Небесный мост — идеальный вариант, чтобы не просто побывать в живописном месте в горах, но и пощекотать себе нервы. Вы пройдёте от одного края ущелья Чункурчак к другому по изящной, гармонично вписанной пейзаж конструкции. Всё безопасно, но при этом как захватывающе! Главное, держите покрепче телефон в руках;)

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Описание

Что вас ожидает

Небесный мост пробуждает эмоции и впечатления. И ещё бы! Ведь он соединяет две скалы и с него открывается уникальный вид на горные пейзажи и каскады водопадов.

Вам предстоит ощутить адреналин и испытать лёгкое волнение: мост находится на значительной высоте над землёй. Но воздаянием станут потрясающие панорамы.

Кому подойдёт эта поездка

Людям в хорошей физической форме без медицинских противопоказаний к активностям на высоте.

Организационные детали