Пройти над пропастью среди головокружительных горных пейзажей
Небесный мост — идеальный вариант, чтобы не просто побывать в живописном месте в горах, но и пощекотать себе нервы.
Вы пройдёте от одного края ущелья Чункурчак к другому по изящной, гармонично вписанной пейзаж конструкции. Всё безопасно, но при этом как захватывающе! Главное, держите покрепче телефон в руках;)
Вы пройдёте от одного края ущелья Чункурчак к другому по изящной, гармонично вписанной пейзаж конструкции. Всё безопасно, но при этом как захватывающе! Главное, держите покрепче телефон в руках;)
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Небесный мост пробуждает эмоции и впечатления. И ещё бы! Ведь он соединяет две скалы и с него открывается уникальный вид на горные пейзажи и каскады водопадов.
Вам предстоит ощутить адреналин и испытать лёгкое волнение: мост находится на значительной высоте над землёй. Но воздаянием станут потрясающие панорамы.
Кому подойдёт эта поездка
Людям в хорошей физической форме без медицинских противопоказаний к активностям на высоте.
Организационные детали
- Дорога до моста займёт около часа, т. е. у вас будет порядка 5 часов, чтобы насладиться локацией
- Мы заберём вас из удобного вам места в Бишкеке и по окончании отвезём обратно
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
- Дополнительно оплачивается только питание (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камчыбек — ваша команда гидов в Бишкеке
Я профессиональный гид, который проводит экскурсии по Киргизии. Я люблю свою работу и считаю, что это лучшее занятие в мире! Киргизия - это удивительная страна с богатой культурой, историей и красивейшими пейзажами, и я очень рад делиться своими знаниями и опытом с туристами со всего мира.
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