Представьте себя стоящим на воздушном мосту, соединяющем две скалы в ущелье Чункурчак. Вокруг вас - величественные горные пейзажи и шумные каскады водопадов.
Эта экскурсия - не просто прогулка, а настоящее приключение,
Эта экскурсия - не просто прогулка, а настоящее приключение,
7 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Уникальный опыт перехода по мосту
- 📸 Великолепные панорамы для фото
- 🏞 Природные красоты гор
- 🚶♂️ Активный отдых на свежем воздухе
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🗺 Индивидуальный маршрут
- 🚌 Удобный трансфер из Бишкека
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и сухая, а виды особенно живописны. В апреле и октябре также можно насладиться мостом, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы посещение возможно, но может быть ограничено из-за снега и холода.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Небесный мост
- Горные пейзажи
- Каскады водопадов
Описание экскурсии
Небесный мост пробуждает эмоции и впечатления. И ещё бы! Ведь он соединяет две скалы и с него открывается уникальный вид на горные пейзажи и каскады водопадов.
Вам предстоит ощутить адреналин и испытать лёгкое волнение: мост находится на значительной высоте над землёй. Но воздаянием станут потрясающие панорамы.
Кому подойдёт эта поездка
Людям в хорошей физической форме без медицинских противопоказаний к активностям на высоте.
Организационные детали
- Дорога до моста займёт около часа, т. е. у вас будет порядка 5 часов, чтобы насладиться локацией
- Мы заберём вас из удобного вам места в Бишкеке и по окончании отвезём обратно
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
- Дополнительно оплачивается только питание (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камчыбек — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 108 туристов
Я профессиональный гид, который проводит экскурсии по Киргизии. Люблю свою работу и считаю, что это лучшее занятие в мире! Киргизия — это удивительная страна с богатой культурой, историей и красивейшими пейзажами, и я очень рад делиться своими знаниями и опытом с туристами со всего мира.
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