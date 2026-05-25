Мои заказы

Из Бишкека - к истокам: каньоны, древняя башня и озеро Иссык-Куль

От древних городов к дикой природе и бескрайним озёрным просторам (всё включено)
Эта поездка покажет, насколько разным может быть Кыргызстан.

За один день вы увидите сразу несколько граней страны: прикоснётесь к эпохе Великого шёлкового пути, пройдёте среди «марсианских» каньонов и окажетесь на берегу одного из самых красивых высокогорных озёр мира. Маршрут построен так, чтобы смена пейзажей ощущалась почти как путешествие между мирами.
5
12 отзывов
Из Бишкека - к истокам: каньоны, древняя башня и озеро Иссык-Куль
Из Бишкека - к истокам: каньоны, древняя башня и озеро Иссык-Куль
Из Бишкека - к истокам: каньоны, древняя башня и озеро Иссык-Куль

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Бишкека

Вы отправитесь из столицы на комфортабельном автомобиле. В дороге гид познакомит вас с жизнью современной страны, расскажет о традициях кыргызов, их быте и кочевой культуре.

10:30 — башня Бурана, Токмок

Перед вами — минарет 11 века, один из немногих сохранившихся памятников города Баласагуна. Когда-то здесь проходили караваны Великого шёлкового пути. Вы увидите:

  • древнюю башню Бурана
  • руины средневекового города
  • каменные изваяния — балбалы

Гид поделится легендами старого караванного пути и расскажет, какую роль этот город играл в истории региона.

12:00 — остановка в кафе в Чолоке

Здесь вы попробуете горячую каттаму с чаем — одно из любимых блюд кыргызской кухни. Это хороший момент, чтобы поговорить о гастрономических традициях страны и узнать, какие блюда чаще всего готовят в кыргызских семьях.

14:30 — каньон Кок-Мойнок

Пейзаж резко меняется: вокруг появляются красные скалы и извилистые ущелья, напоминающие марсианский ландшафт. Вы прогуляетесь по тропам каньона, увидите необычные формы скал и сделаете фотографии на фоне одного из самых эффектных природных пейзажей региона.

16:00 — озеро Иссык-Куль, Балыкчы

Вы окажетесь на берегу легендарного озера, окружённого заснеженными горами. Иссык-Куль не замерзает даже зимой и считается одним из крупнейших высокогорных озёр мира. Во время прогулки по берегу вы:

  • полюбуетесь панорамой озера и Тянь-Шаня
  • услышите легенды о его происхождении
  • узнаете, какое значение Иссык-Куль имеет для жителей Кыргызстана

17:00 — дорога обратно в Бишкек

20:00 — прибытие в город

Организационные детали

  • Транспорт: до 3 человек — комфортный легковой автомобиль. Для групп от 4 человек и более — просторный минивэн или микроавтобус
  • По запросу мы бесплатно установим детское автокресло — пожалуйста, сообщите об этом заранее
  • В стоимость входят билеты по программе, традиционное чаепитие (горячая каттама, домашний каймак и чай), а также cуп на выбор
  • С вами поедет один из гидов нашей команды

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45, в среду в 08:30

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 17 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€80
Дети до 18 лет€70
Дети до 12 лет€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ала-Тоо
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45, в среду в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильяс
Ильяс — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 52 туристов
Мы живём в Бишкеке больше 10 лет. Это наш дом и точка старта всех путешествий по Кыргызстану. Мы отлично знаем город и его окрестности: горные ущелья, высокогорные озёра, каньоны и
читать дальшеуменьшить

красивые панорамные маршруты Тянь-Шаня. Специализируемся на насыщенных поездках на 1–3 дня, когда важно увидеть максимум за короткое время. Продумываем логистику, безопасность и детали маршрута так, чтобы вы могли просто наслаждаться природой и атмосферой страны. Подскажем лучшие видовые точки и места с аутентичной кухней. Мы встречаемся с путешественниками, потому что искренне любим делиться тем, что сами ценим. Делаем туры с вниманием, заботой и желанием показать настоящий Кыргызстан.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
А
Отличная экскурсия🤗 позитивные организаторы😊 и куча ярких фоток на память
Отличная экскурсия🤗 позитивные организаторы😊 и куча ярких фоток на память
Отличная экскурсия🤗 позитивные организаторы😊 и куча ярких фоток на память
Отличная экскурсия🤗 позитивные организаторы😊 и куча ярких фоток на память
Отличная экскурсия🤗 позитивные организаторы😊 и куча ярких фоток на память
Отличная экскурсия🤗 позитивные организаторы😊 и куча ярких фоток на память
Отличная экскурсия🤗 позитивные организаторы😊 и куча ярких фоток на память
Отличная экскурсия🤗 позитивные организаторы😊 и куча ярких фоток на память
Отличная экскурсия🤗 позитивные организаторы😊 и куча ярких фоток на память+1
Отличная экскурсия🤗 позитивные организаторы😊 и куча ярких фоток на память
Вам был полезен этот отзыв?
П
Отличная экскурсия, раскрывающая красоту Киргизии!
Экскурсоводы очень хорошие и позитивные ребята, которые знают и любят свое дело!
Ответили на все вопросы, накормили и сопровождали на всем протяжении экскурсии! 👍
Отличная экскурсия, раскрывающая красоту Киргизии!
Отличная экскурсия, раскрывающая красоту Киргизии!
Отличная экскурсия, раскрывающая красоту Киргизии!
Отличная экскурсия, раскрывающая красоту Киргизии!
Отличная экскурсия, раскрывающая красоту Киргизии!
Отличная экскурсия, раскрывающая красоту Киргизии!
Отличная экскурсия, раскрывающая красоту Киргизии!
Отличная экскурсия, раскрывающая красоту Киргизии!+2
Отличная экскурсия, раскрывающая красоту Киргизии!
Отличная экскурсия, раскрывающая красоту Киргизии!
Вам был полезен этот отзыв?
в
Наш гид Жоодар молодой, энергичный человек! Экскурсия была интересной и даже немного экстремальной, т. к. во время подьема на каньоны начался ливень. Башня Бурак открывает просторы аж дух захватывает от
читать дальшеуменьшить

красоты! Иссык -куль прекрасен!
Организация на высшем уровне. Всех забрали с мест проживания и доставили обратно по адресам. Накормили вкусным обедом, где мы поближе познакомились с нашей мультинациональной группой. Приятным бонусом было чаепитие на озере. Спасибо!!!

