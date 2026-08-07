Мои заказы

Небесный мост в ущелье Чункурчак

Подарите себе незабываемые впечатления, пройдя по воздушному мосту между скалами с потрясающими видами на природу
Представьте себя стоящим на воздушном мосту, соединяющем две скалы в ущелье Чункурчак. Вокруг вас - величественные горные пейзажи и шумные каскады водопадов.

Эта экскурсия - не просто прогулка, а настоящее приключение,
читать дальшеуменьшить

полное адреналина и восторга от увиденного.

Вас ждет увлекательное путешествие на высоте, где каждый шаг открывает новый уголок неповторимой красоты. За вами приедут в удобное место в Бишкеке, а после насыщенного дня вас с комфортом доставят обратно.

Вам будет сопутствовать опытный гид, который сделает ваше приключение еще более интересным и безопасным.

Питание по желанию за дополнительную плату, что позволяет вам настроить экскурсию под собственные предпочтения

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Уникальный опыт перехода по мосту
  • 📸 Великолепные панорамы для фото
  • 🏞 Природные красоты гор
  • 🚶‍♂️ Активный отдых на свежем воздухе
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🗺 Индивидуальный маршрут
  • 🚌 Удобный трансфер из Бишкека

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и сухая, а виды особенно живописны. В апреле и октябре также можно насладиться мостом, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы посещение возможно, но может быть ограничено из-за снега и холода.
Сейчас август — это идеальное время.
Небесный мост в ущелье Чункурчак
Небесный мост в ущелье Чункурчак
Небесный мост в ущелье Чункурчак

Что можно увидеть

  • Небесный мост
  • Горные пейзажи
  • Каскады водопадов

Описание экскурсии

Небесный мост пробуждает эмоции и впечатления. И ещё бы! Ведь он соединяет две скалы и с него открывается уникальный вид на горные пейзажи и каскады водопадов.

Вам предстоит ощутить адреналин и испытать лёгкое волнение: мост находится на значительной высоте над землёй. Но воздаянием станут потрясающие панорамы.

Кому подойдёт эта поездка

Людям в хорошей физической форме без медицинских противопоказаний к активностям на высоте.

Организационные детали

  • Дорога до моста займёт около часа, т. е. у вас будет порядка 5 часов, чтобы насладиться локацией
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Бишкеке и по окончании отвезём обратно
  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
  • Дополнительно оплачивается только питание (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камчыбек
Камчыбек — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 108 туристов
Я профессиональный гид, который проводит экскурсии по Киргизии. Люблю свою работу и считаю, что это лучшее занятие в мире! Киргизия — это удивительная страна с богатой культурой, историей и красивейшими пейзажами, и я очень рад делиться своими знаниями и опытом с туристами со всего мира.

Входит в следующие категории Бишкека

Похожие экскурсии на «Небесный мост в ущелье Чункурчак»

Из Бишкека в горы: Ала-Арча, Чункурчак, Небесный мост и этно-обед
На машине
11 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Из Бишкека в горы: Ала-Арча, Чункурчак, Небесный мост и этно-обед
Провести день среди гор, хвойных лесов и панорам Тянь-Шаня
Начало: В вашем отеле в Бишкеке
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
€73 за человека
Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
На машине
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
Погрузитесь в природное великолепие и адреналиновые приключения с экскурсией из Бишкека в национальный парк Ала-Арча и по мосту Sky Bridge
Начало: Бишкек
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €140 за человека
Горная симфония Кыргызстана
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная симфония Кыргызстана
Центр отдыха «Архар», ущелье Чункурчак, Небесный мост и Аламединское ущелье - из Бишкека
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - в горы! Национальный парк Ала-Арча + ущелье Чункурчак + Аламединское ущелье
На машине
10 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бишкека - в горы! Национальный парк Ала-Арча + ущелье Чункурчак + Аламединское ущелье
Открыть для себя заповедные места в окружении горных вершин
26 авг в 08:00
27 авг в 08:00
от €223 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бишкеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бишкеке
от €140 за экскурсию