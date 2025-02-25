Индивидуальная
до 1 чел.
Над облаками у Бишкека: прогулка в горах
Насладитесь панорамами Бишкека, прогуляйтесь по подвесному мосту, взлетите на кресельном подъемнике и посетите этно-комплекс Supara
Начало: Ваш отель в г. Бишкек
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$155 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Поднимаясь к вершинам и открывая вкусы: приключение в горах близ Бишкека
Начало: Город Бишкек в отеле гостя
Завтра в 10:00
5 апр в 10:00
$170 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Национальный парк Ала-Арча
Начало: Ул. Киевская
Расписание: В любой день и в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара25 февраля 2025Побывали на экскурсии с гидом Денисом и очень довольны, получили море положительных впечатлений! Экскурсия продумана до мелочей, по времени, по
- ЮЮлия17 февраля 2025Спасибо Денису за увлекательную экскурсию и знакомство с очаровательной природой Кыргызстана. Все понравилось!)
- ЯЯна21 июля 2024Программа оказалась очень насыщенной и впечатляющей. Наш гид Станислав оказался отличным водителем и интересным компаньоном. Немного не хватило времени на водопад, а именно, спуститься к нему поближе не удалось, но это всё мелочи… Экскурсия произвела на нас неизгладимое впечатление❤️
- ЖЖанна22 июня 2024Первая локация -sky bridge. Подъем был тяжеловат! Спуск еще хуже 😊. Но впечатлений целый вагон. Проход 500 мои. Съемка с
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Парк имени Чингиза Айтматова»
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Сейчас в Бишкеке в категории "Парк имени Чингиза Айтматова" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 170. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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