Наш гид Жоодар молодой, энергичный человек! Экскурсия была интересной и даже немного экстремальной, т. к. во
Наш гид Жоодар молодой, энергичный человек! Экскурсия была интересной и даже немного экстремальной, т. к. во
Наш гид Жоодар молодой, энергичный человек! Экскурсия была интересной и даже немного экстремальной, т. к. во
Наш гид Жоодар молодой, энергичный человек! Экскурсия была интересной и даже немного экстремальной, т. к. во
Вам был полезен этот отзыв?
А
остались очень приятные впечатления от экскурсии, узнали много нового и интересного про историю и традиции страны, за что спасибо нашему чудесному гиду Азамату. приятный бонус, что обед включен стоимость
остались очень приятные впечатления от экскурсии, узнали много нового и интересного про историю и традиции страны,
остались очень приятные впечатления от экскурсии, узнали много нового и интересного про историю и традиции страны,
остались очень приятные впечатления от экскурсии, узнали много нового и интересного про историю и традиции страны,
остались очень приятные впечатления от экскурсии, узнали много нового и интересного про историю и традиции страны,
остались очень приятные впечатления от экскурсии, узнали много нового и интересного про историю и традиции страны,
остались очень приятные впечатления от экскурсии, узнали много нового и интересного про историю и традиции страны,
остались очень приятные впечатления от экскурсии, узнали много нового и интересного про историю и традиции страны,
остались очень приятные впечатления от экскурсии, узнали много нового и интересного про историю и традиции страны,+1
остались очень приятные впечатления от экскурсии, узнали много нового и интересного про историю и традиции страны,
Вам был полезен этот отзыв?
С
Отличная экскурсия на весь день! Доброжелательные и профессиональные экскурсоводы рассказали о стране, местных обычаях, кухне и каждой посещённой достопримечательности. На чистом и комфортабельном микроавтобусе мы посетили башню Бурана, каньоны Кок-Мойнок
читать дальшеуменьшить

и озеро Иссык-куль. Потрясающие виды, национальный колорит, очень вкусный лагман и киргизские сладости! Экскурсоводы создали очень дружескую атмосферу, всех перезнакомили) и даже переменчивая погода не испортила впечатление от этой экскурсии) Отличный вариант, чтобы познакомиться со страной за один день! Рекомендую!

Отличная экскурсия на весь день! Доброжелательные и профессиональные экскурсоводы рассказали о стране, местных обычаях, кухне и
Отличная экскурсия на весь день! Доброжелательные и профессиональные экскурсоводы рассказали о стране, местных обычаях, кухне и
Отличная экскурсия на весь день! Доброжелательные и профессиональные экскурсоводы рассказали о стране, местных обычаях, кухне и
Отличная экскурсия на весь день! Доброжелательные и профессиональные экскурсоводы рассказали о стране, местных обычаях, кухне и
Вам был полезен этот отзыв?
И
У нас получился индивидуальный тур. Были вдвоём и гид-водитель. Нас забрали из отеля, а по окончании экскурсии туда же и привезли. Машина была комфортной для поездки. Гид великолепен. Увидели всё,
читать дальшеуменьшить

что было запланировано. Доставка до всех локаций прямо к началу маршрута. Пешая прогулка по каньону не долгая. Иссык-Куль прекрасен. Напоили вкуснейшим чаем с молоком и обалденными лепёшками. Погода не подвела. Вся поездка сложилась очень удачной. Спасибо!

У нас получился индивидуальный тур. Были вдвоём и гид-водитель. Нас забрали из отеля, а по окончании
У нас получился индивидуальный тур. Были вдвоём и гид-водитель. Нас забрали из отеля, а по окончании
У нас получился индивидуальный тур. Были вдвоём и гид-водитель. Нас забрали из отеля, а по окончании
У нас получился индивидуальный тур. Были вдвоём и гид-водитель. Нас забрали из отеля, а по окончании
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Бишкека

Похожие экскурсии на «Из Бишкека - к истокам: каньоны, древняя башня и озеро Иссык-Куль»

2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
На машине
13 часов
66 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
Завтра в 07:00
30 мая в 07:00
€627 за всё до 4 чел.
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
На машине
10 часов
75 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
30 мая в 08:30
€247 за всё до 3 чел.
Каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль из Бишкека
На машине
10 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль из Бишкека
Путешествие к каньонам Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль из Бишкека. Увидите живописные пейзажи, сделаете удивительные фотографии и попробуете блюда восточной кухни
30 мая в 09:00
31 мая в 09:00
€247 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
На машине
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
Ущелье и водопад Кегеты, башня Бурана, каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль - всё это ждёт вас в нашем увлекательном путешествии
Начало: В Бишкеке
Завтра в 07:30
30 мая в 07:30
€340 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бишкеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бишкеке
€80 за человека