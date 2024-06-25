Экскурсии со скидкой в Бишкеке

Найдено 4 экскурсии в категории «Со скидкой» в Бишкеке на русском языке, цены от €149, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
24 отзыва
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек: индивидуальная экскурсия
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
280252 за всё до 3 чел.
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
Перезагрузиться в живописных горных местах и узнать больше об особенностях региона
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
175149 за всё до 4 чел.
Каньон Конорчек и башня Бурана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие к Каньону Конорчек и Башне Бурана: Наследие и Природа
Откройте для себя удивительный мир Каньона Конорчек и древней Башни Бурана, погружаясь в историю и природу Кыргызстана
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
235212 за всё до 4 чел.
Каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль из Бишкека
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль из Бишкека
Погулять среди марсианских пейзажей и полюбоваться одним из самых глубоких озёр мира
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
247223 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    25 июня 2024
    Каньон Конорчек и башня Бурана
    Наша вторая экскурсия в Бишкеке, и также только восторг. Очень удобный индивидуальный формат, отправление на экскурсию в удобное время прямо
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    от порога гостиницы. Маршрут насыщенный - древняя загадочная башня, музей и курганы, каменные идолы и огромные каменные жернова, марсианские каньоны и живописное ущелье, тропа с препятствиями и удивительная свадьба рек (слияние). Экскурсия доступна и интересна даже для детей. Гид Денис также дал нам кучу рекомендаций и советов, куда пойти и что посетить. Однозначно рекомендуем посетить.

    Наша вторая экскурсия в Бишкеке, и также только восторг. Очень удобный индивидуальный формат, отправление на экскурсиюНаша вторая экскурсия в Бишкеке, и также только восторг. Очень удобный индивидуальный формат, отправление на экскурсиюНаша вторая экскурсия в Бишкеке, и также только восторг. Очень удобный индивидуальный формат, отправление на экскурсиюНаша вторая экскурсия в Бишкеке, и также только восторг. Очень удобный индивидуальный формат, отправление на экскурсиюНаша вторая экскурсия в Бишкеке, и также только восторг. Очень удобный индивидуальный формат, отправление на экскурсиюНаша вторая экскурсия в Бишкеке, и также только восторг. Очень удобный индивидуальный формат, отправление на экскурсиюНаша вторая экскурсия в Бишкеке, и также только восторг. Очень удобный индивидуальный формат, отправление на экскурсиюНаша вторая экскурсия в Бишкеке, и также только восторг. Очень удобный индивидуальный формат, отправление на экскурсиюНаша вторая экскурсия в Бишкеке, и также только восторг. Очень удобный индивидуальный формат, отправление на экскурсиюНаша вторая экскурсия в Бишкеке, и также только восторг. Очень удобный индивидуальный формат, отправление на экскурсию
  • Д
    Денис
    20 июня 2024
    3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
    Отличная поездка на целый день. Комфортные и не долгие переезды между точками интересов. Есть где прогуляться. Программа включает в себя
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    поездку по горным дорогам без покрытия с прекрасными видами, где как раз и пригодились внедорожные свойства Ленд Крузера - горожанам зайдёт как лёгкое сафари:о))). Колоритный обед в ресторане со вкусной национальной кухней. Акценты поездки легко подстраиваются под ваши интересы. На круг - динамично, разнообразно, вкусно, не утомительно!

  • О
    Ольга
    12 июня 2024
    3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
    Замечательная экскурсия! Посетили много красивых и живописных мест. Артём с удовольствием менял и добавлял маршрут,чтобы показать прекрасные виды в труднодоступных местах. Я осталась довольна этой экскурсией)
  • В
    Владислав
    4 июня 2024
    Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Спасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будут так себе, а оказалось,
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    что дорога к ним и сама точка назначения были топ! Озеро красивое, можно даже купаться, если ехать в сезон. Люди местные очень душевный народ. В солнечную погоду рекомендую головной убор и ветровку/толстовку - ветер в каньонах неслабый. Гид Александр помимо знающего профессионала оказался просто хорошим человеком и собеседником. Атмосфера была расслабленная, без напрягов. Во время дороги были как и интересные рассказы, так и спокойная поездка с музыкой домой, когда немного хотелось спать после прогулок. По желанию, может остановиться, если заметили хороший кадр. Одним словом, комфорт. Дополнительно заезжали попробовать местную кухню: перед каньонами заехали перекусить в кафе каттаму, а после озера иссыккульскую форель - кайф! Рекомендую брать на покушать около 2000 сом на двоих. В общем, экскурсию рекомендуем!

    Спасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будутСпасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будут
  • О
    Олег
    28 мая 2024
    Каньон Конорчек и башня Бурана
    Живописные места, замечательные виды, интересная история, приятный собеседник, комфортная машина - всё, что нужно для отличного отдыха. Спасибо Константину за незабываемый день!
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  • В
    Виталий
    19 мая 2024
    Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Экскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячий чай в каньоне, за отличную компанию и интересную экскурсию! Отдельное спасибо за дождевики во время небольшого дождика! Все предусмотрено ☺️ Однозначно рекомендую экскурсию!
    Экскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячийЭкскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячийЭкскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячийЭкскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячий
  • М
    Максим
    18 мая 2024
    3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
    Великолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечки, чтобы покормить белок и синичек. Ребёнок был в восторге)). Привез в отличный ресторан, поменял маршрут по нашей просьбе. Выше всяких похвал!
    Великолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечки
  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Прекрасное путешествие! Спасибо гиду Александру за отличный тур, лёгкость в общении и классный музыкальный вкус 🇰🇬

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
  2. 3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
  3. Каньон Конорчек и башня Бурана
  4. Каньоны Кок-Мойнок и озеро Иссык-Куль из Бишкека
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  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июле 2024
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