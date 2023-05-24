Озеро Иссык-Куль
Иссык-Куль — одно из наиболее крупных озер, которые существуют в мире. Природную достопримечательность Киргизии называют драгоценной жемчужиной Азии.
Повышенное содержание соли и мягкий климат не дают замерзать озеру даже при минусовых значениях температуры.
Мы посетим Григорьевское и Семёновское ущелья, северный берег озера Иссык-Куль, увидим петроглифы, искупаемся в термальном источнике.
Повышенное содержание соли и мягкий климат не дают замерзать озеру даже при минусовых значениях температуры.
Мы посетим Григорьевское и Семёновское ущелья, северный берег озера Иссык-Куль, увидим петроглифы, искупаемся в термальном источнике.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Озеро Иссык-Куль северный берег
- Григорьевское ущелье
- Семёновское ущелье
- Петроглифы
- Термальный источник
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Иссык-Куль — одно из наиболее крупных озер, которые существуют в мире. Природную достопримечательность Киргизии называют драгоценной жемчужиной Азии. По чистоте воды занимает второе место после Байкала. Повышенное содержание соли и мягкий климат не дают замерзать озеру даже при минусовых значениях температуры.
Григорьевское ущелье считается из самых известных достопримечательностей Иссык-Куля. Сладкий запах сосен, горные склоны, шум горной реки. В этом ущелье произрастают красивейшие тянь-шанские ели.
На северном берегу Иссык-Куля расположено одно из красивейших мест Прииссыккулья — Семёновское ущелье. Протяженность ущелья около 30 км. По дну течет бурная горная река Ак-Суу с чистейшей ледниковой водой, а на склонах возвышаются величественные тянь-шанские ели, чистый горный воздух.
Петроглифы. Сюжеты и образы рисунков разнообразны, но в основном преобладают изображения животных: козлов, архаров, оленей, быков, лошадей, собак, волков и др. Встречаются сцены нападения хищников на животных, сцены пешей и конной охоты, всадников на лошадях и верблюдов, многочисленные изображения людей.
Искупаемся в термальном источнике, который обладает целебным и тонизирующим эффектом.
Мы посетим:
- Григорьевское ущелье,
- Семёновское ущелье,
- термальный источник,
- озеро Иссык-Куль северный берег.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- трансфер.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- обед (возьмите с собой перекус или заедем в кафе),
- входные билеты оплачиваются дополнительно: термальные источники — 100-200 сом с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Обед (возьмите с собой перекус или заедем в кафе)
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: термальные источники — 100-200 сом с человека
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Бишкек, адрес обговаривается дополнительноЗавершение: Бишкек
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Организационные детали:
- Экскурсию для Вас проведет гид из нашей команды
- Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включен в стоимость
- Обед не включен в стоимость экскурсии, по желанию можете взять с собой перекус или заедем в кафе
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: термальные источники — 350 сом с человека
- Угостим горячим чаем во время экскурсии
- В качестве бонуса после экскурсии мы отправим вам 10-15 фото с обработкой
- По запросу мы можем встретить Вас в аэропорту
- Экскурсия начинается из Бишкека, мы заедем за Вами по указанному адресу, после экскурсии привезём обратно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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