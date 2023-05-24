Что вас ждет

Иссык-Куль — одно из наиболее крупных озер, которые существуют в мире. Природную достопримечательность Киргизии называют драгоценной жемчужиной Азии. По чистоте воды занимает второе место после Байкала. Повышенное содержание соли и мягкий климат не дают замерзать озеру даже при минусовых значениях температуры.

Григорьевское ущелье считается из самых известных достопримечательностей Иссык-Куля. Сладкий запах сосен, горные склоны, шум горной реки. В этом ущелье произрастают красивейшие тянь-шанские ели.

На северном берегу Иссык-Куля расположено одно из красивейших мест Прииссыккулья — Семёновское ущелье. Протяженность ущелья около 30 км. По дну течет бурная горная река Ак-Суу с чистейшей ледниковой водой, а на склонах возвышаются величественные тянь-шанские ели, чистый горный воздух.

Петроглифы. Сюжеты и образы рисунков разнообразны, но в основном преобладают изображения животных: козлов, архаров, оленей, быков, лошадей, собак, волков и др. Встречаются сцены нападения хищников на животных, сцены пешей и конной охоты, всадников на лошадях и верблюдов, многочисленные изображения людей.

Искупаемся в термальном источнике, который обладает целебным и тонизирующим эффектом.

Мы посетим:

Григорьевское ущелье,

Семёновское ущелье,

термальный источник,

озеро Иссык-Куль северный берег.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно: