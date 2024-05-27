Площадь Ала-Тоо – экскурсии в Бишкеке

Найдено 5 экскурсий в категории «Площадь Ала-Тоо» в Бишкеке на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бишкек: неочевидный и невероятный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Бишкек: неочевидный и невероятный
За 3 часа увидеть 30 ярких достопримечательностей столицы Кыргызстана
Начало: Рядом с центральной площадью
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
70 за всё до 10 чел.
Бишкек как столица стрит-арта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Бишкек как столица стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Бишкеку с погружением в мир стрит-арта: граффити, история, культура и социальные темы
Начало: На площади Ала-Тоо
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
70 за всё до 2 чел.
Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
Индивидуальная экскурсия по Бишкеку с акцентом на архитектуру и историю. Узнайте о конструктивизме, модерне и сталинском ампире
Начало: На главной площади
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
70 за всё до 4 чел.
Салам, Бишкек
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Салам, Бишкек: Глубокое Погружение в Историю и Культуру Города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бишкека, где каждый шаг рассказывает историю. Вас ждет путешествие от древности до наших дней
Начало: на улице Адбрахманова
Завтра в 13:00
11 июня в 10:00
80 за всё до 5 чел.
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
11 отзывов
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Погрузитесь в ночную жизнь Бишкека: бары, рюмочные, крафтовое пиво и достопримечательности столицы Кыргызстана
Начало: На площади Ала-Тоо
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
от 130 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ангелина
    27 мая 2024
    Бишкек: неочевидный и невероятный
    Расчудесная Анна! Как мы счастливы, что именно вы провели нам экскурсию! Столько интересных фактов, историй, историй людей, всё это воспринимается
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    по особенному. Всем желаем выбрать именно Анну и узнать о невероятном и очевидном, а так же насладиться видами города, природы, парками и цветами! Будем рады новой встречи.

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Бишкек: неочевидный и невероятный
    Ни разу не пожалели об экскурсии. Ни думали, что в Бишкеке столько интересного. После рассказанного Анной взглянули на город и
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    страну другими глазами. Если будете в Бишкеке, обязательно берите эту экскурсию. Анна - очень интересный рассказчик и в целом позитивный человек. Ответила на все наши вопросы. 3, 5 часа пролетели незаметно. Спасибо огромное!

  • А
    Анастасия Сергеевна
    22 мая 2024
    Бишкек: неочевидный и невероятный
    Актан провел нам замечательную экскурсию. Маршрут был отлично составлен. Нам очень понравились фотографии из прошлого, которые Актан нам показывал у каждой достопримечательности. У Бишкека много интересных историй и красивых мест. Спасибо, что показали их с любовью к своему городу.
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Бишкек как столица стрит-арта
    Нам проводила архитектурно-историческую экскурсию Ксения. Интересный и насыщенный рассказ в стиле диалога. Прогулялись по самым важным местам Бишкека, погрузились в историю местности и города.
    Нам проводила архитектурно-историческую экскурсию Ксения. Интересный и насыщенный рассказ в стиле диалога. Прогулялись по самым важным
  • Р
    Регина
    6 мая 2024
    Салам, Бишкек
    Спасибо организаторам такого приятного досуга! Отдельное спасибо Анне за проведение индивидуальной экскурсии по Бишкеку, т. е. его центральной части! Нам
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    с коллегой все очень понравилось, и маршрут который подобран был исходя их наших дальнейший передвижений, и знание материала истории Бишкека, за высокую вовлеченность в то что делаете, за подарочки, которые способствуют чудесному настроению и добавляют доброты и радости! Желаю вам всем успехов и процветания!!! Вы делаете доброе и замечательное дело!

  • А
    Александра
    1 мая 2024
    Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
    Большое спасибо за прогулку по Бишкеку! Экскурсию проводила Ксения, было просто прекрасно. Интересный рассказ, професиональная подача, есть фишка экскурсрвода- отличная
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    энергетика, живая речь! Заинтересовались даже дети, задавали вопросы. Нам удалось познакомится с городом, проникнуться им, зарядиться на дальнейшее путешествие по Кыргызстану. Было время и для фото, и для санитарных остановок, и для сувениров. В общем, всё, что нужно 🙂

  • С
    Сергей
    10 апреля 2024
    Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
    Александр-супер,интересно,познавательно. Очень хорошо провели время. 👍
  • С
    Стас
    1 марта 2024
    Бишкек как столица стрит-арта
    немножечко не повезло с погодой, а с апреля по ноябрь,уверен это супер
  • А
    Анна
    25 февраля 2024
    Бишкек как столица стрит-арта
    Наша семья осталась очень довольна!!! прекрасная экскурсия и отличный гид Ак-Марал. спланировала маршрут, учитывая наши пожелания и Погоду. . Рекомендую!!!!
  • К
    Ксения
    14 января 2024
    Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
    Очень рекомендую Александра, как организатора. Возник определенный форс-мажор, он решил все в лучшем виде за очень быстрое время, хотя это
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    было непросто. Ответил и реализовал все наши запросы (экскурсия, встреча, трансфер), в общем, можно обращаться с любыми вопросами- все будет решено. Спасибо большое за такое внимательное и чуткое отношение!

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Площадь Ала-Тоо»

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Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Площадь Ала-Тоо" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 70 до 130. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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