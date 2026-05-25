Эта поездка покажет, насколько разным может быть Кыргызстан. За один день вы увидите сразу несколько граней страны: прикоснётесь к эпохе Великого шёлкового пути, пройдёте среди «марсианских» каньонов и окажетесь на берегу одного из самых красивых высокогорных озёр мира. Маршрут построен так, чтобы смена пейзажей ощущалась почти как путешествие между мирами.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Бишкека

Вы отправитесь из столицы на комфортабельном автомобиле. В дороге гид познакомит вас с жизнью современной страны, расскажет о традициях кыргызов, их быте и кочевой культуре.

10:30 — башня Бурана, Токмок

Перед вами — минарет 11 века, один из немногих сохранившихся памятников города Баласагуна. Когда-то здесь проходили караваны Великого шёлкового пути. Вы увидите:

древнюю башню Бурана

руины средневекового города

каменные изваяния — балбалы

Гид поделится легендами старого караванного пути и расскажет, какую роль этот город играл в истории региона.

12:00 — остановка в кафе в Чолоке

Здесь вы попробуете горячую каттаму с чаем — одно из любимых блюд кыргызской кухни. Это хороший момент, чтобы поговорить о гастрономических традициях страны и узнать, какие блюда чаще всего готовят в кыргызских семьях.

14:30 — каньон Кок-Мойнок

Пейзаж резко меняется: вокруг появляются красные скалы и извилистые ущелья, напоминающие марсианский ландшафт. Вы прогуляетесь по тропам каньона, увидите необычные формы скал и сделаете фотографии на фоне одного из самых эффектных природных пейзажей региона.

16:00 — озеро Иссык-Куль, Балыкчы

Вы окажетесь на берегу легендарного озера, окружённого заснеженными горами. Иссык-Куль не замерзает даже зимой и считается одним из крупнейших высокогорных озёр мира. Во время прогулки по берегу вы:

полюбуетесь панорамой озера и Тянь-Шаня

услышите легенды о его происхождении

узнаете, какое значение Иссык-Куль имеет для жителей Кыргызстана

17:00 — дорога обратно в Бишкек

20:00 — прибытие в город

Организационные детали