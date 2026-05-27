Вы скользите по гладкой воде среди деревьев, чьи стволы уходят прямо в глубину и отражаются в зеркальной поверхности. Вокруг — только шелест листвы и мягкий свет, пронизывающий кроны. Ощущение, будто вы оказались в другом мире. Это больше, чем прогулка. Это — единение с природой, которая обнимает вас со всех сторон.
Описание экскурсии
- Инструктаж и отправление на каяках и сапбордах из базового лагеря.
- Самая красивая аллея из тополей в воде.
- Канал, соединяющий две живописные чаши Нижне-Ала-Арчинского водохранилища.
- Вторая чаша водохранилища со сказочными видами.
- Остановка у птичьего базара и наблюдение за пернатыми.
- Возвращение на базу.
Организационные детали
- Для заплыва предлагаем сапборды, 2- и 3-местные каяки, 2-местные прозрачные лодки.
- В стоимость входит: аренда плавсредства, инструктаж, спасательный жилет, водонепроницаемый чехол для телефона.
- Прогулка подходит даже для новичков.
- Из-за непогоды возможна отмена или перенос прогулки.
- С вами будет инструктор из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€12
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Нижне-Ала-Арчинском водохранилище
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — Организатор в Бишкеке
На сайте с 2025 года
В Бишкеке живу с 2016 года. Хорошо разбираюсь в туризме, в том числе водном. Нравится знакомиться с новыми людьми, обретать друзей и единомышленников. В нашей команде — профессиональные инструкторы с опытом работы от 2 до 5 лет.
