Из Бишкека - к истокам: каньоны, древняя башня и озеро Иссык-Куль
От древних городов к дикой природе и бескрайним озёрным просторам (всё включено)
Эта поездка покажет, насколько разным может быть Кыргызстан.
За один день вы увидите сразу несколько граней страны: прикоснётесь к эпохе Великого шёлкового пути, пройдёте среди «марсианских» каньонов и окажетесь на берегу одного из самых красивых высокогорных озёр мира. Маршрут построен так, чтобы смена пейзажей ощущалась почти как путешествие между мирами.
Вы отправитесь из столицы на комфортабельном автомобиле. В дороге гид познакомит вас с жизнью современной страны, расскажет о традициях кыргызов, их быте и кочевой культуре.
10:30 — башня Бурана, Токмок
Перед вами — минарет 11 века, один из немногих сохранившихся памятников города Баласагуна. Когда-то здесь проходили караваны Великого шёлкового пути. Вы увидите:
древнюю башню Бурана
руины средневекового города
каменные изваяния — балбалы
Гид поделится легендами старого караванного пути и расскажет, какую роль этот город играл в истории региона.
12:00 — остановка в кафе в Чолоке
Здесь вы попробуете горячую каттаму с чаем — одно из любимых блюд кыргызской кухни. Это хороший момент, чтобы поговорить о гастрономических традициях страны и узнать, какие блюда чаще всего готовят в кыргызских семьях.
14:30 — каньон Кок-Мойнок
Пейзаж резко меняется: вокруг появляются красные скалы и извилистые ущелья, напоминающие марсианский ландшафт. Вы прогуляетесь по тропам каньона, увидите необычные формы скал и сделаете фотографии на фоне одного из самых эффектных природных пейзажей региона.
16:00 — озеро Иссык-Куль, Балыкчы
Вы окажетесь на берегу легендарного озера, окружённого заснеженными горами. Иссык-Куль не замерзает даже зимой и считается одним из крупнейших высокогорных озёр мира. Во время прогулки по берегу вы:
полюбуетесь панорамой озера и Тянь-Шаня
услышите легенды о его происхождении
узнаете, какое значение Иссык-Куль имеет для жителей Кыргызстана
17:00 — дорога обратно в Бишкек
20:00 — прибытие в город
Организационные детали
Транспорт: до 3 человек — комфортный легковой автомобиль. Для групп от 4 человек и более — просторный минивэн или микроавтобус
По запросу мы бесплатно установим детское автокресло — пожалуйста, сообщите об этом заранее
В стоимость входят билеты по программе, традиционное чаепитие (горячая каттама, домашний каймак и чай), а также cуп на выбор
С вами поедет один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45, в среду в 08:30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ала-Тоо
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильяс — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 52 туристов
Мы живём в Бишкеке больше 10 лет. Это наш дом и точка старта всех путешествий по Кыргызстану. Мы отлично знаем город и его окрестности: горные ущелья, высокогорные озёра, каньоны и читать дальшеуменьшить
красивые панорамные маршруты Тянь-Шаня.
Специализируемся на насыщенных поездках на 1–3 дня, когда важно увидеть максимум за короткое время. Продумываем логистику, безопасность и детали маршрута так, чтобы вы могли просто наслаждаться природой и атмосферой страны. Подскажем лучшие видовые точки и места с аутентичной кухней.
Мы встречаемся с путешественниками, потому что искренне любим делиться тем, что сами ценим. Делаем туры с вниманием, заботой и желанием показать настоящий Кыргызстан.
Отзывы и рейтинг
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алина
Отличная экскурсия🤗 позитивные организаторы😊 и куча ярких фоток на память
Петр
Отличная экскурсия, раскрывающая красоту Киргизии! Экскурсоводы очень хорошие и позитивные ребята, которые знают и любят свое дело! Ответили на все вопросы, накормили и сопровождали на всем протяжении экскурсии! 👍
валерия
Наш гид Жоодар молодой, энергичный человек! Экскурсия была интересной и даже немного экстремальной, т. к. во время подьема на каньоны начался ливень. Башня Бурак открывает просторы аж дух захватывает от читать дальшеуменьшить
красоты! Иссык -куль прекрасен! Организация на высшем уровне. Всех забрали с мест проживания и доставили обратно по адресам. Накормили вкусным обедом, где мы поближе познакомились с нашей мультинациональной группой. Приятным бонусом было чаепитие на озере. Спасибо!!!
Арина
остались очень приятные впечатления от экскурсии, узнали много нового и интересного про историю и традиции страны, за что спасибо нашему чудесному гиду Азамату. приятный бонус, что обед включен стоимость
Светлана
Отличная экскурсия на весь день! Доброжелательные и профессиональные экскурсоводы рассказали о стране, местных обычаях, кухне и каждой посещённой достопримечательности. На чистом и комфортабельном микроавтобусе мы посетили башню Бурана, каньоны Кок-Мойнок читать дальшеуменьшить
и озеро Иссык-куль. Потрясающие виды, национальный колорит, очень вкусный лагман и киргизские сладости! Экскурсоводы создали очень дружескую атмосферу, всех перезнакомили) и даже переменчивая погода не испортила впечатление от этой экскурсии) Отличный вариант, чтобы познакомиться со страной за один день! Рекомендую!
Ирина
У нас получился индивидуальный тур. Были вдвоём и гид-водитель. Нас забрали из отеля, а по окончании экскурсии туда же и привезли. Машина была комфортной для поездки. Гид великолепен. Увидели всё, читать дальшеуменьшить
что было запланировано. Доставка до всех локаций прямо к началу маршрута. Пешая прогулка по каньону не долгая. Иссык-Куль прекрасен. Напоили вкуснейшим чаем с молоком и обалденными лепёшками. Погода не подвела. Вся поездка сложилась очень удачной. Спасибо!
