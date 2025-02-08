3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Бишкек: неочевидный и невероятный
За 3 часа увидеть 30 ярких достопримечательностей столицы Кыргызстана
Начало: Рядом с центральной площадью
Завтра в 08:00
13 фев в 08:00
€70 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
Салам, Бишкек: обзорная прогулка по городу
Начало: Проспект Чуй, 120
14 фев в 08:00
15 фев в 08:00
$80 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сити тур Бишкек
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
13 фев в 09:00
$120 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККолобкова8 февраля 2025Интересная экскурсия. Время пролетело незаметно, боялась что придется много ходить, но все локации рядом🙂
- ААнна2 февраля 2025Очень понравилось гулять с Анной. Сразу полюбили Бишкек и поняли этот город! Спасибо
- DDaria13 января 2025Бишкек, не очень выразительный город с точки зрения архитектуры. Бишкек это люди. И если бы не Анна мы бы не
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Дубовый парк»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в феврале 2025
Сейчас в Бишкеке в категории "Дубовый парк" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 120. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Дубовый парк», 79 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель