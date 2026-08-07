Представьте себя стоящим на воздушном мосту, соединяющем две скалы в ущелье Чункурчак. Вокруг вас - величественные горные пейзажи и шумные каскады водопадов.Эта экскурсия - не просто прогулка, а настоящее приключение,

полное адреналина и восторга от увиденного. Вас ждет увлекательное путешествие на высоте, где каждый шаг открывает новый уголок неповторимой красоты. За вами приедут в удобное место в Бишкеке, а после насыщенного дня вас с комфортом доставят обратно. Вам будет сопутствовать опытный гид, который сделает ваше приключение еще более интересным и безопасным. Питание по желанию за дополнительную плату, что позволяет вам настроить экскурсию под собственные предпочтения

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и сухая, а виды особенно живописны. В апреле и октябре также можно насладиться мостом, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы посещение возможно, но может быть ограничено из-за снега и холода.

Сейчас август — это идеальное время.