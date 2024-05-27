1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Бишкек: неочевидный и невероятный
За 3 часа увидеть 30 ярких достопримечательностей столицы Кыргызстана
Начало: Рядом с центральной площадью
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Бишкек как столица стрит-арта: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Бишкеку с погружением в мир стрит-арта: граффити, история, культура и социальные темы
Начало: На площади Ала-Тоо
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€70 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектурно-историческая прогулка по Бишкеку
Индивидуальная экскурсия по Бишкеку с акцентом на архитектуру и историю. Узнайте о конструктивизме, модерне и сталинском ампире
Начало: На главной площади
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Салам, Бишкек: Глубокое Погружение в Историю и Культуру Города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бишкека, где каждый шаг рассказывает историю. Вас ждет путешествие от древности до наших дней
Начало: на улице Адбрахманова
Завтра в 13:00
11 июня в 10:00
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Погрузитесь в ночную жизнь Бишкека: бары, рюмочные, крафтовое пиво и достопримечательности столицы Кыргызстана
Начало: На площади Ала-Тоо
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
от €130 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина27 мая 2024Расчудесная Анна! Как мы счастливы, что именно вы провели нам экскурсию! Столько интересных фактов, историй, историй людей, всё это воспринимается
- ЕЕлена27 мая 2024Ни разу не пожалели об экскурсии. Ни думали, что в Бишкеке столько интересного. После рассказанного Анной взглянули на город и
- ААнастасия Сергеевна22 мая 2024Актан провел нам замечательную экскурсию. Маршрут был отлично составлен. Нам очень понравились фотографии из прошлого, которые Актан нам показывал у каждой достопримечательности. У Бишкека много интересных историй и красивых мест. Спасибо, что показали их с любовью к своему городу.
- ЕЕлена20 мая 2024Нам проводила архитектурно-историческую экскурсию Ксения. Интересный и насыщенный рассказ в стиле диалога. Прогулялись по самым важным местам Бишкека, погрузились в историю местности и города.
- РРегина6 мая 2024Спасибо организаторам такого приятного досуга! Отдельное спасибо Анне за проведение индивидуальной экскурсии по Бишкеку, т. е. его центральной части! Нам
- ААлександра1 мая 2024Большое спасибо за прогулку по Бишкеку! Экскурсию проводила Ксения, было просто прекрасно. Интересный рассказ, професиональная подача, есть фишка экскурсрвода- отличная
- ССергей10 апреля 2024Александр-супер,интересно,познавательно. Очень хорошо провели время. 👍
- ССтас1 марта 2024немножечко не повезло с погодой, а с апреля по ноябрь,уверен это супер
- ААнна25 февраля 2024Наша семья осталась очень довольна!!! прекрасная экскурсия и отличный гид Ак-Марал. спланировала маршрут, учитывая наши пожелания и Погоду. . Рекомендую!!!!
- ККсения14 января 2024Очень рекомендую Александра, как организатора. Возник определенный форс-мажор, он решил все в лучшем виде за очень быстрое время, хотя это
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Площадь Ала-Тоо»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Площадь Ала-Тоо" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 70 до 130. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Площадь Ала-Тоо», 104 ⭐ отзыва, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август