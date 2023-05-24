Озеро Иссык-Куль: путешествие по северному берегу

Озеро Иссык-Куль

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Иссык-Куль — одно из наиболее крупных озер, которые существуют в мире. Природную достопримечательность Киргизии называют драгоценной жемчужиной Азии.

Повышенное содержание соли и мягкий климат не дают замерзать озеру даже при минусовых значениях температуры.

Мы посетим Григорьевское и Семёновское ущелья, северный берег озера Иссык-Куль, увидим петроглифы, искупаемся в термальном источнике.
Озеро Иссык-Куль: путешествие по северному берегу
Озеро Иссык-Куль: путешествие по северному берегу
Озеро Иссык-Куль: путешествие по северному берегу
Озеро Иссык-Куль: путешествие по северному берегу
Озеро Иссык-Куль: путешествие по северному берегу
Ближайшие даты:
24
мая
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Что вас ожидает:

  • Озеро Иссык-Куль северный берег
  • Григорьевское ущелье
  • Семёновское ущелье
  • Петроглифы
  • Термальный источник
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Описание

Что вас ждет

Иссык-Куль — одно из наиболее крупных озер, которые существуют в мире. Природную достопримечательность Киргизии называют драгоценной жемчужиной Азии. По чистоте воды занимает второе место после Байкала. Повышенное содержание соли и мягкий климат не дают замерзать озеру даже при минусовых значениях температуры.
Григорьевское ущелье считается из самых известных достопримечательностей Иссык-Куля. Сладкий запах сосен, горные склоны, шум горной реки. В этом ущелье произрастают красивейшие тянь-шанские ели.
На северном берегу Иссык-Куля расположено одно из красивейших мест Прииссыккулья — Семёновское ущелье. Протяженность ущелья около 30 км. По дну течет бурная горная река Ак-Суу с чистейшей ледниковой водой, а на склонах возвышаются величественные тянь-шанские ели, чистый горный воздух.
Петроглифы. Сюжеты и образы рисунков разнообразны, но в основном преобладают изображения животных: козлов, архаров, оленей, быков, лошадей, собак, волков и др. Встречаются сцены нападения хищников на животных, сцены пешей и конной охоты, всадников на лошадях и верблюдов, многочисленные изображения людей.
Искупаемся в термальном источнике, который обладает целебным и тонизирующим эффектом.

Мы посетим:

  • Григорьевское ущелье,
  • Семёновское ущелье,
  • термальный источник,
  • озеро Иссык-Куль северный берег.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед (возьмите с собой перекус или заедем в кафе),
  • входные билеты оплачиваются дополнительно: термальные источники — 100-200 сом с человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Обед (возьмите с собой перекус или заедем в кафе)
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: термальные источники — 100-200 сом с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, адрес обговаривается дополнительно
Завершение: Бишкек
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Экскурсию для Вас проведет гид из нашей команды
  • Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включен в стоимость
  • Обед не включен в стоимость экскурсии, по желанию можете взять с собой перекус или заедем в кафе
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: термальные источники — 350 сом с человека
  • Угостим горячим чаем во время экскурсии
  • В качестве бонуса после экскурсии мы отправим вам 10-15 фото с обработкой
  • По запросу мы можем встретить Вас в аэропорту
  • Экскурсия начинается из Бишкека, мы заедем за Вами по указанному адресу, после экскурсии привезём обратно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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