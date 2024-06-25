1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек: индивидуальная экскурсия
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
280€252 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
Перезагрузиться в живописных горных местах и узнать больше об особенностях региона
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
175€149 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Каньону Конорчек и Башне Бурана: Наследие и Природа
Откройте для себя удивительный мир Каньона Конорчек и древней Башни Бурана, погружаясь в историю и природу Кыргызстана
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
235€212 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль из Бишкека
Погулять среди марсианских пейзажей и полюбоваться одним из самых глубоких озёр мира
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
247€223 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана25 июня 2024Наша вторая экскурсия в Бишкеке, и также только восторг. Очень удобный индивидуальный формат, отправление на экскурсию в удобное время прямо
- ДДенис20 июня 2024Отличная поездка на целый день. Комфортные и не долгие переезды между точками интересов. Есть где прогуляться. Программа включает в себя
- ООльга12 июня 2024Замечательная экскурсия! Посетили много красивых и живописных мест. Артём с удовольствием менял и добавлял маршрут,чтобы показать прекрасные виды в труднодоступных местах. Я осталась довольна этой экскурсией)
- ВВладислав4 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будут так себе, а оказалось,
- ООлег28 мая 2024Живописные места, замечательные виды, интересная история, приятный собеседник, комфортная машина - всё, что нужно для отличного отдыха. Спасибо Константину за незабываемый день!
- ВВиталий19 мая 2024Экскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячий чай в каньоне, за отличную компанию и интересную экскурсию! Отдельное спасибо за дождевики во время небольшого дождика! Все предусмотрено ☺️ Однозначно рекомендую экскурсию!
- ММаксим18 мая 2024Великолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечки, чтобы покормить белок и синичек. Ребёнок был в восторге)). Привез в отличный ресторан, поменял маршрут по нашей просьбе. Выше всяких похвал!
- ЕЕкатерина14 мая 2024Прекрасное путешествие! Спасибо гиду Александру за отличный тур, лёгкость в общении и классный музыкальный вкус 🇰🇬
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Со скидкой»
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