читать дальше смогли так проникнуться к этому городу и к стране в общем. Было интересно, легко, позитивно. Спасибо Вам, Анна! И, с новым годом, Вас! Пусть он принесёт только хорошее.

Бишкек, не очень выразительный город с точки зрения архитектуры. Бишкек это люди. И если бы не Анна мы бы не