пожалейте денег. Того стоит. Мост впечатлил. Идите спокойно. Смотрите на красоту. Мост покачивается -это добавляет адреналина. Вторая локация баша Чункурчак. Подъем наверх. 300 сом. 500 сом zip line. Был ветерок и дождь … прикольно. Особо восторга нет. Но для разнообразия и в хорошую погоду … у нас под Алматы круче база! Третья локация -supara. Отдых, ресторан. Сходите. Очень вкусно. Безнал и нал. Покачались на качелях. Вспомнили детство

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Парк имени Чингиза Айтматова»

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  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
  6. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в апреле 2025
Сейчас в Бишкеке в категории "Парк имени Чингиза Айтматова" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 170. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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