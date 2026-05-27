Прогулка на сапбордах, каяках или прозрачной лодке в затопленном лесу

Увидеть сказочный водный мир недалеко от Бишкека
Вы скользите по гладкой воде среди деревьев, чьи стволы уходят прямо в глубину и отражаются в зеркальной поверхности. Вокруг — только шелест листвы и мягкий свет, пронизывающий кроны. Ощущение, будто вы оказались в другом мире. Это больше, чем прогулка. Это — единение с природой, которая обнимает вас со всех сторон.
Описание экскурсии

  • Инструктаж и отправление на каяках и сапбордах из базового лагеря.
  • Самая красивая аллея из тополей в воде.
  • Канал, соединяющий две живописные чаши Нижне-Ала-Арчинского водохранилища.
  • Вторая чаша водохранилища со сказочными видами.
  • Остановка у птичьего базара и наблюдение за пернатыми.
  • Возвращение на базу.

Организационные детали

  • Для заплыва предлагаем сапборды, 2- и 3-местные каяки, 2-местные прозрачные лодки.
  • В стоимость входит: аренда плавсредства, инструктаж, спасательный жилет, водонепроницаемый чехол для телефона.
  • Прогулка подходит даже для новичков.
  • Из-за непогоды возможна отмена или перенос прогулки.
  • С вами будет инструктор из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€12
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Нижне-Ала-Арчинском водохранилище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — Организатор в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
В Бишкеке живу с 2016 года. Хорошо разбираюсь в туризме, в том числе водном. Нравится знакомиться с новыми людьми, обретать друзей и единомышленников. В нашей команде — профессиональные инструкторы с опытом работы от 2 до 5 лет.

Входит в следующие категории Бишкека

