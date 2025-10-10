Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Бишкеке на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 115 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Бишкек: неочевидный и невероятный За 3 часа увидеть 30 ярких достопримечательностей столицы Кыргызстана Начало: Рядом с центральной площадью €70 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Загадки и мистика памятников Бишкека: индивидуальный тур Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, познакомьтесь с необычными историями памятников Бишкека Начало: У памятника МиГу-21 на ул. Киевская €70 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа 7 отзывов Мини-группа до 6 чел. Бишкек - путешествие в сердце Кыргызстана Добро пожаловать в Бишкек! Откройте для себя знаковые места столицы, от площади Ала-Тоо до старого базара, и почувствуйте дух кыргызского народа Начало: На площади Ала-Тоо Расписание: ежедневно в 09:00 €35 за человека Другие экскурсии Бишкека

