Индивидуальная
до 10 чел.
Бишкек: неочевидный и невероятный
За 3 часа увидеть 30 ярких достопримечательностей столицы Кыргызстана
Начало: Рядом с центральной площадью
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
€70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки и мистика памятников Бишкека: индивидуальный тур
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, познакомьтесь с необычными историями памятников Бишкека
Начало: У памятника МиГу-21 на ул. Киевская
Завтра в 14:00
11 окт в 14:00
€70 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Бишкек - путешествие в сердце Кыргызстана
Добро пожаловать в Бишкек! Откройте для себя знаковые места столицы, от площади Ала-Тоо до старого базара, и почувствуйте дух кыргызского народа
Начало: На площади Ала-Тоо
Расписание: ежедневно в 09:00
12 окт в 09:00
13 окт в 09:00
€35 за человека
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в октябре 2025
Сейчас в Бишкеке в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 70. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
